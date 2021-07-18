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К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Они задержаны, - спецслужба

К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Они задержаны, - спецслужба

Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина заявили в пресс-службе СБУ.

В комментарии отмечается, что  спецслужбой установлена причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине. Задержанные переданы органам следствия.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", – говорится в комментарии в воскресенье вечером.

В пресс-службе подчеркнули, что "СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям".

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

нападение (2229) пограничники (1583) СБУ (19994) Сумская область (3287)


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Топ комментарии
+58
Видать бабло за "окна" не поделили...
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18.07.2021 19:28
+50
Кто еще сомнепвается что СБУ крышует контрабанду в Украине ?
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18.07.2021 19:27
+40
"...Сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись."
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18.07.2021 19:30
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Да пох что им сунули, положили мордой в землю и арестовали, не выполнили требований - пристрелили нах без разговоров а потом уж можно разбираться.
**** вокруг одни какие то клоуны и долбо"бы. То крым просрали приказа им ***** небыло, десантура х " ева бегала за провокаторами - себя даже не защитила, адмирал падла сам сдался и флот предал, военные ***** ахфицеры переходили целыми подразделениями на сторону оккупанта, менты твари тоже предавали отделениями - иуды.
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19.07.2021 07:35 Ответить
Никто не хочет брать на себя ответственность,когда в стране бардак,а молодые пограничники тем более,особенно когда перед носом машут удостоверением СБУ,всем понятно что у этих СБУшников крепкая спина и они выйдут сухими из воды.
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19.07.2021 07:47 Ответить
Выполнить долг и сделать всё по уставу а потом загреметь лет на 20 или спустить всё на тормозах но стать антигероем для интернет пользователей,вот какой выбор был для парней,а всё потому что люди не верят власти и в справедливость,справедливое расследование.
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19.07.2021 07:59 Ответить
опять цирк 95?
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19.07.2021 10:21 Ответить
Это не хулиганство, а покушение на убийство.
Они потенциально являются угрозой для общества.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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19.07.2021 11:15 Ответить
Озвучьте проблему. Почему работники СБУ оказались именно на этом участке границы, почему произошел конфликт, почему пограничники не применили оружие ( хотя имели полное право).. в общем всю картину. И кто что за это получит. Ведь тут впору судить и одних и других. А так получится что не поделили контрабандные потоки., пацанские разборки. 7 лет войны.... миллион "реформ", аж двух гарантов.,. а мы по прежнему в ..опе.
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19.07.2021 11:56 Ответить
В нормальной стране глава СБ в тот же день положил заяву об отставке. Но в нашем гребанном цирке с угашенными клоунами бывают дела и повеселее ...
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19.07.2021 12:02 Ответить
фсб=сбу
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19.07.2021 14:13 Ответить
Свинёнок твой мутантом оказался (с)
До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба - Цензор.НЕТ 6205
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19.07.2021 14:16 Ответить
эта какойта писуц панове
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19.07.2021 15:48 Ответить
А какие были шикарные версии об агентах ФСБ, терроризирующих наших пограничников!
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19.07.2021 18:07 Ответить
тоже ржал...
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19.07.2021 19:11 Ответить
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