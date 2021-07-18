К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Они задержаны, - спецслужба

Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина заявили в пресс-службе СБУ.

В комментарии отмечается, что спецслужбой установлена причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине. Задержанные переданы органам следствия.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", – говорится в комментарии в воскресенье вечером.

В пресс-службе подчеркнули, что "СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям".

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.