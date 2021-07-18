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Новости Коронавирус и карантин
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"США будут продолжать оказывать помощь Украине", - посольство о поставке в Киев 2 млн доз вакцины Moderna

Предоставление Украине более 2 млн доз вакцины от COVID-19 Moderna демонстрирует поддержку Соединенными Штатами Америки народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, размещенном в твиттере. 

"Поздравляем прибытия 2 млн 40 тыс. доз вакцин от COVID-19 производства США компании Moderna, предоставленных  Украине через механизм COVAX. США будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в рамках глобального механизма COVAX отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

вакцина (3815) карантин (16729) посольство (1084) США (27090) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


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Топ комментарии
+8
ты уже укололся родным спутнегом? то то у вас рекорд смертности. зеленкой помажь
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18.07.2021 19:51
+6
Просто забавно смотреть, как кацапы лишают себя "электоральной базы" в Украине. Чем больше кацапы агитируют против вакцин, и чем больше пiд-рашек поддаётся этой агитации, тем, как это ни странно, лучше для Украины.
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18.07.2021 19:47
+5
thank you USA

"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 150
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18.07.2021 20:09
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18.07.2021 19:43 Ответить
у тебя денег не хватит
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18.07.2021 19:51 Ответить
свои считай в дырявых карманах
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18.07.2021 20:15 Ответить
Просто забавно смотреть, как кацапы лишают себя "электоральной базы" в Украине. Чем больше кацапы агитируют против вакцин, и чем больше пiд-рашек поддаётся этой агитации, тем, как это ни странно, лучше для Украины.
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18.07.2021 19:47 Ответить
Стадо згодне штрикатися експериментальним шмурдяком, який не пройшов всіх випробувань і не має всіх дозволів. Не чують науковців, які категорично проти вакцинації під час пандемії. Це також написано в підручниках для медиків. Так хто тут розумний?
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18.07.2021 19:52 Ответить
И, как обычно, ни одной ссылки ни на "великих нароссийских вирусологов", ни на "самые правильные нароссийские учебники"
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18.07.2021 19:55 Ответить
Посилань на твою батьківщину дійсно немає, а ось на французів, британців, та навіть українців в інтернеті повно.
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18.07.2021 20:03 Ответить
Ты стрелки не переводи. Раз несешь кацапскую риторику, изволь отвечать Тем более, что у тебя вообще никаких ссылок нет. От слова совсем. Другими словами, ты пробалаболил
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18.07.2021 20:05 Ответить
Ну так и не вакцинируйся, обществу только легче будет. Чего орать-то во всеуслышание о своем средневековом образе мышления.
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18.07.2021 20:32 Ответить
По всьому світу і особливо в США залишилося багато доз вакцин у яких спливає термін придатності. Ось це лайно і сплавляють до України.
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18.07.2021 19:48 Ответить
ты уже укололся родным спутнегом? то то у вас рекорд смертности. зеленкой помажь
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18.07.2021 19:51 Ответить
И не слова о власти. Американцы, как в период позднего Кучмы, снова отделяют власть и Украину.
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18.07.2021 19:49 Ответить
и правильно делают. нам нужно 15-20 лет стабильного проевропейского правительства
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18.07.2021 19:52 Ответить
Нам бы еще куда-то деть нестабильное зэбильное "насєлєніє". В этом, похоже, нам сильно поможет короновирус...
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18.07.2021 19:54 Ответить
овечки покорные. покажите им по г+г хороший европейский сериал
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18.07.2021 19:55 Ответить
Их счас кацапы активно агитируют не вакцинироваться - это довольно эффективное решение вопроса.
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18.07.2021 19:56 Ответить
Отказ от вакцинации, голосование за Зе, это все симптомы одной болезни.
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18.07.2021 20:28 Ответить
И это вселяет некоторый оптимизм.
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18.07.2021 21:00 Ответить
"Нам бы еще куда-то деть нестабильное зэбильное "насєлєніє"

зэбильное "насєлєніє" - це рождьонные в эсэсэсэр... - нажаль, доки їхня кількість не зменшиться природним шляхом (рочків так через 15-20), то матимемо їхнє голосування за овочє-зеків, кловунів тощо.
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18.07.2021 20:48 Ответить
К сожалению, среди зэбилов много и молодёжи. Явно совок не заставших.
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18.07.2021 20:58 Ответить
это потому что они поняли после выборов - что каждый из нас преЗедент с Квартала-95!
Территория огромных залежей долбодятлов какаяразница..
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18.07.2021 19:55 Ответить
Ну что, отличная новость. Я вот думал, что Файзера не хватит, ибо его поставили всего 21 тыс 600 доз в Харьков, и половину запороли при транспортировке, но сегодня уже укололся. Думаю, кто захочет вакцинироваться, тот без проблем сможет получить Модерну, вместо китайской вакцины.
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18.07.2021 20:04 Ответить
thank you USA

"США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 150
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18.07.2021 20:09 Ответить
Що це за сайт, а Владик? Ось відео, де про Україну безпосередньо розповідають Байден і Меркель: https://ukrainian.voanews.com/a/biden-merkel/5968755.html https://ukrainian.voanews.com/a/biden-merkel/5968755.html
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18.07.2021 20:58 Ответить
да привезите уже героин с Афгана этим любителям вакцинации - пускай уже уколются и успаГоются..
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18.07.2021 20:40 Ответить
пнх со своей вакциной и дебиломгейцом
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18.07.2021 20:46 Ответить
Порядочно, только все не эффективно будет, ибо мало. Нужно сразу всех вакцинировать, тогда будет победа над коронавирусом, а если частями маленькими относительно всего населения поставлять, то время антител пройдет и опять надо вакцинироваться и будет бесконечная история. Ну хоть так, это тоже спасет жизни в данном отрезке времени. Было бы не плохо, чтобы США в Украине локально построили производство вакцин и тогда всю Украину можно будет вакцинировать и потом с этой локации поставлять миру вакцины. Не понимаю, почему власти Украины и США так не сделают???
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18.07.2021 21:02 Ответить
А вакцины от Зеленского у американцев нету ?
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18.07.2021 23:01 Ответить
 
 