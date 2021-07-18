"США будут продолжать оказывать помощь Украине", - посольство о поставке в Киев 2 млн доз вакцины Moderna

Предоставление Украине более 2 млн доз вакцины от COVID-19 Moderna демонстрирует поддержку Соединенными Штатами Америки народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, размещенном в твиттере.

"Поздравляем прибытия 2 млн 40 тыс. доз вакцин от COVID-19 производства США компании Moderna, предоставленных Украине через механизм COVAX. США будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней.

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