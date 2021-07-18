Версия "обезьяна с гранатой" отпадает. Следственная группа по МН17 представила в суде обновленную версию трагедии, - Илларионов

На процессе в Гааге по делу о гибели малайзийского "Боинга" рейса МН17 17 июля 2014 года Совместная следственная группа (ССГ) представила суду основную версию произошедших событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в блоге российский оппозиционр, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Эта версия полностью соответствует тому, что излагалось на этих страницах в течение последних 7 лет, начиная с 18 июля 2014 года", - подчеркнул он.

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Илларионов написал: "Описание произошедшего, результаты экспертиз, показания свидетелей, перехваты телефонных переговоров, биллинги, фото- и видеоматериалы, представленные ССГ, демонстрируют участие четырех обвиняемых – И.Гиркина, С.Дубинского, О.Пулатова, Л.Харченко – в действиях по:

- запросу из России системы ПВО с российским военным экипажем,

- подбору стартовой площадки для размещения ЗРК "Бук-М",

- организации его транспортировки,

- обеспечения его охраны.



Суду в Гааге не были представлены материалы, согласно которым обвиняемые лица участвовали бы в:

- отдаче приказа на запуск ракеты ЗРК "Бук-М", сбившей Боинг,

- непосредственном исполнении этого приказа.



Более того, как свидетельствуют представленные в суде документы, включая переговоры сепаратистов (в том числе некоторые из которых были известны и ранее), сбитие именно пассажирского лайнера оказалось для обвиняемых неожиданным, даже шоком".

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Илларионов продолжил: "О действиях экипажа "Бук-М" рассказал свидетель M58, сообщивший следствию, что воевал на стороне "ДНР" в разведподразделении под командованием "Хмурого" — Дубинского... Свидетель рассказал, что после оттеснения украинских сил из района Мариновки, его взвод находился возле кукурузного поля с приказом — охранять, ожидая прорыва украинских войск. Кто дал приказ — свидетель не знает. Поле было рядом с перекрестком и блокпостом возле Первомайского. Свидетель на снимке спутника указал место, где он находился.

С этого поля свидетель заметил, как около 16:00 запустили ракету. Позже он услышал, что это был "БУК". Он говорил, что ракету запустили "наши парни" и "наши войска ФСБ" — то есть российские солдаты. Он не говорил о России, как об участнике конфликта, но говорил об отдельных военнослужащих. Свидетель также рассказал, что ракету запустили в пассажирский самолет, который потом упал. После этого "БУК" откатили к деревьям и пять минут спустя вывезли в направлении Мариновки и Снежного. Что было с ним дальше — свидетель не знает. Но он знает, что из четырех зеленых ракет с белыми боеголовками после запуска одна отсутствовала. Он описал состояние эйфории, когда они попали в самолет — думали, что сбили транспортный самолет украинских сил. Когда они пошли на место крушения, то были поражены: "Наши парни сбили гражданский самолет"".

Экс-советник Путина продолжил: "Документы суда в Гааге подтверждают выводы, сделанные автором этих строк неоднократно, впервые еще 23 июля 2014 г. на страницах этого блога – Зачем был сбит амстердамский "Боинг"?, а затем и в эфире ЭМ – Обложка. Сегодняшний эфир на ЭМ, в соответствии с которыми непосредственными исполнителями приказа по уничтожению рейса "Малайзийских авиалиний" были российские кадровые военнослужащие, а ответственность за переправку "Бук-М" на оккупированную украинскую территорию и отдачу приказа на уничтожение пассажирского самолета несет российское политическое и военное руководство.



Представленные в Гааге материалы окончательно хоронят версию "обезьяна с гранатой", популяризировавшуюся в течение последних лет рядом авторов, в частности, В.Лукашевичем, Ю.Латыниной, С.Марковым, А.Колесниковым, компанией Алмаз-Антей.



Полученные в рамках процесса в Гааге материалы позволяют начать судебный процесс, в ходе которого теперь можно будет рассмотреть ответственность российских военнослужащих и российского руководства за убийство 298 человек и уничтожение самолета. Ответственность России за сбитие МН17 будет рассматриваться в рамках судебного процесса в Европейском суде по правам человека в Страсбурге по делу 28525/20 от 10 июля 2020 г. "Нидерланды против Российской Федерации". Заседание Большой палаты ЕСПЧ назначено на 24 ноября 2021 г."

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.