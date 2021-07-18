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Евросоюз готов оказать Баку и Еревану содействие в делимитации азербайджано-армянской границы, - Мишель

Евросоюз готов оказать Баку и Еревану содействие в делимитации азербайджано-армянской границы, - Мишель

ЕС готов при необходимости оказать содействие Азербайджану и Армении в проведении делимитации государственной границы, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"ЕС готов приложить усилия для достижения прогресса по различным направлениям. Например, в вопросе делимитации границы (между Азербайджаном и Арменией - ИФ). Мы готовы направить европейских экспертов по этому вопросу и если в этом будет необходимость и пожелание, то Европа готова осуществлять и мониторинг", - сказал Мишель в воскресенье в Баку на совместной с президентом Азербайджана пресс-конференции.

По его словам, также есть необходимость в обсуждении вопроса приграничного спора между Азербайджаном и Арменией.

Мишель добавил, что ЕС надеется на скорое разрешение проблемы минных карт в Карабахе и удерживаемых лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: погиб военный

Азербайджан (794) Армения (829) делимитация (13) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+10
Я думаю там справятся и без соплежуев с ЕС.
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18.07.2021 21:04
+9
Не подпускайте туда французов, они нарежут в сторону армян.
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18.07.2021 21:00
+9
завтра Ердоган обронит фразу "Я твой до труба шаталь!", и Евросоюз отъедет на обочину..
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18.07.2021 21:03
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Не подпускайте туда французов, они нарежут в сторону армян.
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18.07.2021 21:00 Ответить
если нарежут кацапских свиноцабак - то велком...!
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18.07.2021 21:33 Ответить
Французы? Вряд ли. Последний раз они их резали (правда вместе с украинцами) в Севастополе в 1855.
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18.07.2021 21:37 Ответить
ты кацап не умеешь читать правильно - косишь под дурака...!
ну вот почему вы палитесь здесь...?
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18.07.2021 21:40 Ответить
Это было в 1856 году в Париже. Тогда( уже Россию) заставили вытереть сопли перед железными чудовищами. Наполеон со шпагой перед дубиной( по Толстому).а тут парусники перед железными чудовищями.
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18.07.2021 22:15 Ответить
Ну да, 3 великих империи + Сардиния + Австрия с огромными потерями сумели отбить маленький кусочек суши и радовались этому как дети. Через год вернули
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18.07.2021 22:33 Ответить
Ага, с помощью ватной Меркель и геронтофилу макрона
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18.07.2021 21:01 Ответить
завтра Ердоган обронит фразу "Я твой до труба шаталь!", и Евросоюз отъедет на обочину..
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18.07.2021 21:03 Ответить
Я думаю там справятся и без соплежуев с ЕС.
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18.07.2021 21:04 Ответить
Пусть Азербайджан не соглашается, Европа это потеря территорий при ихном мире.
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18.07.2021 21:05 Ответить
Баку допустило катастрофическую ошибку запустив в Карабах российских "миротворцев" ( оккупантов), хотя видимо Алиеву сделали "предложение от которого он не смог отказаться", хотя правильнее было рискнуть и не поддаваться шантажу. А уж окончательно решив Карабахский вопрос, обратиться к Западу ( можно и к Франции она проармянская и устроила бы Армению) для демаркации границы с Арменией и обсуждать договор о мире и его условия)
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18.07.2021 21:05 Ответить
Так там же кацапи миротворять, що не так Європі? Це ж ваш сраний партнер, фюрер кацапський, хороводить там свій смертельний танок вже стільки часу, скільки сам при владі.
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18.07.2021 21:05 Ответить
угу.. это когда уже Азербайджан взял силой свои территории и взял под контроль границу эти еврогеи раздуплились и лезут со своей помощью которую нашептал им кремль... пздц
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18.07.2021 21:09 Ответить
Шо там он взял, перекрестись!
Там стоят кацапские войска и строятся кацапские базы.
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18.07.2021 21:27 Ответить
сомневаешься, что турки их уничтожат?
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18.07.2021 21:34 Ответить
Когда приступаем?
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18.07.2021 21:37 Ответить
ясно.. ты не в теме...обьяснять не буду...
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18.07.2021 22:25 Ответить
чиновники с ЕС почуяли запах бабла
- бабла хватает и у армянской диаспоры и у нефтяного Баку..

кто даст больше того и метры границы
Паразитировали на Карабахе 30 лет и хотят еще..
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18.07.2021 21:09 Ответить
На хріна ця мишача"возня". Вже сьомий рік спостерігаємо "допомогу" і що змінилося?
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18.07.2021 21:46 Ответить
А глубокую озабочєнность виражалі? Ілі тільки просто озабоєнность?...
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18.07.2021 21:58 Ответить
Турция с Азербайджаном,разберутся без вашей помощи,3,14здаболы.
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18.07.2021 22:24 Ответить
Воевали -- веселились, подсчитали -- помирились...
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18.07.2021 22:45 Ответить
Вірменія не тільки улус Росії а й неоколонія Франції - на території Нагірного Карабаха французські підприємці розробляють десятки родовищ корисних копалин грабуючи при цьому і Вірменію і Азербайджан. Вся ця фігня почалась при корумпованому жиді Саркозі і продовжується при Макроні... Французам насрати на вірмен - їм потрібні корисні копалини на шару...
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18.07.2021 23:41 Ответить
а раньше вы где были??? Теперь уже вас там не надо!
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19.07.2021 01:12 Ответить
как смачно опустили Украину! "вива"-вова и его последователи! в таком простом и в тоже время сложном вопросе - уделяют внимание Азербайджану! молодцы в Азербайджане, достигли своего....но по хорошему, шлите найух всю европейскую делегацию! Сейчас время сильных (как и всегда), но европейцы это забыли!
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19.07.2021 02:03 Ответить
 
 