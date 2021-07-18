Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП
Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью телеканалу "Дом" в интервью.
"Существует борьба РФ – США и Китай – США. Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта. Не все на Западе такие, есть часть элиты США, которая занимает нашу сторону в этом конфликте, и они против "Северного потока", против навязывания Украине российского варианта выполнения минских соглашений", – сказал он.
Советник главы Офиса президента Украины упомянул о состоявшемся 13 июля телефонном разговоре главы государства Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпиня.
"Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента. И общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию", – объяснил Арестович.
Он считает, что "в международной политике Украина находится на грани фола".
"Очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали, и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу. Для того, чтобы быть здесь разводящими. Президент, мягко говоря, недоволен такой ситуацией, он активно работает с той трезвой частью западных элит, позволяющих удержать эту ситуацию, не дать нам провалиться", – утверждает советник главы ОП.
На уточняющий вопрос журналиста, что он имеет в виду под "переориентироваться на Восток", Арестович ответил: "Выстроить систему отношений с Китаем, с Вьетнамом, с той же самой Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром".
"Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", – заявил Арестович.
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Украина на границе Запада(ЕС), Востока(РФ) и Юга(Турция) - мы одновременно буферная зона и транспортный коридор.
Так было в при Киевской Руси и при Богдане Хмельницком. Тогда старшина обсуждала выбрать союз с Турками но мешал конфликт религий. От отсутствия альтернатив - выбрали Московию (наивно полагая что смогут отстоять независимость). Не смогли по геополитическим причинам. Против течения истории не попрешь. Даже могучая Польша вскоре развалилась и ее долго разрывали на части. Польша только после краха СССР по настоящему восстановила независимость.
ГЕОГРАФИЯ страны и климат определяют во многом ее политическое устройство и судьбу.
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У Украины НЕТ союзников и никогда не будет! Турки временный союзник, как и ЕС и США.
Китаю вообще плевать на всех. Британия игрок который легко нами тоже пожертвует если им будет выгодно.
Наше население на 60% ватное и совковое. Демократических традиций у нас очень мало (майдан и самоуправление на местах - и все!).
Олигархи и ТНК полностью контролируют и финансы страны и экономику. Народ мигрирует в РФ и в ЕС в поисках стабильности и работы. Наша экономика окончательно превращена в сырьевой придаток ЕС и РФ.
Национальная идея могла сплотить нацию лишь в 19 веке. Сегодня никакие нацидеи не работают (или работают на 20% населения и не более) - см. проценты сторонников "АРМИИ МОВЫ ВИРЫ".
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Наша элита не способна сама управлять огромной территорией Украины (они ее еще при Кучме вынуждены были разделить между баронами-олигархами(семьями) чтобы сохранить управляемость.
А сегодня эти баронства разваливаются на еще более мелкие феодальные графства (клан Харьковских, клан Одесских, клан Днепропетровских и пр.).
Чисто теоретически сплотить центральную власть может только жестокий и решительный Вождь (типа Богдана Хмельницкого), но сегодня вождизм в Украине не пройдет! Это не 18-19 век.
Вождизм Яныка мы видели. Вождизм Зе скоро тоже закончится крахом.
Если НЕ воджизм, то какой тип централизации страны нам ждать от элит?
Элиты в Украине кончились! Все.
Политическая Система Украины изнутри НЕРЕФОРМИРУЕМА!!!
А что происходит с страной у которой кончились элиты способные к реформам?...
Народовластие у нас невозможно в виде общегосударственной Системы ибо народ в принципе не способен на самоорганизацию (кроме границ одного поселка).
Лично я вижу ДВА Варианта для Украины: (история нам это показывает)
1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
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Выбирайте украинцы! Но осторожно...
как может кончится то, чего не было?
1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
глобализация
2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
Украина геморрой для параши
параша геморрой для Китая?
у параши большая гордыня, шоб быть геморроем, она сама спец в проктологии
Много было мудаков у руля, и что? Стоим и стоять будем, т.к. сила не в проходимцах порошенках и зеленских всяких залетных, а в народе, который не придуман, а реально существует!
Уже давно пора понять, что свои интересы нужно отстаивать сами /ибо никто больше вас в них не заинтересован/, и делать это нужно не пустой болтовней и бесполезным трепом, а силой или угрозой ее применения!
А вот напомнить, что Украина ядерная держава не помешает демонстративным минированием наших АЭС!
Не може країна з такими зарплатами і пенсіями (я не про суддів, наглядові ради тощо) бути суб'єктом геополітики, і це не залежить від того скільки ще людей поляже на Сході.
Ми в цьому переліку після крапки. Всі ???? до Зеленського і К0.
Это поддержка НАТО?Это "выполнение" будапештского договора,который похерила рассея?Или это опять глубокая обеспокоенность?
спецоперацію по затриманню вагнерівської шобли.
Та спробуй відповісти собі, нахіба штатам поставляти надсекретну інформацію до Лаптєстану.
Байден в Швейцарии устно договорился с Путиным о его нейтралитете в будущей войне США с Китаем (война не обязательно горячая; скорее всего будет секторальная экономическая блокада Китая).
В обмен Путину пообещали что США займет нейтральную позицию в Украине (т.е. не будут напрямую мешать Путину в Украине) и Путину не будут мешать полностью разгромить прозападную оппозицию в РФ! - что и отразилось в наглой и циничной Статье Путина недавно.
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Но эта договоренность Байдена и Путина насчет Китая пока условная и Путин за полгода должен сделать ряд стратегических действий, которые покажут Байдену что слова Путина в нейтралитете это не пустые обещания.
(хотя не факт что Путин вообще это будет делать)
Если Путин через полгода не сделает то что обещал, то через полгода США начнут обрушение экономики и власти в РФ.***
ЧТО это за меры которые займут у Путина примерно полгода???!!
Скорее всего это меры направленные на блокирование проектов Китая в РФ и блокирование Шелкового Пути через Ср. Азию, чтобы когда начнется экономическая блокада Китая он не смог использовать торговый путь по Евразии (через РФ и Ср. Азию).
По сути США уходя из Афгана передают этот регион под контроль Турции и РФ (как это было сделано американцами в Сирии).
США вовсе не требуют от Турции и РФ воевать с Китаем в этом регионе. Достаточно просто заблокировать Шелковый путь Китая в Европу.
Это видно уже сегодня - часть талибов финансируется Китаем, часть Турцией. а часть талибов Москва пригласила в Кремль.
Талибы будут разорваны на три группировки и путь Китая через афган будет заблокирован. Аналогично будет с и Казахстаном (не случайно Путин не раз говоря про фэйковое гос-во Украины говорит так же и про Казахстан.
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ЧТО может пойти не так??
Китай это понимает и может нанести упреждающий удар. Но не по США, а по РФ.
Не исключено что США косвенно и хотят подставить под удар Китая РФ (т.е. как они подсунули путину Крымский капкан).
Китай в приближающейся войне с США не может себе позволить иметь под боком "нейтральную" ядерную РФ. Как и Гитлер в свое время перед вторжением в Британию не мог позволить оставить у себя в тылу Красную Армию готовую нанести удар в спину!
Если в Кремле это понимают, то должны только делать вид, что мешают Китаю на шелковом пути. Но это сразу заметят в США и тогда нанесут упреждающий удар по РФ.
Как Путин собирается уклониться от этих двух ударов от Китая и США???... Трудно сказать. Зная его психотип Путин скорее всего "прикинется ветошью" - чисто формально будет делать вид что они и с США и с Китаем в надежде что все как-то рассосется само...
Це знову Іларіонов свої нічні глюки на клаві клацає?
Это вы недоимперцы фейковое государство и США с китаенами умеет ждать, да и мы умеем ждать, когда труп недоимперии поплывет, а мы на берегу посидим.
Путин *****!
Да вы, уроды зельоные, изначально были развернуты на Восток и гадили Украине постоянно. И сейчас этим занимаетесь
Дерьмаку лишь директиву прислали.
он 33 раза хадил за линию фронта
и 20 раз пересекал красную
кремлёфскую линию
Або "благопріобрєтьйонное" під час роботи?
Поки що, без кредитів та допомоги заходу ми нічого не зможем.
Мабуть спідницю свою Люска обісрала і обісцяла
Головне щоб на нього гівно не попало.