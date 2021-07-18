Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП

Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью телеканалу "Дом" в интервью.

"Существует борьба РФ – США и Китай – США. Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта. Не все на Западе такие, есть часть элиты США, которая занимает нашу сторону в этом конфликте, и они против "Северного потока", против навязывания Украине российского варианта выполнения минских соглашений", – сказал он.

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Советник главы Офиса президента Украины упомянул о состоявшемся 13 июля телефонном разговоре главы государства Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпиня.



"Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента. И общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию", – объяснил Арестович.



Он считает, что "в международной политике Украина находится на грани фола".

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"Очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали, и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу. Для того, чтобы быть здесь разводящими. Президент, мягко говоря, недоволен такой ситуацией, он активно работает с той трезвой частью западных элит, позволяющих удержать эту ситуацию, не дать нам провалиться", – утверждает советник главы ОП.



На уточняющий вопрос журналиста, что он имеет в виду под "переориентироваться на Восток", Арестович ответил: "Выстроить систему отношений с Китаем, с Вьетнамом, с той же самой Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром".

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"Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", – заявил Арестович.

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