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Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП

Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП

Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью телеканалу "Дом" в интервью.

"Существует борьба РФ – США и Китай – США. Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта. Не все на Западе такие, есть часть элиты США, которая занимает нашу сторону в этом конфликте, и они против "Северного потока", против навязывания Украине российского варианта выполнения минских соглашений", – сказал он.

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Советник главы Офиса президента Украины упомянул о состоявшемся 13 июля телефонном разговоре главы государства Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпиня.

"Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента. И общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию", – объяснил Арестович.

Он считает, что "в международной политике Украина находится на грани фола".

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"Очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали, и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу. Для того, чтобы быть здесь разводящими. Президент, мягко говоря, недоволен такой ситуацией, он активно работает с той трезвой частью западных элит, позволяющих удержать эту ситуацию, не дать нам провалиться", – утверждает советник главы ОП.

На уточняющий вопрос журналиста, что он имеет в виду под "переориентироваться на Восток", Арестович ответил: "Выстроить систему отношений с Китаем, с Вьетнамом, с той же самой Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром".

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"Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", – заявил Арестович.

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геополитика (247) Китай (3034) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+81
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 3015
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18.07.2021 21:45
+79
Дякую зедебіли. І ніколи не забувайте що ви, довбні, зробили це разом! Потвори.
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18.07.2021 21:48
+79
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 9592
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18.07.2021 21:54
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Страница 5 из 5
може Арестович і розвернеться, а Україна та її народ НІ.
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19.07.2021 09:59 Ответить
Аферисты у власти надеются что 3-й Майдан из-за агресии Московии уже не произойдёт. Но они ошибаются.
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19.07.2021 10:07 Ответить
"Мы, Николай-II", а ти хто такий в нашій Державі, що про неї 3,14???
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19.07.2021 10:23 Ответить
ПОСМОТРИМ В ЛИЦО РЕАЛЬНОСТИ!
Украина на границе Запада(ЕС), Востока(РФ) и Юга(Турция) - мы одновременно буферная зона и транспортный коридор.
Так было в при Киевской Руси и при Богдане Хмельницком. Тогда старшина обсуждала выбрать союз с Турками но мешал конфликт религий. От отсутствия альтернатив - выбрали Московию (наивно полагая что смогут отстоять независимость). Не смогли по геополитическим причинам. Против течения истории не попрешь. Даже могучая Польша вскоре развалилась и ее долго разрывали на части. Польша только после краха СССР по настоящему восстановила независимость.
ГЕОГРАФИЯ страны и климат определяют во многом ее политическое устройство и судьбу.
***
У Украины НЕТ союзников и никогда не будет! Турки временный союзник, как и ЕС и США.
Китаю вообще плевать на всех. Британия игрок который легко нами тоже пожертвует если им будет выгодно.
Наше население на 60% ватное и совковое. Демократических традиций у нас очень мало (майдан и самоуправление на местах - и все!).
Олигархи и ТНК полностью контролируют и финансы страны и экономику. Народ мигрирует в РФ и в ЕС в поисках стабильности и работы. Наша экономика окончательно превращена в сырьевой придаток ЕС и РФ.
Национальная идея могла сплотить нацию лишь в 19 веке. Сегодня никакие нацидеи не работают (или работают на 20% населения и не более) - см. проценты сторонников "АРМИИ МОВЫ ВИРЫ".
***
Наша элита не способна сама управлять огромной территорией Украины (они ее еще при Кучме вынуждены были разделить между баронами-олигархами(семьями) чтобы сохранить управляемость.
А сегодня эти баронства разваливаются на еще более мелкие феодальные графства (клан Харьковских, клан Одесских, клан Днепропетровских и пр.).
Чисто теоретически сплотить центральную власть может только жестокий и решительный Вождь (типа Богдана Хмельницкого), но сегодня вождизм в Украине не пройдет! Это не 18-19 век.
Вождизм Яныка мы видели. Вождизм Зе скоро тоже закончится крахом.
Если НЕ воджизм, то какой тип централизации страны нам ждать от элит?
Элиты в Украине кончились! Все.
Политическая Система Украины изнутри НЕРЕФОРМИРУЕМА!!!
А что происходит с страной у которой кончились элиты способные к реформам?...
Народовластие у нас невозможно в виде общегосударственной Системы ибо народ в принципе не способен на самоорганизацию (кроме границ одного поселка).
Лично я вижу ДВА Варианта для Украины: (история нам это показывает)
1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
***
Выбирайте украинцы! Но осторожно...
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19.07.2021 10:23 Ответить
Элиты в Украине кончились! Все.
как может кончится то, чего не было?

1) ОПТИМИСТИЧНЫЙ - полный контроль Западных ТНК (ЕС + США) - у власти марионетка и полная распродажа активов ТНК;
глобализация

2) ПЕССИМИСТИЧНЫЙ - Запад и РФ в сговоре делят Украину на 2-3 части под видом федерации. Все довольны и войны нет (война в Крыму и Донбассе это же драка ТНК РФ с ТНК Запада за контроль ресурсов Украины).
Украина геморрой для параши
параша геморрой для Китая?
у параши большая гордыня, шоб быть геморроем, она сама спец в проктологии
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19.07.2021 10:51 Ответить
Осторожное, но не гнилое предложение 3). не иди по течению, не иди против - иди туда, куда тебе нужно... Думай-те (осторожно).
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19.07.2021 17:11 Ответить
ты про рф серьезно?)))))
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19.07.2021 19:12 Ответить
Украина была 2000 лет назад, будет и дальше.
Много было мудаков у руля, и что? Стоим и стоять будем, т.к. сила не в проходимцах порошенках и зеленских всяких залетных, а в народе, который не придуман, а реально существует!
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19.07.2021 19:13 Ответить
Такие заявления напоминают вой шакала "а мы пойдем на север..."!

Уже давно пора понять, что свои интересы нужно отстаивать сами /ибо никто больше вас в них не заинтересован/, и делать это нужно не пустой болтовней и бесполезным трепом, а силой или угрозой ее применения!
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19.07.2021 10:40 Ответить
Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 3413
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19.07.2021 10:47 Ответить
Шантаж - скользкая тропинка
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19.07.2021 10:55 Ответить
Но тоже инструмент. Хотя, этим европейского ежа не испугать.
А вот напомнить, что Украина ядерная держава не помешает демонстративным минированием наших АЭС!
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19.07.2021 19:15 Ответить
Это уже глупость - кто с нами после этого будет общаться, как с адекватными людьми?
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19.07.2021 19:29 Ответить
всі писаки,які тут присутні з критикою влади,ви або тупі,або прикидаєтесь такими,або на службі в мордора!!! невже не зрозуміло,що байда через фрау мадам хотів схилити Зеленського до капітуляціЇ,самому сцикотно це виразити,бо в штатах є притомні люди,які піднімуть його на штики. Тому він і задумав всю оцю муйню, явно рильце в пушку з сцарем щось порєшалі! Гроші все гроші винні,а з китаєм все правильно,інколи нерви потрібно полоскотати,особливо тим,хто хоче на чиЇсь крові сидіти на білому коні. І не бачить цього тільки дурненький!
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19.07.2021 11:15 Ответить
шо там видеть надо? вы пересмотрели конспирологии? если бы американцы хотели бы слить Украину ***** то они слили бы, как немцы например пробовали обьявляя негласное эмбарго на поставки летального оружия в Украину в 2014 году. А так пока ваша демогогия очень сильно отличается от реальности
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19.07.2021 15:52 Ответить
"Кружжжите меня, кружжж-жжите".... Може внесемо зміни до великого герба - наприклад, дзигу, можна зеленого кольору...
Не може країна з такими зарплатами і пенсіями (я не про суддів, наглядові ради тощо) бути суб'єктом геополітики, і це не залежить від того скільки ще людей поляже на Сході.
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19.07.2021 11:30 Ответить
Щодо Меркель - її обирали німці для захисту інтересів насамперед власного народу, ЄС та ін.
Ми в цьому переліку після крапки. Всі ???? до Зеленського і К0.
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19.07.2021 11:32 Ответить
Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 9206
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19.07.2021 11:36 Ответить
19.04.2021 США прекратили передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины.

Это поддержка НАТО?Это "выполнение" будапештского договора,который похерила рассея?Или это опять глубокая обеспокоенность?
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19.07.2021 11:38 Ответить
Це результат діяльності зеленого шобла! Після здачі операції з вагнерівцями вам, тварюкам, ніхто таблички множення не передасть, а не то, що розвіддані.
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19.07.2021 13:34 Ответить
комент выше твоего про тебя
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19.07.2021 16:32 Ответить
А тепер - постав дату, коли гівнокомандуючий злив кацапам сумісну з США та Британією
спецоперацію по затриманню вагнерівської шобли.
Та спробуй відповісти собі, нахіба штатам поставляти надсекретну інформацію до Лаптєстану.
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19.07.2021 17:59 Ответить
Украина скорее развалится, чем сможет развернуться. Слишком много внутренних противоречий. Да и как можно развернуться на восток, игнорируя Россию?
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19.07.2021 12:06 Ответить
Схоже, Люсік розправився з оселедцем. Дайте ж йому пургену!
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19.07.2021 12:20 Ответить
МЕСТО УКРАИНЫ В ГЕОПОЛИТИКЕ на 2021 г.
Байден в Швейцарии устно договорился с Путиным о его нейтралитете в будущей войне США с Китаем (война не обязательно горячая; скорее всего будет секторальная экономическая блокада Китая).
В обмен Путину пообещали что США займет нейтральную позицию в Украине (т.е. не будут напрямую мешать Путину в Украине) и Путину не будут мешать полностью разгромить прозападную оппозицию в РФ! - что и отразилось в наглой и циничной Статье Путина недавно.
***
Но эта договоренность Байдена и Путина насчет Китая пока условная и Путин за полгода должен сделать ряд стратегических действий, которые покажут Байдену что слова Путина в нейтралитете это не пустые обещания.

(хотя не факт что Путин вообще это будет делать)
Если Путин через полгода не сделает то что обещал, то через полгода США начнут обрушение экономики и власти в РФ.***
ЧТО это за меры которые займут у Путина примерно полгода???!!
Скорее всего это меры направленные на блокирование проектов Китая в РФ и блокирование Шелкового Пути через Ср. Азию, чтобы когда начнется экономическая блокада Китая он не смог использовать торговый путь по Евразии (через РФ и Ср. Азию).
По сути США уходя из Афгана передают этот регион под контроль Турции и РФ (как это было сделано американцами в Сирии).
США вовсе не требуют от Турции и РФ воевать с Китаем в этом регионе. Достаточно просто заблокировать Шелковый путь Китая в Европу.
Это видно уже сегодня - часть талибов финансируется Китаем, часть Турцией. а часть талибов Москва пригласила в Кремль.
Талибы будут разорваны на три группировки и путь Китая через афган будет заблокирован. Аналогично будет с и Казахстаном (не случайно Путин не раз говоря про фэйковое гос-во Украины говорит так же и про Казахстан.
***
ЧТО может пойти не так??
Китай это понимает и может нанести упреждающий удар. Но не по США, а по РФ.
Не исключено что США косвенно и хотят подставить под удар Китая РФ (т.е. как они подсунули путину Крымский капкан).
Китай в приближающейся войне с США не может себе позволить иметь под боком "нейтральную" ядерную РФ. Как и Гитлер в свое время перед вторжением в Британию не мог позволить оставить у себя в тылу Красную Армию готовую нанести удар в спину!
Если в Кремле это понимают, то должны только делать вид, что мешают Китаю на шелковом пути. Но это сразу заметят в США и тогда нанесут упреждающий удар по РФ.
Как Путин собирается уклониться от этих двух ударов от Китая и США???... Трудно сказать. Зная его психотип Путин скорее всего "прикинется ветошью" - чисто формально будет делать вид что они и с США и с Китаем в надежде что все как-то рассосется само...
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19.07.2021 12:28 Ответить
про такий "нейтралітет" за півтори години переговорів домовитись неможливо.
Це знову Іларіонов свої нічні глюки на клаві клацає?
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19.07.2021 14:24 Ответить
Это вам дебилам кремлядским выдали новые методички?
Это вы недоимперцы фейковое государство и США с китаенами умеет ждать, да и мы умеем ждать, когда труп недоимперии поплывет, а мы на берегу посидим.
Путин *****!
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19.07.2021 16:41 Ответить
на восток как то мелковато , держите курс сразу на Альфа Центавру
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19.07.2021 12:48 Ответить
Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток
Да вы, уроды зельоные, изначально были развернуты на Восток и гадили Украине постоянно. И сейчас этим занимаетесь
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19.07.2021 14:19 Ответить
Ну да, все началось с афер с антиковидными повязками.
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19.07.2021 17:14 Ответить
Во как флюгеров понесло,каждый день их разворачивает на 180 градусов.Я тут писал про возобновление ядерного статуса Украины,что то молчат ,видимо инструкций на эту тему нет..А во всем Кремль устраивает этот недопрезидент,поэтому и нет встреч-а зачем?Все и так идет у Москвы чики пики ,уже сам дядя Джо в друзьях у Путлера..чего еще надо?
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19.07.2021 15:02 Ответить
А трампон пропутинский рыжий, тогда кто был? Великий стратеГ?))х
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19.07.2021 16:46 Ответить
Если США и Европа перестанут помогать, то нам жопа...А Китай может кинуть в любой момент. Такую тупость могли придумать только зебильные
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19.07.2021 15:30 Ответить
Некому там думать. За них - ***** придумало.
Дерьмаку лишь директиву прислали.
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19.07.2021 18:16 Ответить
Україна- притулок для дебілів?
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19.07.2021 15:54 Ответить
73% это показали.
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19.07.2021 16:42 Ответить
правильно, хватит ж опу лизать
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19.07.2021 16:32 Ответить
Так начните с себя подстилки кремлядские.
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19.07.2021 16:43 Ответить
Сколько тут кремлядей набежало с методичками) ппц
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19.07.2021 16:44 Ответить
Он забыл ,что есть ещё противостояние рф-китай.Международная политика,это и есть балансировка между друзьями и врагами в собственных интересах.
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19.07.2021 17:17 Ответить
ты люська уже развернулась, с каких пор вы ваЗЕлиновские нарко-"реформаторы" увидели в Китае панацею против ПИД,,,раши, понятно что ваЗЕлиновский Сброд за 2.6 года просрали, разворовали все что можно и теперь с пустой казной нужно чесать репу, а нормальные, цивилизованные страны уже поняли с кем имеют дело и просто так бабок не дадут или вы забыли чем закончилась "дружба" ПИД,,раши с Китаем- Сибири уже нет, не будет и Карелии и т.д только такой Дэбил как ты может чесать ЗЕбилам про такой вариант, нарко-Дурак сбежит в израиль а Украинцы поколениями буду в кабале у косоглазых....
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19.07.2021 17:44 Ответить
люся ни врьот
он 33 раза хадил за линию фронта
и 20 раз пересекал красную
кремлёфскую линию
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19.07.2021 17:45 Ответить
От мені цікаво: дебілізм у Люськи Аферистович - це вроджене?
Або "благопріобрєтьйонное" під час роботи?
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19.07.2021 17:50 Ответить
Вы держащие власть и не думайте разворачиваться на какой то восток,я думаю не только мне но и многим украинцам понятна ваша суете/,суетитесь между теми и теми но явно что вас клонит именно на восток.Кстати янукович тоже думал таким образом и что получилось?
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19.07.2021 18:07 Ответить
Та якби не народ, власне небайдужа його частина, то Зеля і ця Люся давно би свої дупеля на схід фуйлу розвернули. Прям мріють...
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19.07.2021 18:09 Ответить
Яке воно дурне та тупе. "Вазтог" нам допоміг хоч 1 раз? Ні.
Поки що, без кредитів та допомоги заходу ми нічого не зможем.
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19.07.2021 18:25 Ответить
А вы думаете Восток поможет ? Наивные .
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19.07.2021 18:41 Ответить
на Сході є гарна традиція садити на бамбукомий кіл
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19.07.2021 19:37 Ответить
Запам'ятай гнида, па імєні люсьєн сарель, і передай своїм таварісчам, включно з ярмарком і татаркою, в 13 році один прізідєнт спробував змінити "вєктар", отримав па 3,14здє мішалкою, правда встиг втекти. Тобі і твоїм босам це не світить. Тільки осика або ліхтар. Швидкий і неминучий.
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19.07.2021 18:53 Ответить
Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ДВІЧІГівноканал розповів як вова тікав від зустрічі з Макроном (мабуть не тільки) ... Бєня здає вову в обмін на ЩО?
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19.07.2021 19:01 Ответить
то які претензії до Люсі Аферистович , профури в команді маніпуляторів ...
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19.07.2021 19:02 Ответить
и правильно, надо яйца во все корзины распихивать...
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19.07.2021 19:10 Ответить
с тем органом, о котором ви упомянулі оні только язикрм работают
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19.07.2021 19:13 Ответить
Цей долбодятель розписується за всю державу і всіх українців?
Мабуть спідницю свою Люска обісрала і обісцяла
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19.07.2021 19:36 Ответить
Здається в них в голові "вентилятор думок"
Головне щоб на нього гівно не попало.
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19.07.2021 19:39 Ответить
Не понимаю,-почему наши дегенераты возбудись так рьяно.Китай как был Китаем так и остался Китаем,- с темиже формами правления что при Императоре что сейчас.Только называется это сегодня Компартия.Наверно пообещали деньжат немножко,а затем траванут отравленной крысой.Как это произошло с одним милиардером в Китае в дорогом ресторане.
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19.07.2021 20:16 Ответить
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