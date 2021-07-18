На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук

Во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Скорее всего мы будем собираться, потому что мы должны разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов. Документы ждут подписи спикера, а потом президента. Эти законопроекты касаются реформы судопроизводства - ВСП и ВККС", - сообщила она.

Также нардеп подвела итоги работы парламента за последние полгода.

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"Мы многое сделали. В частности, в части работы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Так, уже стал законом законопроект о реформе военкоматов. Надеемся, что со следующего года там будет порядок и люди не будут стоять в очередях, чтобы получить, например, приписное. Мы навели порядок в наших резервистских делах. С резервом были проблемы, мы приняли закон и, как говорят сами военные, дела пошли лучше. Реформа Укроборонпрома, а именно корпоратизация, которая имеет определенные этапы: три года и мы надеемся, что такая реформа станет реальностью", - уточнила Верещук.

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