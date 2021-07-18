На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук
Во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
"Скорее всего мы будем собираться, потому что мы должны разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов. Документы ждут подписи спикера, а потом президента. Эти законопроекты касаются реформы судопроизводства - ВСП и ВККС", - сообщила она.
Также нардеп подвела итоги работы парламента за последние полгода.
"Мы многое сделали. В частности, в части работы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Так, уже стал законом законопроект о реформе военкоматов. Надеемся, что со следующего года там будет порядок и люди не будут стоять в очередях, чтобы получить, например, приписное. Мы навели порядок в наших резервистских делах. С резервом были проблемы, мы приняли закон и, как говорят сами военные, дела пошли лучше. Реформа Укроборонпрома, а именно корпоратизация, которая имеет определенные этапы: три года и мы надеемся, что такая реформа станет реальностью", - уточнила Верещук.
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Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine щас... А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
Але ж сволота разом з ******** мітинги зривала, свинки розкидала...
...но это не точно, скорей всего...
пытается пристроиться хоть гдето, киевляне смыли её в угнитаз, но говно не тонет,
клован бабадакал скакая по сосне, и теперь она пытается прибиться к берегу,
чтобы заговнить территорию ...
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