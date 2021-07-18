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На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук

На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук

Во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Скорее всего мы будем собираться, потому что мы должны разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов. Документы ждут подписи спикера, а потом президента. Эти законопроекты касаются реформы судопроизводства - ВСП и ВККС", - сообщила она.

Также нардеп подвела итоги работы парламента за последние полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во вторник Рада проведет внеочередное заседание, - "слуга народа" Арахамия

"Мы многое сделали. В частности, в части работы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Так, уже стал законом законопроект о реформе военкоматов. Надеемся, что со следующего года там будет порядок и люди не будут стоять в очередях, чтобы получить, например, приписное. Мы навели порядок в наших резервистских делах. С резервом были проблемы, мы приняли закон и, как говорят сами военные, дела пошли лучше. Реформа Укроборонпрома, а именно корпоратизация, которая имеет определенные этапы: три года и мы надеемся, что такая реформа станет реальностью", - уточнила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) Высший совет правосудия (568) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+5
как запарила верещучка своим верещанием....
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18.07.2021 22:31
+5
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https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808



Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 8534 щас.На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 7828.. А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
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18.07.2021 22:41
+3
Ти вже не хочеш бути міністром оборони?
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18.07.2021 22:33
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как запарила верещучка своим верещанием....
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18.07.2021 22:31 Ответить
Ти вже не хочеш бути міністром оборони?
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18.07.2021 22:33 Ответить
https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808



Права рука Андрія Єрмака в https://twitter.com/APUkraine @APUkraine На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 8534 щас.На внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроекты про Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, - Верещук - Цензор.НЕТ 7828.. А ліва татаров.
А там ще і подоляк з арестовичем.
******** офіс презідєнта, я вам скажу.
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18.07.2021 22:41 Ответить
До речі. Вулиця, на якій я живу, під час окупації називалась Гітлер Алєє.
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18.07.2021 22:49 Ответить
то все члени. А ким він персонально на роялі грає -почергово, чи що ?
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19.07.2021 00:24 Ответить
а ми ж всіх попереджали два роки тому, що буде розворот... Попереджали ми і ту сволоту...
Але ж сволота разом з ******** мітинги зривала, свинки розкидала...
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19.07.2021 01:18 Ответить
Она станет Министром Абсорбации... -- в рамках обороны.
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18.07.2021 22:41 Ответить
визгу много а шерсти мало - в сердцах сказал черт, обстригая кошку.

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18.07.2021 22:37 Ответить
"Скорее всего мы будем собираться, потому что мы должны разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов....
...но это не точно, скорей всего...
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18.07.2021 22:40 Ответить
Если вор создает - Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, то эти органы вора будут карать???
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18.07.2021 22:50 Ответить
Вор у вора украл договор...
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18.07.2021 22:52 Ответить
а нельзя порешать чтобы украинских судей отбирали ну скажем в Дании.
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18.07.2021 22:59 Ответить
Реформировать Высший совет правосудия (какое многообещающее название органа) и Высшую квалификационную комиссию судей (а судьи то кто ?!) я смотрю не удается Зеленым дегенератам и они решили эти структуры возглавить...хм..ясно-понятно из-за чего весь этот кипишь
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18.07.2021 23:39 Ответить
п.с. они хотят подмять под себя ПОЛНОСТЬЮ - Независимую Судебную ветвь власти...Нам - ПЗДЦ
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18.07.2021 23:41 Ответить
РеХформа *** .. "Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г. " (с).. я говорил - все договорняки и решалово !!!
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18.07.2021 23:45 Ответить
Ст.1 Закона Украины о военкоматах - "Запретить присылать повестки четырежды уклонистам".
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19.07.2021 00:02 Ответить
Цю зелену мерзоту очікує лоботоміяя. Крапка.
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19.07.2021 06:30 Ответить
надо понимать эта набитая дура купила себе место в зегнидной стае и теперь
пытается пристроиться хоть гдето, киевляне смыли её в угнитаз, но говно не тонет,
клован бабадакал скакая по сосне, и теперь она пытается прибиться к берегу,
чтобы заговнить территорию ...
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19.07.2021 06:50 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXZ9cT9Fmwv6oTxFO6TqD9C0alR5ryagtn7-0rDeEAkJkpdWB9LP4c69fEFFWw2U6VOfB9E6x3vErYQc9kTcZXoXJJ1l63GjaCRxqX_06bcea0DCPAa6NQzt7vAGwIXY1Y&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXZ9cT9Fmwv6oTxFO6TqD9C0alR5ryagtn7-0rDeEAkJkpdWB9LP4c69fEFFWw2U6VOfB9E6x3vErYQc9kTcZXoXJJ1l63GjaCRxqX_06bcea0DCPAa6NQzt7vAGwIXY1Y&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Про украинцев
На позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроєкти про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - Верещук - Цензор.НЕТ 9742
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19.07.2021 07:22 Ответить
Симуляція бурхливої діяльності в чистому вигляді. Займайтеся, пані та панове бла-Зе!-ні, займайтеся, не відволікайтеся...
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19.07.2021 10:28 Ответить
 
 