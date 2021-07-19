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Двор журналиста забросали "коктейлями Молотова" под Харьковом, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области во двор журналиста неизвестные бросили три "коктейли Молотова". Полицейские открыли уголовное производство по факту угроз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор домовладения в селе Циркуны.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Двор журналиста забросали коктейлями Молотова под Харьковом, - Нацполиция 01

журналистика (3314) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
Фины, поджигая фитиль, говорили: Коктейль для Молотова!
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19.07.2021 00:50
+7
по бутылке видно ... аматоры ))) на майдане точно не были)
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19.07.2021 01:49
+4
Нужно уточнять фамилию журналюги. Многие заслужили большего, чем зажигательная бутылка.
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19.07.2021 04:52
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Фины, поджигая фитиль, говорили: Коктейль для Молотова!
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19.07.2021 00:50 Ответить
Эта байка уже надоела!
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19.07.2021 05:33 Ответить
главное чтобы тебе на бутылке сидеть не надоело
Молотов завил что уже через неделю красная армия возьмет Хельсинки а он будет пить там коктейль. ты бы подучил историю своей лишнехромосомной помойки
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19.07.2021 10:48 Ответить
Ты болен. О свей нынешней помойке подумай. Впрочем, там уже кажется всё... Да?
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19.07.2021 13:36 Ответить
Само накрутило)))
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19.07.2021 00:52 Ответить
по бутылке видно ... аматоры ))) на майдане точно не были)
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19.07.2021 01:49 Ответить
😂 вата рукожопна)
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19.07.2021 04:52 Ответить
Нужно уточнять фамилию журналюги. Многие заслужили большего, чем зажигательная бутылка.
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19.07.2021 04:52 Ответить
что тебе потлер сделал такого что визжишь как будто уколы пропустил? или специально типо так "ненавидишь" потлера чтобы все подумали что такие вопли - это норма? патлер(Распутин) кстати погиб давно, так что расслабься
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19.07.2021 07:48 Ответить
сам себе закинул...журналюге нужен шум
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19.07.2021 06:55 Ответить
Почему во двор,а не на дом?Ну сгорела бы трава.И фитиль не горел.Сам себе смастерил сенсацию?
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19.07.2021 07:29 Ответить
Фитиль забыли поджечь?Спичек наверное не было,никакого профессионализма
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19.07.2021 07:46 Ответить
Они просто попугали..Гуманные гуманоиды.А может самопиар.
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19.07.2021 08:19 Ответить
Пляшка всередині порожня.Схоже на постанову,або на попередження
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19.07.2021 10:09 Ответить
 
 