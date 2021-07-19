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Новости Репрессии в Беларуси
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За десять дней в редакциях СМИ Беларуси и домах журналистов прошло более 60 обысков

За десять дней в редакциях СМИ Беларуси и домах журналистов прошло более 60 обысков

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), за 10 дней в СМИ и у их сотрудников было проведено более 60 обысков.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в телеграм-канале БАЖ.

"За последние 10 дней в редакциях и квартирах журналистов прошли 63 обыска. Всего с начала года - 107", - 

По информации БАЖ, в заключении сейчас находятся 34 представителя СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вырвали камеры видеонаблюдения и начали выносить технику": Силовики диктатора Лукашенко пришли с обысками в офис "Радио Свобода"

Так, в воскресенье стало известно о повторном задержании главного редактора оппозиционной газеты "Наша Нiва" Егора Мартиновича. Об этом БАЖ сообщила со ссылкой на его жену, журналиста Адарью Гуштын. "18 июля, закончился 10-суточный срок содержания под стражей Мартиновича. Его задерживали в рамках ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - ред). В течение 10 суток ему не предъявили обвинения. Сегодня не отпустили, а задержали второй раз по новой статье УК. По какой именно, следователь сообщить отказался", - заявила Гуштын.

Как сообщалось ранее, СК объяснил обыски в СМИ и в неправительственных организациях их причастностью к теневым финансовым схемам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали

Беларусь (7919) журналистика (3314) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+2
Дарите цветы🌸
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19.07.2021 00:53
+1
кацапы оттуда и не уходили ... тлько укрепились ... но поц - "Гнилой картофан" - это не может осознать что теперь его народ в полной песзд_е...
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19.07.2021 01:53
+1
Где заявление Захеровой относительно свободы слова? Или только Украина "шило в жопе"?
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19.07.2021 06:30
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19.07.2021 00:53 Ответить
Опа, при такій диктатурі ще й існують опозиційні газети? Мабуть, Лука м'який диктатор.
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19.07.2021 08:32 Ответить
Нормально Лука катится к закату -- как по нотам... ...но Беларусь жалко -- кацап прийде -- руйіну наведе.
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19.07.2021 00:58 Ответить
кацапы оттуда и не уходили ... тлько укрепились ... но поц - "Гнилой картофан" - это не может осознать что теперь его народ в полной песзд_е...
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19.07.2021 01:53 Ответить
А с чего их жалеть? Что САМИ вырастили за четверть века то теперь и кушают.
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19.07.2021 08:51 Ответить
Шукають по приказу Путлера Ваххабистскую литературу из Чечни Джохара Дудаева и майора Масхадова... а вдруг там призывы обосрать РАБссию...
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19.07.2021 04:30 Ответить
Где заявление Захеровой относительно свободы слова? Или только Украина "шило в жопе"?
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19.07.2021 06:30 Ответить
Бульбафюрер взяв країну в заручники.
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19.07.2021 06:58 Ответить
Схоже на те, що тіхановська взяла білорусів в заручники, бо вибрали не її.
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19.07.2021 08:35 Ответить
Ну, выбирали, в общем, не Тихановскую. На ее счёт иллюзий ни у кого не было. Да и она сама о себе никаких иллюзий не имеет.
Голосовали против Лукашенко - примерно трети общества он надоел. По разным причинам. Некоторые (процентов 5-10), например, не могут простить ему того, что он никак не хочет объединяться с Россией.
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19.07.2021 08:57 Ответить
Мойша, вы ўжо пачалі вывучаць асновы

За десять днів у редакціях ЗМІ Білорусі та будинках журналістів відбулося понад 60 обшуків - Цензор.НЕТ 635
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19.07.2021 08:50 Ответить
 
 