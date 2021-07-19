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Афганистан отозвал своего посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери

Посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул после похищения дочери посла.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило вечером в воскресенье министерство иностранных дел Афганистана.

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики вызвало в Кабул посла и высокопоставленных дипломатов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Афганистана.

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан "для расследования и принятия последующих мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации".

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Накануне МИД Афганистана заявил, что дочь посла ИРА в Пакистане Наджибуллы Алихила - Силсила Алихил, была похищена и подвергнута пыткам перед освобождением.

"После освобождения из плена похитителей Алихил находится на лечении в больнице. МИД Афганистана решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских представительств в Пакистане", - отмечалось в документе.

Министерство иностранных дел Афганистана призвало правительство Пакистана принять незамедлительные меры для обеспечения полной безопасности посольства и консульства Афганистана и неприкосновенности дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и обязательствами.

"Министерство иностранных дел Афганистана обсуждает этот вопрос с министерством иностранных дел Пакистана, мы настоятельно призываем правительство Пакистана как можно скорее выявить и привлечь к ответственности виновных", - заявило внешнеполитическое ведомства ИРА.

Афганистан (606) Пакистан (162) посол (1807) похищение (1688)


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Топ комментарии
+8
Всё время, пока США были в Афгане, Рашка поставляла оружие талибам. Теперь талибы пойдут через Азию на Рашку. Но сначала пойдёт наркота, и очень широким потоком.
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19.07.2021 02:12
+6
Афганистан отозвал своего посла из Пакистана после того как дочь посла похители и пытали.Так как то лучше.А то звучит как дочь афганистана.
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19.07.2021 01:29
+5
России нужно переключить внимание Афганистана на Пакистан. Возможно это сделали Петров и Баширов
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19.07.2021 03:20
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Был там -- гиблое место...
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19.07.2021 01:18 Ответить
зато еда вкусная
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19.07.2021 07:24 Ответить
Еда там вкусная только в китайских ресторанах
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19.07.2021 10:31 Ответить
Афганистан отозвал своего посла из Пакистана после того как дочь посла похители и пытали.Так как то лучше.А то звучит как дочь афганистана.
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19.07.2021 01:29 Ответить
Или дочь Пакистана.
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19.07.2021 06:27 Ответить
магия заголовка. иначе ни одного поста здесь бы не было.
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19.07.2021 07:22 Ответить
Та нету уже никакого Афганистана, есть талибан! и жен, сестер, дочерей ваших будут гнобить как скот....а потом еще и в Пакистане!
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19.07.2021 01:45 Ответить
весело там ... женщинам.
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19.07.2021 01:51 Ответить
Я бы не злил афганцев. Исламабад не Карачи, он уязвим. А там и Индия подключится.
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19.07.2021 01:57 Ответить
Всё время, пока США были в Афгане, Рашка поставляла оружие талибам. Теперь талибы пойдут через Азию на Рашку. Но сначала пойдёт наркота, и очень широким потоком.
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19.07.2021 02:12 Ответить
как будто по .лаврову и немытой машке с письковым не видно, что они совсем не против принять наркоту со всех сторон!
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19.07.2021 06:07 Ответить
По данным Росстата на РАБссии увеличилась смертность от передозировки наркотиков на 60 %....
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19.07.2021 06:10 Ответить
И пойдет она к нам тоже к сожалению..и очень широким потоком...и это будет герыч, а не гашиш
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19.07.2021 06:58 Ответить
Наркота і так іде "широким потоком - її потік Кремль контролює А таліби на Росію не підуть - їх казахи не пустять! Та й не треба їм іти - вони ж давні "торгівельні партнери" з російськими наркоторговцями!
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19.07.2021 08:04 Ответить
России нужно переключить внимание Афганистана на Пакистан. Возможно это сделали Петров и Баширов
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19.07.2021 03:20 Ответить
Не россии а Козлостану, i це проблеми кацапнi а не Украiни
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19.07.2021 07:55 Ответить
Позорники.. захватывать женщину и тем более пытать... И это последователи ислама, да какие они на хр... мусульмане после этого. Отребье. ( хотя по тому что творилось в Сирии по отношению к женщинам, уже пора перестать удивляться)
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19.07.2021 09:39 Ответить
какой неуч заголовки пишет?
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19.07.2021 12:20 Ответить
 
 