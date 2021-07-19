Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

В Украине присутствует штамм "Дельта". По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что приоритетным остается массовая вакцинация населения.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.

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