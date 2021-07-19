РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11939 посетителей онлайн
Новости
16 138 60

Под Кривым Рогом 21-летний пациент психбольницы убил медбрата ножкой от стула и сбежал. ФОТО

Под Кривым Рогом в Гейкивской областной психоневрологической больнице 21-летний пациент убил 54-летнего медбрата и сбежал, в Криворожском районе введен план-перехват

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Facebook.

"18 июля около 7.00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.

Правоохранителями принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего", - сказано в сообщнии.

Под Кривым Рогом 21-летний пациент психбольницы убил медбрата ножкой от стула и сбежал 01
Фото: "Первый городской"

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Досудебное расследование продолжается.

"Убийство произошло около 4 утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, одновременно там отсутствовал 21-летний пациент, который убежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят", – говорится в сообщении телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По информации главврача Гейкивской психоневрологической больницы Николая Жука пациент был болен шизофренией. "Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении более двух месяцев. Состояние никогда не был стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", - сказал медик.

"Сейчас в области объявлен план "Перехват", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове

Как пишет "Первый городской", сбежавшим пациентом является 21-летний Иван Евсейчев. 

В больнице предупреждают, что мужчина отличается жестокостью и агрессивным поведением, поэтому всем, кто располагает информацией о местонахождении беглеца, следует сообщить об этом на линию "102".

Предварительно известно, что он мог уйти в сторону Николаева или Кривого Рога.

До этого мужчина уже имел проблемы с законом. В 2017 году Ингулецкий районный суд вынес приговор Ивану по части 2 статьи 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" - пять лет лишения свободы без конфискации имущества. Однако в тюрьму Иван не попал - его освободили от наказания и присудили два года испытательного срока. Парня признали виновным в похищении мопедов. Так в 2015 году, будучи еще несовершеннолетним, он украл мопед "Карпаты" из сарая, в 2016-м - скутер Delta, который находился в перегородке двух квартир, и скутер Viper Alpha из хранилища. При этом судебно-психиатрическая экспертиза, которую провели в августе 2016-го, пришла к выводу, что на момент совершения правонарушений злоумышленник не страдал психическими заболеваниями.

После оглашения приговора в ноябре 2017 года парень стал на учет в районный отдел "Центра пробации", но без уважительных причин дважды не явился для регистрации, а также за это время трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах . Поэтому в 2018-м в Ингулецкий районный суд направили постановление об отмене условного срока. Иван мог попасть за решетку, однако в мае 2019-го суд принял сторону защиты Ивана и оставил парня на свободе. Адвокат объяснил, что с 15 ноября 2018 по 24 января 2019 подсудимый находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД и по состоянию здоровья не должен оказаться за решеткой.

"В ходатайстве отмечают, что осужденный по месту жительства характеризуется как лицо, которое нарушает общественный порядок, неоднократно от соседей поступали жалобы на него. В телефонном режиме мать осужденного пояснила, что он последнее время находится в возбужденном состоянии, неоднократно бросался на нее с ножом", - говорится в тексте постановления.

В ноябре Ингулецкий суд вынес новое решения из-за истечения испытательного срока. В тексте документа также упомянуто, что с августа по ноябрь 2019-го Иван снова находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД. Туда он попал из-за того, что вел себя агрессивно, в частности, по отношению к родителям.

Кривой Рог (1406) побег (380) психбольница (156) убийство (6505) психиатрия (124) Днепропетровская область (4063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
То все фигня
Один из них сбежал в Киев и мудрый нарид избрал его президентом.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:10
+20
Зеліни землячки.
показать весь комментарий
19.07.2021 07:55
+9
правильно - надо всех медбратков там одеть в доспехи.

еще скажи что на фронте тоже все "беспечные"
показать весь комментарий
19.07.2021 08:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и ведь ничего дураку не будет.
работать в таком учреждении и так беспечно выполнять свои обязанности.... сам и виновен.
показать весь комментарий
19.07.2021 07:49 Ответить
правильно - надо всех медбратков там одеть в доспехи.

еще скажи что на фронте тоже все "беспечные"
показать весь комментарий
19.07.2021 08:00 Ответить
причем здесь фронт? если ты на фронте будешь пренебрегать своей личной безопасностью и из-за этого пострадаешь, то ДА - беспечность и дальше по списку. С чем ты собственно не согласен?
показать весь комментарий
19.07.2021 08:11 Ответить
при том шо напр обстрел и дождь, после обстрела бежишь на позицию - и сломал ногу, бо скользко, то есть сначала нужно было болото убрать и песочком посыпать, да? или как?

так и тут - попробуй целую смену быть предельно сконцентр. т.к. любой из 50-ти поциентов в любой момент тя может приложить ножкой или ногой, или головой, или еще 100 способами.
самое простое написать - тююю, лох, бо не предвидел.
показать весь комментарий
20.07.2021 07:09 Ответить
Не будет ничего не только этому дурачку. Мы знаем еще одного дурачка с Кривого Рога. Он так накуролесил, что заработал несколько пожизненных сроков. Это и измена Родине, и многократное нарушение Конституции, а сколько миллиардов он со своими ЗЕлеными подельниками украл, это только новому Генпрокурору будет через 3 года известно И ему тоже ничего не будет, потому что он клоун. ЗЕбанутый.
показать весь комментарий
19.07.2021 10:03 Ответить
какаяразница
показать весь комментарий
19.07.2021 10:35 Ответить
Зеліни землячки.
показать весь комментарий
19.07.2021 07:55 Ответить
Ох уж эти криворожские! А ведь до избрания их соплеменника во власть не было столько подобных новостей, поэтому и избирали вроде бы нормального... А вот она реальность!
показать весь комментарий
19.07.2021 08:04 Ответить
🤢🤡 членограй ,гундосый наркоман ,подельник Каломоя , за которым охотится 3 государства,нормальный ???
показать весь комментарий
19.07.2021 08:25 Ответить
Если так легко убежать из ПНД, то, представляю, сколько еще умалишенных закоренелых преступников могут хоть сегодня оказаться на свободе.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:06 Ответить
Хоч би він ще когось не вбив.
Люди ж не знають, яка від цього небезпека.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:19 Ответить
То все фигня
Один из них сбежал в Киев и мудрый нарид избрал его президентом.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:10 Ответить
брать депутатом от слуги народа, срочно! И земляк...и по поведению такой же
показать весь комментарий
19.07.2021 08:32 Ответить
...притуляти Зеленського до будь-якої "новини" - це нова форма шизофренії, яку ще буде вивчено, класифіковано і внесено у перелік психічних розладів. Добре що ця форма не заразна і зникне разом із носіями.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:43 Ответить
А "притуляти "Порошенко до всього то, таке, увсьо нормасік,так? 😉😉😉.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:55 Ответить
...де тут про Порошенка?
показать весь комментарий
19.07.2021 08:56 Ответить
Не дуркуй.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:04 Ответить
...це ти мені??? Це я дуркую, ліплячи Зе де треба і де не треба??? Красавчік!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 09:14 Ответить
Ти дуркуєш, що нема згадки про Порошенка в контексті що тут згадали про твого коханого клована. Красавчік!!! Знаєш як кажуть твої болотні "соплємєннікі"-"простота хуже воровства))
показать весь комментарий
19.07.2021 09:27 Ответить
Не треба вдавати з себе блазня. Їх в опі і так дуже багато. Команда головзебіла й досі , вкравши всі повноваження , у всьому, що трапляється у країні звинувачує Порошенко. Тому захищати зе - це точно шизофренія, або зедіджітал
показать весь комментарий
19.07.2021 09:09 Ответить
...я трохи про інше...
Але ти не хвилюйся так і не заводься. Все буде добре.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:16 Ответить
Просто вазьмі своїх 15 зельоних рублей, троль.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:55 Ответить
Тебе не вчили не пхати носа в чужий діалог ?
показать весь комментарий
21.07.2021 07:19 Ответить
В психиатрии опасность присутствует всегда, только не известно с какой стороны она появится. Труд этих специалистов достоин уважения.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:51 Ответить
Какие у нас гуманные суды)))))
показать весь комментарий
19.07.2021 08:51 Ответить
Отпустите его, по всем данным это будущий презЕдент, тем более с Кривого Рога.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:57 Ответить
Ночью пациент должен спать.а не курить.Значит,не получил снотворное.Значит,медперсонал не проследил,чтобы он его принял.Значит,врач не назначил нужной дозы.Т.е -рулит всеобщая беспечность.А потом добрый судья после смехотворных 3!!! месяцев лечения отпустит домой.Все же такие случаи,слава Богу, редкость в современном дурдоме.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:22 Ответить
И рожей на бультерьера похож. Такого не вылечишь
показать весь комментарий
19.07.2021 09:24 Ответить
Напоминает поступок Сары Коннорс. Видимо, парень что-то знает, поэтому и решился на крайние меры.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:27 Ответить
Шо саме цікаво, йому нічого не буде бо воно дурачок
показать весь комментарий
19.07.2021 09:45 Ответить
Біля Дніпра є закрити ПНД куди поміщають саме таких. Умови утримання там значно жорстокіші чим в тюрмі строгого утримування. В часи совка там утримували дисидентів, яким ставили діагноз - вяло текуча шизофренія. Що то воно таке, мало кому було відомо.
показать весь комментарий
19.07.2021 10:12 Ответить
Какое прекрасное лишнехромосомное хлебало
показать весь комментарий
19.07.2021 09:52 Ответить
...інтєлєктуал
показать весь комментарий
19.07.2021 10:13 Ответить
Паршивая аура у этого Рога. Да и кривой он какой-то. Люди в нем живут нормальные. Но, как грицца, в семье не без урода. То, что дурик стал убийцей - как раз влияние этой ауры. Если-бы все закончилось этим убогим, так нет-же. Еще один дурко сбежал из этого города, прикинулся клоуном, а такие-же дурики выбрали этого идиота приписдентом. И этот идиот превратил мою любимую Украину в дурдом.
показать весь комментарий
19.07.2021 09:54 Ответить
Если добежит до Киева - возьмут в моносброд однозначно!
показать весь комментарий
19.07.2021 09:57 Ответить
...буде сидіти в першому ряду і час від часу вискакувати на трибуну. Може попісать за колоною, або насрать Разумкуву на стіл.
показать весь комментарий
19.07.2021 10:07 Ответить
Ківою буде 🥝🥝🥝
показать весь комментарий
19.07.2021 11:39 Ответить
Або замість молюски - те кріселко також уже хитається.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:14 Ответить
Жара, шизфрени приходять в агресію. А скільки їх гуляє навколо нас - не відомо
показать весь комментарий
19.07.2021 10:04 Ответить
Два місяці лікували і не допомогло , постійно був в стані агресії ??? А може то не шизофренія , або ліки підробка ? Хоча , маньякам вбивцям , канібалам , ніякі ліки не допомогають.
показать весь комментарий
19.07.2021 10:09 Ответить
треба ловити. бо накоїть біди..
показать весь комментарий
19.07.2021 10:18 Ответить
В этой истории вообще нет "правых" /белых и пушистых/ - там все "хороши"!
показать весь комментарий
19.07.2021 10:25 Ответить
До Києва біжить, напевно в кабміні чи у ВР вакансії з'явились
показать весь комментарий
19.07.2021 10:34 Ответить
Із Ківою знайдуть спільну мову... І дрочитимуть разом...
показать весь комментарий
19.07.2021 11:40 Ответить
На таблетках экономят или почему больной не получал лечение если он буйный и опасный ?
показать весь комментарий
19.07.2021 10:36 Ответить
будущий президент?
показать весь комментарий
19.07.2021 10:57 Ответить
/Состояние никогда не был стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа
ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден/

Шизофреник в нестабильном состоянии разгуливает по палатам и выходит покурить??
показать весь комментарий
19.07.2021 11:39 Ответить
Еще один, такой-же одаренный, в Грузию поехал. Так тот вааще наркоша, приписдентом прикидывается.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:38 Ответить
это родственник зеленского....на банковую рванул - за должностью.....
показать весь комментарий
19.07.2021 11:40 Ответить
К Дерьмаку ему надо. Он должностями заведует.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:40 Ответить
Особоопастные должны и содержаться особенно, а не разгуливать по отделению.
показать весь комментарий
19.07.2021 11:46 Ответить
А шо прикажешь делать с ОПой? Там все такие. И разгуливают не только по Украине.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:42 Ответить
Я навіть не сумнівався, що знайдуться дебіли, що почнуть жартувати про "земляка президента". Ублюдки, тут людину вбили, а ви жартуєте!
І ці люди потім будуть говорити про жарти 95 кваррталу, про малоросів... Якщо такі самі.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:05 Ответить
Это обезьяны, на них не стоит обращать внимание. Глупого примата не сложно определить и вычленить по элементарному не уважению ко всему в целом. Примат смеется в лицо собеседнику и всегда будет топить свое имхо до последнего. Вот с такими приходится жить в одной стране, в одном городе и даже в одном доме.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:40 Ответить
Понятно, оно насмотрелось видосиков от зеземляка и.....
показать весь комментарий
19.07.2021 14:31 Ответить
Надо раду баллотировать...может быть подручным Кивы в Организованном Преступном Землячестве Жидов, так и активным депутатом молодой Зе команды
показать весь комментарий
19.07.2021 21:22 Ответить
 
 