Под Кривым Рогом 21-летний пациент психбольницы убил медбрата ножкой от стула и сбежал. ФОТО

Под Кривым Рогом в Гейкивской областной психоневрологической больнице 21-летний пациент убил 54-летнего медбрата и сбежал, в Криворожском районе введен план-перехват

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Facebook.

"18 июля около 7.00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.

Правоохранителями принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего", - сказано в сообщнии.



Фото: "Первый городской"

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Досудебное расследование продолжается.

"Убийство произошло около 4 утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, одновременно там отсутствовал 21-летний пациент, который убежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят", – говорится в сообщении телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По информации главврача Гейкивской психоневрологической больницы Николая Жука пациент был болен шизофренией. "Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении более двух месяцев. Состояние никогда не был стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", - сказал медик.

"Сейчас в области объявлен план "Перехват", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове

Как пишет "Первый городской", сбежавшим пациентом является 21-летний Иван Евсейчев.

В больнице предупреждают, что мужчина отличается жестокостью и агрессивным поведением, поэтому всем, кто располагает информацией о местонахождении беглеца, следует сообщить об этом на линию "102".

Предварительно известно, что он мог уйти в сторону Николаева или Кривого Рога.

До этого мужчина уже имел проблемы с законом. В 2017 году Ингулецкий районный суд вынес приговор Ивану по части 2 статьи 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" - пять лет лишения свободы без конфискации имущества. Однако в тюрьму Иван не попал - его освободили от наказания и присудили два года испытательного срока. Парня признали виновным в похищении мопедов. Так в 2015 году, будучи еще несовершеннолетним, он украл мопед "Карпаты" из сарая, в 2016-м - скутер Delta, который находился в перегородке двух квартир, и скутер Viper Alpha из хранилища. При этом судебно-психиатрическая экспертиза, которую провели в августе 2016-го, пришла к выводу, что на момент совершения правонарушений злоумышленник не страдал психическими заболеваниями.

После оглашения приговора в ноябре 2017 года парень стал на учет в районный отдел "Центра пробации", но без уважительных причин дважды не явился для регистрации, а также за это время трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах . Поэтому в 2018-м в Ингулецкий районный суд направили постановление об отмене условного срока. Иван мог попасть за решетку, однако в мае 2019-го суд принял сторону защиты Ивана и оставил парня на свободе. Адвокат объяснил, что с 15 ноября 2018 по 24 января 2019 подсудимый находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД и по состоянию здоровья не должен оказаться за решеткой.

"В ходатайстве отмечают, что осужденный по месту жительства характеризуется как лицо, которое нарушает общественный порядок, неоднократно от соседей поступали жалобы на него. В телефонном режиме мать осужденного пояснила, что он последнее время находится в возбужденном состоянии, неоднократно бросался на нее с ножом", - говорится в тексте постановления.

В ноябре Ингулецкий суд вынес новое решения из-за истечения испытательного срока. В тексте документа также упомянуто, что с августа по ноябрь 2019-го Иван снова находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД. Туда он попал из-за того, что вел себя агрессивно, в частности, по отношению к родителям.