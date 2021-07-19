Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2
За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Так, по данным ведомства, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра.
Возле Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм",- сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в Минобороны.
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