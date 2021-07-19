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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2

Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим

За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, по данным ведомства, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Возле Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм",- сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в Минобороны.

обстрел (27742) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
З прошлого року, попалось на очі...

Войска РФ за суки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2319
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19.07.2021 07:47
+2
Пострілюють. (Найвеличніший Нелох)
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19.07.2021 08:07
+2
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 125
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19.07.2021 08:16
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З прошлого року, попалось на очі...

Войска РФ за суки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2319
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19.07.2021 07:47 Ответить
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 490
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19.07.2021 07:58 Ответить
Пострілюють. (Найвеличніший Нелох)
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19.07.2021 08:07 Ответить
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 125
показать весь комментарий
19.07.2021 08:16 Ответить
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 9424
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19.07.2021 08:23 Ответить
Мусор надо убирать. А на амброзию можно не обращать внимание
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8911
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19.07.2021 08:30 Ответить
Этот же вопрос я задаю местной вате собирающейся в Орду.
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 517
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19.07.2021 08:54 Ответить
Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного Олександра Горбенка.
Військовий отримав важкі поранення під час обстрілу у зоні ООС. Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, але нажаль, врятувати не змогли.

Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 5568

15 липня 2021 року, увечері, під час обстрілу у зоні ООС криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення та був негайно ушпиталений гелікоптером до Харкова. Відомо, що боєць мав 80% опіків тіла. Попри усі намагання лікарів, 19 липня 29-річний криворізький воїн помер. Він стояв на захисті України з 2014 року.
Висловлюємо співчуття родині загиблого Олександра Горбенка!
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19.07.2021 10:05 Ответить
120 мм, бпа і мінування. Для кацапів "режим зеленої тиші" продовжується.
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19.07.2021 10:12 Ответить
Вороги минують - зрадник янєлох розминовує.... а точно він не лох?
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19.07.2021 10:30 Ответить
Все равно виноваты те кто наживаются на войне, которых уже 3 года зеленский убирает?
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19.07.2021 11:42 Ответить
 
 