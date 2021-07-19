РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11939 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 750 2

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 182 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 0).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 госпитализированы - 307 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 летальных случаев - 5;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 выздоровели - 187 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 9 587 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 613 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 5 770 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 заболели - 2 244 677 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 181 385 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 731;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зафиксировали 182, а госпитализировали 307?
показать весь комментарий
19.07.2021 10:17 Ответить
А что, считаешь, что не могло ухудшиться состоянеие у ранее выявленных, которые болели дома и их пришлось госпитализировать?
показать весь комментарий
19.07.2021 12:04 Ответить
 
 