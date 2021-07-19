В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 182 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 0).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 307 человек;
летальных случаев - 5;
выздоровели - 187 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 9 587 человек,
методом ИФА - 1 613 человек,
экспресс-тестами - 5 770 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 244 677 человек;
выздоровели - 2 181 385 человек;
летальных случаев - 52 731;
проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях", - рассказали в Минздраве.
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