Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети. ФОТО

В результате ДТП в Луцком районе (Волынская обл.) погибли 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, из низ 6 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"18 июля в 18.07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

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Вместе с тем, как пишут местные издания, находившиеся в автомобиле Ford Focus люди возвращались с отдыха. В результате ДТП погиб водитель, пассажир и маленькая девочка.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии, у них многочисленные переломы.



Фото: Волынские новости