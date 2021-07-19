Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети. ФОТО
В результате ДТП в Луцком районе (Волынская обл.) погибли 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, из низ 6 детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"18 июля в 18.07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.
От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
Вместе с тем, как пишут местные издания, находившиеся в автомобиле Ford Focus люди возвращались с отдыха. В результате ДТП погиб водитель, пассажир и маленькая девочка.
Трое детей находятся в тяжелом состоянии, у них многочисленные переломы.
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Мозгов нет, беда есть.
Соболезнования родственникам погибших. Пострадавшим - выздоровления.
Ребёнка особенно жалко - жить бы и жить, если не взрослый водитель.
Реально самогубці.
Дітей би хоч пожаліли.
Таких чудес на трассе я давно не видел. Вначале какой то дебил присосался к "жопе" и ехал за мной чуть ли не бампер в бампер по проселочной дороге, которая не в лучшем состоянии. Я его уже и пропускал прижимаясь и оторваться пытался - хрен там. пока до трассы не доехали так и висел в зеркале
Потом уже у самого города дятел вроде как на обгон полез. чуть проехал вперед и не возвращаясь в мою полосу так и ехал по встречке примерно километр.
что он исполнял я так и не понял. благо дорога не основная (старая обьездная) и была пустая (возвращался уже поздно вечером)
ну а финал был уже в городе. светофор. красный свет. не перекресток но пешеходный переход. со встречной чувырло через две сплошные объезжает стоящих на светофоре (машин пять) и через красный проезжает мимо меня. я думаю офигели все кто это видел.
я в таких случаях, согласно ПДД, просто отпускаю газ и медленно замедляюсь вплоть до остановки! так вот это тело обьезжает меня и через 100 метров останавливается на светофоре , я останавливаюсь рядом, оно сидит - смотрит вперёд в точку как наркоман, а внутри салона.... человек 20 сидит в 3 этажа друг на друге!!!!
и самое поразительное, что проезжаем светофор, стот мусора и торгуют ипалами - это тело спокойно проезжает мимо них и едет дальше!
ПЯТЬ взрослых и СЕМЬ детей в машине. это жесть конечно. за руль сел самый трезвый из компании. детей на руки в два этажа. писец мозгов нет.
Вот к чему приводит забота власти об автобарыгах и Васадзе с его российской сборкой авто
А в ЕС все эти проблемы решены - люди ездят на недорогих авто ( новых и б/у) и берут их под НУЛЕВЫЕ кредитные ставки
Почему то в Европе , где до фига машин, народ на дорогах ведёт себя законопослушно
Это европейская ментальность -хорошо жить и не портить эту жизнь дурью
До речі, порядок, скажімо, в Німеччині тримається не на кількості авто, а на палиці поліцейського.
а у нас приехал неделю назад во двор к родителям на своей машине. двор 4подъездного дома. проездная дорога одна, однополосная. заехать я заехал - а там таврия стоит прямо посреди дороги, без водителя. назад сдавать далеко, да и зачем создавать аварийные ситуации.... да и проезд должен быть свободным не только для меня, но и для спецмашин! идет мимо чувак, во дворе гулял с детьми, говорю, ваша машина, он чето сказал спиной ко мне... вышла моя мама,и слышала как раз, говорит типа скоро придет водитель. Тип идет назад я ему чья машина, он говорит сестры, скоро придет... самое интересное - мест кругом полно поставить машину вне дороги. Я сказал, это сколько мозгов надо так припарковаться) он начал наезжать, быковать. я отморозился на провокацию и говорю полицию вызываю... он говорит пох! я вызвал сижу жду... тип с детьми позвонил сестре своей - выбегает, переехала в сторону стала и пошла к детям и к типу этому... проходит мимо говорю Вы не уезжайте, сейчас полиция приедет... она типа с наездом да мне покуй все! но минут через 5 прыгнула вмашину и уехала... я прождал в общем минут 20-25 и поехал к себе домой. мне перезвонили из полиции минут через 50 и слышно было это не с места где я их ждал... спросили все ли хорошо... капец! а если бы штраф накатали - она бы так больше не парковалась, курица тупая!!!
Украина НИКОГДА не догонит запад по производству авто , так и будет брать устаревшие модели у узбеков 😀😀😀
Пусть уберут все растаможки и акцизы и перестанут защищать ранок отверточной сборки из российских деталей , и дадут возможность украинцам жить нормально
У людей просто с головой не всё в порядке. При любой власти есть рассудительные люди, а есть идиоты. И от ставок кредитов и цен на машины наличие мозгов в голове не зависит.
Вот где власть может подсобить - это всё-таки вернуть уголовную ответственность за пьянку за рулём. Закон только 2 дня работал в июле 2020, пока его не отменили. А зря. За это надо сажать, причём реально, а не условно. Иначе трупы на дорогах пачками и дальше будут собирать.
А кто виноват ??! ДА ВИНОВАТА СОВКОВАЯ ВЛАСТЬ : что в Украине нет европейских дешевых авто , а есть барыги южанина и Васадзе , которые делают из украинцев крепостных .
ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ ИЗ УКРАИНЫ
Поэтому Ваш аргумент - полная ересь.
Да и в любом случае, если нет у семьи машины, это не повод пихаться 12 человек в одну. Это всё равно дебилизм того, кто это сделал. Любую вещь надо использовать с умом, по назначению и в соответствии с элементарными правилами. Можно разово нанять другую машину (если компания большая), использовать общественный транспорт или в конце-концов просто не поехать без критической необходимости. Они же не от пожара, наводнения или войны спасались, что набились в ту тачку в таком количестве - небось на пикник ездили или что-то вроде этого.
По Вашей логике если кто-то полезет купаться в неустановленном месте и утонет, то виновата тоже будет власть, которая не обеспечила ему дома персональный бассейн и не выставила возле всех водоёмов через каждые 20 метров Национальную Гвардию. Есть же в школах предмет "Основи безпеки життєдіяльності" - просто не надо его прогуливать было, там всё объясняют, что в розетку пальцы не пихай, в машине пристегнись, змею палкой не дразни и так далее.
Вот скажи мне, чем заголовки желтой прессы отличаются от заголовков солидных и уважающих себя изданий?