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Новости ДТП
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Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети. ФОТО

В результате ДТП в Луцком районе (Волынская обл.) погибли 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, из низ 6 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"18 июля в 18.07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, как пишут местные издания, находившиеся в автомобиле Ford Focus люди возвращались с отдыха. В результате ДТП погиб водитель, пассажир и маленькая девочка.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии, у них многочисленные переломы.

Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети 01
Фото: Волынские новости

Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети 02

ДТП (7684) Луцк (587) ГСЧС (5003) Волынская область (1003)


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Топ комментарии
+16
Это опять такая толпа в машине ?
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19.07.2021 08:15
+16
а так
ПЯТЬ взрослых и СЕМЬ детей в машине. это жесть конечно. за руль сел самый трезвый из компании. детей на руки в два этажа. писец мозгов нет.
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19.07.2021 08:24
+15
Я вчера возвращался с отдыха типа "уикенд на море". Всего то ничего - 60 км от дома.
Таких чудес на трассе я давно не видел. Вначале какой то дебил присосался к "жопе" и ехал за мной чуть ли не бампер в бампер по проселочной дороге, которая не в лучшем состоянии. Я его уже и пропускал прижимаясь и оторваться пытался - хрен там. пока до трассы не доехали так и висел в зеркале
Потом уже у самого города дятел вроде как на обгон полез. чуть проехал вперед и не возвращаясь в мою полосу так и ехал по встречке примерно километр.
что он исполнял я так и не понял. благо дорога не основная (старая обьездная) и была пустая (возвращался уже поздно вечером)
ну а финал был уже в городе. светофор. красный свет. не перекресток но пешеходный переход. со встречной чувырло через две сплошные объезжает стоящих на светофоре (машин пять) и через красный проезжает мимо меня. я думаю офигели все кто это видел.
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19.07.2021 08:21
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Это опять такая толпа в машине ?
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19.07.2021 08:15 Ответить
Решта були в багажнику.
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19.07.2021 08:19 Ответить
Только недавно было 12 человек в легковушке и вот опять . . .
Мозгов нет, беда есть.

Соболезнования родственникам погибших. Пострадавшим - выздоровления.
Ребёнка особенно жалко - жить бы и жить, если не взрослый водитель.
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19.07.2021 10:02 Ответить
16
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19.07.2021 11:02 Ответить
опять бляхери
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19.07.2021 10:34 Ответить
Там же 5 місць ! Чи якась помилка в статті ?
Реально самогубці.
Дітей би хоч пожаліли.
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19.07.2021 08:18 Ответить
В Україну спеціально експортуються легкові автомобілі з гуми Туди влізає втроє-вчетверо людей більше, ніж у стандартний!
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19.07.2021 08:23 Ответить
Народ понимает, что пять человек на машину - это пять взрослых. Детей на руки. Естественно, при таких раскладах никто не пристегнут. Про детские кресла - не смешите мои подковы. Ехали с юга, мужик по жаре банально устал, да еще и семеро детей - это раз за разом остановиться пописать... Одна ошибка уставшего водителя - и результат предсказуем.
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19.07.2021 09:01 Ответить
хотів на бензині зекономити
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19.07.2021 09:15 Ответить
сумно
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19.07.2021 09:19 Ответить
скоіше всього шофер був тверезий а поїздку організували пяні дорослі уломали воділу їхати
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19.07.2021 09:23 Ответить
Я вчера возвращался с отдыха типа "уикенд на море". Всего то ничего - 60 км от дома.
Таких чудес на трассе я давно не видел. Вначале какой то дебил присосался к "жопе" и ехал за мной чуть ли не бампер в бампер по проселочной дороге, которая не в лучшем состоянии. Я его уже и пропускал прижимаясь и оторваться пытался - хрен там. пока до трассы не доехали так и висел в зеркале
Потом уже у самого города дятел вроде как на обгон полез. чуть проехал вперед и не возвращаясь в мою полосу так и ехал по встречке примерно километр.
что он исполнял я так и не понял. благо дорога не основная (старая обьездная) и была пустая (возвращался уже поздно вечером)
ну а финал был уже в городе. светофор. красный свет. не перекресток но пешеходный переход. со встречной чувырло через две сплошные объезжает стоящих на светофоре (машин пять) и через красный проезжает мимо меня. я думаю офигели все кто это видел.
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19.07.2021 08:21 Ответить
реально - ощущение того, что или пьяные, или дурачки которым напекло голову
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19.07.2021 08:23 Ответить
у меня вчера один в один было приключение, только из Ирпеня в Гостомель!
я в таких случаях, согласно ПДД, просто отпускаю газ и медленно замедляюсь вплоть до остановки! так вот это тело обьезжает меня и через 100 метров останавливается на светофоре , я останавливаюсь рядом, оно сидит - смотрит вперёд в точку как наркоман, а внутри салона.... человек 20 сидит в 3 этажа друг на друге!!!!
и самое поразительное, что проезжаем светофор, стот мусора и торгуют ипалами - это тело спокойно проезжает мимо них и едет дальше!
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19.07.2021 10:31 Ответить
Ага! А потім коли стається ДТП , вони починають розказувать, що " мене підрізали" і "пробував уникнуть зіткнення", але не зміг!
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19.07.2021 08:32 Ответить
Может у него интеллектуальный круиз-контроль, а как выставить расстояние до впереди идущей машины не знает?
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19.07.2021 09:13 Ответить
а так
ПЯТЬ взрослых и СЕМЬ детей в машине. это жесть конечно. за руль сел самый трезвый из компании. детей на руки в два этажа. писец мозгов нет.
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19.07.2021 08:24 Ответить
Если ехать медленно то доедешь .тут скорее всего превышение скорости +перегруз
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19.07.2021 09:00 Ответить
мда, опять десяток людей в легковушке.... гарантию даю, там ещё охабка шампуров в салоне, сумки ножи, вилки....
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19.07.2021 08:32 Ответить
ну и бутылки, конечно
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19.07.2021 10:22 Ответить
Это каждый год такое.В гололедицу меньше намного аварий,особенно со смертельным исходом.Украинская война на дорогах.Охота на пешеходов,велосипедистов.самокатчиков в самом разгаре.В Германии за доказанный умысел вышку дают.Особенно стритрейсерам.
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19.07.2021 08:34 Ответить
Вышку только в Китае дают😄😄😄 Ну может еще в каких-то странах, но не в Германии.
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19.07.2021 09:22 Ответить
Под вышкой я понимаю пожиттеве.
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19.07.2021 10:17 Ответить
куча народу и резина наверное 2010 года "из Европы", конечно она не выдержит нагрузку ещё и по такой жаре, мелкая ямка и привет дерево! Классика.... бедные детки
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19.07.2021 08:34 Ответить
У людей нет дешевых авто , а передвигаться как то надо
Вот к чему приводит забота власти об автобарыгах и Васадзе с его российской сборкой авто
А в ЕС все эти проблемы решены - люди ездят на недорогих авто ( новых и б/у) и берут их под НУЛЕВЫЕ кредитные ставки
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19.07.2021 09:01 Ответить
В людей нема мізків! Тому й складаються штабелями в авто з п`яним в хлам водієм або вибирають клоунів у владу.
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19.07.2021 09:05 Ответить
Если людям не дать в руки личный автотранспорт - они им не научатся пользоваться никогда,
Почему то в Европе , где до фига машин, народ на дорогах ведёт себя законопослушно
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19.07.2021 09:09 Ответить
Блін! А хіба законопослушність громадян залежить від кількості авто?!
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19.07.2021 09:12 Ответить
ЗАЛЕЖИТЬ , как ни странно
Это европейская ментальность -хорошо жить и не портить эту жизнь дурью
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19.07.2021 10:28 Ответить
1. 5 дорослих і 7 дітей. Очевидно, віддихала компанія з найближчого села, орієнтовно з 3-4 сімей, В КОЖНІЙ З ЯКИХ Є АВТО, а то й 2. І то без сумніву! Прийшли пішки, бо збирались пиячити! Хтось полінувався і приїхав на авто. Очевидно, найтупіший, бо тільки ідіот сьогодні буде так ризикувати. Назад, після "прийому" вирішили їхати. А чого ж, якщо в голові дурь. От і доїхали... Проблема не в кількості ато! Проблема в ідіотизмі цього насєлєнія!

До речі, порядок, скажімо, в Німеччині тримається не на кількості авто, а на палиці поліцейського.
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19.07.2021 10:59 Ответить
народ в ЕС и США ведет себя законопослушно в большей степени от того, что наказание неизбежно там! будешь "чудить" - тебя же сосед и сдаст, живущий, едущий, идущий рядом/мимо! у них не в падлу стукануть полиции! и самое интересное - полиция быстро отреагирует! и что самое главное - ты получишь согласно своего деяния!!!

а у нас приехал неделю назад во двор к родителям на своей машине. двор 4подъездного дома. проездная дорога одна, однополосная. заехать я заехал - а там таврия стоит прямо посреди дороги, без водителя. назад сдавать далеко, да и зачем создавать аварийные ситуации.... да и проезд должен быть свободным не только для меня, но и для спецмашин! идет мимо чувак, во дворе гулял с детьми, говорю, ваша машина, он чето сказал спиной ко мне... вышла моя мама,и слышала как раз, говорит типа скоро придет водитель. Тип идет назад я ему чья машина, он говорит сестры, скоро придет... самое интересное - мест кругом полно поставить машину вне дороги. Я сказал, это сколько мозгов надо так припарковаться) он начал наезжать, быковать. я отморозился на провокацию и говорю полицию вызываю... он говорит пох! я вызвал сижу жду... тип с детьми позвонил сестре своей - выбегает, переехала в сторону стала и пошла к детям и к типу этому... проходит мимо говорю Вы не уезжайте, сейчас полиция приедет... она типа с наездом да мне покуй все! но минут через 5 прыгнула вмашину и уехала... я прождал в общем минут 20-25 и поехал к себе домой. мне перезвонили из полиции минут через 50 и слышно было это не с места где я их ждал... спросили все ли хорошо... капец! а если бы штраф накатали - она бы так больше не парковалась, курица тупая!!!
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19.07.2021 10:31 Ответить
В ЕС дешевые авто, произведенные в ЕС. А импортные ну дюже дорогие, прям как у нас. Нам два выхода: или вступать в ЕС и получать их авто по их ценам, или делать свои авто. Офис президента радуется, что обанкротили Богдан, который делал автомобили, и угрожает повернуться мордой на восток, а задом к ЕС. Какие у нас перспективы?
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19.07.2021 09:11 Ответить
Круті знижки на Geely і Great Wall
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19.07.2021 09:13 Ответить
Не пишите с текстов автобарыг
Украина НИКОГДА не догонит запад по производству авто , так и будет брать устаревшие модели у узбеков 😀😀😀
Пусть уберут все растаможки и акцизы и перестанут защищать ранок отверточной сборки из российских деталей , и дадут возможность украинцам жить нормально
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19.07.2021 10:31 Ответить
А чего это все товары облагаются пошлинами при импорте, а атамабилям такие преференции? Разве в Конституции есть в перечне прав гражданина право на дешевый, а лучше халявный автомобиль?
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19.07.2021 11:08 Ответить
Ну да, конечно власть виновата в том, что 12 человек в машину залезли. И что в такой ситуации о ремнях безопасности и детских креслах никто и не думал. А не факт ещё, что водитель на 100% трезвый был после отдыха на природе.

У людей просто с головой не всё в порядке. При любой власти есть рассудительные люди, а есть идиоты. И от ставок кредитов и цен на машины наличие мозгов в голове не зависит.

Вот где власть может подсобить - это всё-таки вернуть уголовную ответственность за пьянку за рулём. Закон только 2 дня работал в июле 2020, пока его не отменили. А зря. За это надо сажать, причём реально, а не условно. Иначе трупы на дорогах пачками и дальше будут собирать.
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19.07.2021 10:10 Ответить
«власть виновата в том, что 12 человек в машину залезли»
А кто виноват ??! ДА ВИНОВАТА СОВКОВАЯ ВЛАСТЬ : что в Украине нет европейских дешевых авто , а есть барыги южанина и Васадзе , которые делают из украинцев крепостных .
ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ ИЗ УКРАИНЫ
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19.07.2021 10:33 Ответить
Авто за 1-2 тыс. долларов (т. н. евробляхи) в Украине сотни тысяч. Сейчас их заставляют растаможивать, но всё равно не за ультра-дорого. Так что это вопрос желания только.
Поэтому Ваш аргумент - полная ересь.

Да и в любом случае, если нет у семьи машины, это не повод пихаться 12 человек в одну. Это всё равно дебилизм того, кто это сделал. Любую вещь надо использовать с умом, по назначению и в соответствии с элементарными правилами. Можно разово нанять другую машину (если компания большая), использовать общественный транспорт или в конце-концов просто не поехать без критической необходимости. Они же не от пожара, наводнения или войны спасались, что набились в ту тачку в таком количестве - небось на пикник ездили или что-то вроде этого.
По Вашей логике если кто-то полезет купаться в неустановленном месте и утонет, то виновата тоже будет власть, которая не обеспечила ему дома персональный бассейн и не выставила возле всех водоёмов через каждые 20 метров Национальную Гвардию. Есть же в школах предмет "Основи безпеки життєдіяльності" - просто не надо его прогуливать было, там всё объясняют, что в розетку пальцы не пихай, в машине пристегнись, змею палкой не дразни и так далее.
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19.07.2021 21:27 Ответить
От і погуляли, і віддихнули... Що вихідні, то п'яний натовп штабелями і кілька трупів...
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19.07.2021 09:03 Ответить
Вчора їхав перевозами з Пвлограда до Донецька. Один водій привіз до Харкова, другий перевіз до Нехотєєвки, третій вже віз до Донецька. Оце жах, американські горки
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19.07.2021 09:13 Ответить
Народ после шашликов и озер-речек на позитиве и росслабоне -а тут деревья дорогу перебегают.....А деток жалко....
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19.07.2021 09:20 Ответить
бутусов, ты желтеешь, - "жуткое" дтп - это по-журналистски?
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19.07.2021 10:10 Ответить
Не желтеет а привлекает внимание к проблеме трупов на дорогах.Нужно решать.Эти проблемы сами не решатся.Это тоже политика.
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19.07.2021 10:21 Ответить
факты пишутся языком протокола, а не девичьего дневника прыщавой старшеклассницы
Вот скажи мне, чем заголовки желтой прессы отличаются от заголовков солидных и уважающих себя изданий?
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19.07.2021 12:06 Ответить
Теперь у водилы отдых будет вечный
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19.07.2021 10:11 Ответить
При таком количестве людей в салоне центр тяжести блуждает,как в цистерне с водой.Потому авто и неуправляемо.Превышена скорость управляемости.
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19.07.2021 10:20 Ответить
Едут издалека, целый день, уже 6 вечера, солнце в глаза, дети орут, то им писать, то попить. Мамки детские учат правильно водить. Так хочется успеть домой, пока не стемнело... Водила устал... А сколько в багажнике барахла... Центр тяжести где-то сзади, аж передние колеса разгружены. Как же ж водила устал... Глаза слипаются. Остановиться бы минут на 15, но разве уснешь в этом гаме? Я если устал, то семья сидит тихо те 15-20 минут, что я сплю, но если в салоне 3-4 мамки и 7 детей - это невозможно.
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19.07.2021 11:13 Ответить
у нас общество такое! вы думаете никто не видел этого безобразия в машине??? и хоть кто то сообщил в полицию??? вот в этом проблема нашего общества! и не нужно искать виновных
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19.07.2021 10:33 Ответить
 
 