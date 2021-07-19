Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом полетит в Грузию. Там он начнет деятельность формата "Ассоциированного трио".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Визит Зеленского в Грузию состоится 19 июля 2021 года.
В рамках визита он планирует начать деятельность формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.
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Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
Змиє Георгію в Чорне море!
Ты же всем только несчастья приносишь!
что тебе Грузины плохого сделали?
Лети сразу к путлеру в москву.
Может он загнется?
"- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут..."
Думайте, браття, ой думайте, кого до дому запросили....