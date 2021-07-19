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Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем

Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом полетит в Грузию. Там он начнет деятельность формата "Ассоциированного трио".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Визит Зеленского в Грузию состоится 19 июля 2021 года.

В рамках визита он планирует начать деятельность формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

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Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.

Автор: 

ассоциация (973) Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794) Зурабишвили Саломе (99) Евросоюз (17265) Мая Санду (217) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+24
Тікайте хлопці, воно їде.
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19.07.2021 08:36
+18
Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем - Цензор.НЕТ 8430
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19.07.2021 08:36
+14
Хай "Бідоносець" забере з собою "Карлсона" і там залишить - так він компенсує грузинам ту біду, яка прийде після його приїзду у Грузію!
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19.07.2021 08:34
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Хай "Бідоносець" забере з собою "Карлсона" і там залишить - так він компенсує грузинам ту біду, яка прийде після його приїзду у Грузію!
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19.07.2021 08:34 Ответить
Тікайте хлопці, воно їде.
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19.07.2021 08:36 Ответить
В Украіні кажуть так :,, Ой тікайте , хлопці , бо одного вже вбило "😂😂😂
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19.07.2021 09:31 Ответить
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
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19.07.2021 12:46 Ответить
Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем - Цензор.НЕТ 8430
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19.07.2021 08:36 Ответить
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19.07.2021 08:38 Ответить
чем закончилось, помнишь?
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19.07.2021 09:15 Ответить
Це наша влада на даний момент.
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19.07.2021 08:38 Ответить
Що ВОНО відповість Санду коли вона запитає чому мовчав і не відповідав на її дзвінки?
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19.07.2021 08:36 Ответить
Що сидів в секреті на нулю
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19.07.2021 08:45 Ответить
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19.07.2021 09:23 Ответить
Там будут монстрации оппозиции.
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19.07.2021 08:44 Ответить
А когда в Грузии последний раз были стихийные бедствия и катаклизмы? Селевые потоки там к примеру или наводнения?
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19.07.2021 08:46 Ответить
и трава там легальная опять же
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19.07.2021 08:52 Ответить
В Тбилиси на всякий случай объявлен оранжевый уровень пожарной опасности.
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19.07.2021 08:55 Ответить
Хана Грузії. Тримайтеся, брати.
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19.07.2021 08:56 Ответить
Боже бережи Грузію від "бідоносця".
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19.07.2021 09:06 Ответить
Разъездилось за бюджетный счёт. И всё без толку. Подписался под какими-то бумажками и можно дальше канабисом гаситься.
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19.07.2021 09:07 Ответить
Ну все!
Змиє Георгію в Чорне море!
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19.07.2021 09:08 Ответить
Боже, врятуй Сакартвело!
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19.07.2021 09:12 Ответить
Наше дурне поїхало в турне... Грузіни стережіться
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19.07.2021 09:13 Ответить
Внимание! Warning! Achtung! Бубочка едет в Грузию! Грузины готовьтесь! МЧС перейти в режим боевой готовности!
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19.07.2021 09:22 Ответить
Хай Бог милує грузинів:беніне одоробало від бєні нічого гарного вам не привезе.....хотіли б і ми мати президентом Міхо в такі часи(розгула кремлівської мафії) для України.
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19.07.2021 09:22 Ответить
Не надо, Вова!!! Не лети в Грузию!!!
Ты же всем только несчастья приносишь!
что тебе Грузины плохого сделали?
Лети сразу к путлеру в москву.
Может он загнется?
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19.07.2021 09:22 Ответить
Вован, можешь на возвращаться!
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19.07.2021 09:26 Ответить
Боже-бережи Сакартвело. Тримайтеся браття 🇺🇦🤝🇬🇪.
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19.07.2021 09:31 Ответить
Даёшь внезапное землятрясение! (надпись на транспаранте).
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19.07.2021 09:31 Ответить
Грузия держись!! Беданосец прет...
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19.07.2021 09:45 Ответить
Сочувствую грузинам
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19.07.2021 09:49 Ответить
Саакушвили пусть с собой возьмет...он так давно не видел маму...😀
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19.07.2021 10:02 Ответить
Грузини, навіщо ви так ризикуєте? Ми б вам радили цю ходячу Біду через кордон все таки не пускати...а то буде як у фільмі :
"- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут..."

Думайте, браття, ой думайте, кого до дому запросили....
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19.07.2021 10:07 Ответить
захотіло відпочити...
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19.07.2021 10:18 Ответить
Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем - Цензор.НЕТ 3487
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19.07.2021 10:48 Ответить
Що чекає Грузію після приїзду Зе? Смерчі, урагани, землетруси?
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19.07.2021 10:55 Ответить
Грузины, сделайте из него маленького Гогу...
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19.07.2021 11:53 Ответить
20 раз надо подумать, прежде чем пускать этого придурка куда-то.....
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19.07.2021 12:25 Ответить
По пути в Оман вместо США .........
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19.07.2021 14:45 Ответить
 
 