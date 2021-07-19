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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 431 127 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"37 173 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 18 июля 2021. Первую дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы - 8 591 человек.

В течение суток работали: 88 мобильных бригад, 124 пункта вакцинации, 225 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу - 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 431 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 098 648 прививок", - рассказали в .Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав 03

Автор: 

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24 серпня близенько і Зеля виявиться тріплом.
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19.07.2021 08:56 Ответить
Завезли пфайзер і в пунктах вакцинації прямо черги... Виявляється темпи вакцинації досить легко збільшити, достатньо замість шмурдяку завезти визнану в світі вакцину.
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19.07.2021 09:00 Ответить
Це піар. Насправді все до того неорганізовано шо пипець.
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19.07.2021 09:04 Ответить
 
 