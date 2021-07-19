За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 173 человека, всего - 2 667 523, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 431 127 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"37 173 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 18 июля 2021. Первую дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы - 8 591 человек.

В течение суток работали: 88 мобильных бригад, 124 пункта вакцинации, 225 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу - 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 431 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 098 648 прививок", - рассказали в .Минздраве.





