Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 191,2 млн, число жертв - более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 июля в мире зарегистрировали 445 267 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 878 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 191 230 672 случая инфицирования, из них 445 267 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 105 847 человек, из них 6 878 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 174,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 75-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 59-ю и 6-ю позицию соответственно.