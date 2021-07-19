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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 191,2 млн, число жертв - более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 191,2 млн, число жертв - более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 июля в мире зарегистрировали 445 267 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 878 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 191 230 672 случая инфицирования, из них 445 267 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 105 847 человек, из них 6 878 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 191,2 млн, число жертв - более 4,1 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 174,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 191,2 млн, число жертв - более 4,1 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 75-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 59-ю и 6-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не сотря на все усилия смертность никак не выходит больше 2 %....
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19.07.2021 09:11 Ответить
Ну-ну.
4,105,847*100/191,230,672=2,15%
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19.07.2021 17:37 Ответить
Та бачу,ЩО 2.15%.тільки не знаю,хто з перестраху помер -0.15% чи 2.00%....
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19.07.2021 19:05 Ответить
 
 