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Кремль рассчитывает получить дополнительные 2% на выборах в Госдуму за счет паспортизации ОРДЛО, - советник главы ОП

Кремль рассчитывает получить дополнительные 2% на выборах в Госдуму за счет паспортизации ОРДЛО, - советник главы ОП

Кремль проводит принудительную паспортизацию на оккупированном Донбассе, чтобы получить 2% голосов в поддержку партии "Единая Россия" на осенних выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, цель Кремля - раздать в ОРДЛО до осени миллион российских паспортов.

"610 тыс., по их данным, уже роздано. По нашим - приблизительно столько же. Учитывая то, что примерно еще миллион человек уехали с оккупированного Донбасса в Россию, то суммарно имеем два миллиона избирателей, 2% избирателей. А перед лицом угрозы того, что "Единая Россия", по оценкам некоторых российских экспертов, вообще может не победить в этом году, конечно, 2% - это очень весомая цифра. И они хотели бы ее "дорисовать", управлять этой частью электорального ресурса", - отметил Арестович.

Кроме того, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Козенко предложил приравнять прописку в ОРДЛО к российской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП

Автор: 

выборы (24757) Госдума (1262) Единая Россия (298) оккупация (10190) Донбасс (26957) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+6
Они и без того могут себе нарисовать любую цифру.
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19.07.2021 09:20
+2
Санитары!
Сделайте наконец-то этому тыпилу укольчик и отберите смартфон.
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19.07.2021 09:21
+2
чтобы добрать до 73%?)
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19.07.2021 09:30
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Они и без того могут себе нарисовать любую цифру.
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19.07.2021 09:20 Ответить
Санитары!
Сделайте наконец-то этому тыпилу укольчик и отберите смартфон.
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19.07.2021 09:21 Ответить
чтобы добрать до 73%?)
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19.07.2021 09:30 Ответить
Люся лишь констатирует общеизвестный факт. Неужели так долго рекламируемый самим собой собственный "могучий интеллект" сподобился лишь на это? Так и на семинары по балабольству скоро перестанут ходить.😟
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19.07.2021 09:32 Ответить
Народу всегда хочется думать что он что-то решает....а в жизни кто как подсчитает самое важное.На дурака не нужен нож...
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19.07.2021 09:54 Ответить
Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 3266
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19.07.2021 09:58 Ответить
"Единая Россия" может не победить в этом году"))) Арестович тоже что-то курит)) Аналитеги, блин, сплошные в этом ОП, наркологическая проверка нужна)
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19.07.2021 10:06 Ответить
Да хрен с ним Парашей! Ведь в случае чего, они же и у нас будут голосовать! С этим уже давно нужно что-то делать. СНБО по-прежнему занимается всякой херней, а ведь это прямая их обязанность.
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19.07.2021 10:12 Ответить
Какой подсчет?Нарисуют скока надо в регионах .По типу Чечни.Никто и не пикнет.Все зачищено до блеска.Бывший министр экономики тоже так хотел,но Украина -не московский улус.
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19.07.2021 10:28 Ответить
У ордловчан тоже есть свои условия к кандидатам-чтоб не меньше двух ходок и базар простой,понятный ёпт!
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19.07.2021 10:30 Ответить
І шоб порожняк не гнали!
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19.07.2021 11:20 Ответить
Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 1141
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19.07.2021 11:46 Ответить
ДНР И ЛНР МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ.......
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19.07.2021 12:38 Ответить
А патом этат списсак випирателей стройными рядами атправицца на мастосрань: ссысрань, засрань и город серов де серут па падъездам.
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19.07.2021 17:02 Ответить
 
 