Кремль рассчитывает получить дополнительные 2% на выборах в Госдуму за счет паспортизации ОРДЛО, - советник главы ОП
Кремль проводит принудительную паспортизацию на оккупированном Донбассе, чтобы получить 2% голосов в поддержку партии "Единая Россия" на осенних выборах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, цель Кремля - раздать в ОРДЛО до осени миллион российских паспортов.
"610 тыс., по их данным, уже роздано. По нашим - приблизительно столько же. Учитывая то, что примерно еще миллион человек уехали с оккупированного Донбасса в Россию, то суммарно имеем два миллиона избирателей, 2% избирателей. А перед лицом угрозы того, что "Единая Россия", по оценкам некоторых российских экспертов, вообще может не победить в этом году, конечно, 2% - это очень весомая цифра. И они хотели бы ее "дорисовать", управлять этой частью электорального ресурса", - отметил Арестович.
Кроме того, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Козенко предложил приравнять прописку в ОРДЛО к российской.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сделайте наконец-то этому тыпилу укольчик и отберите смартфон.