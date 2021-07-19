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Новости Будни полиции
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Попросил не шуметь под домом: в Днепре неизвестные зарезали 36-летнего мужчину, который сделал им замечание

Попросил не шуметь под домом: в Днепре неизвестные зарезали 36-летнего мужчину, который сделал им замечание

Полиция Днепра разыскивает лиц, убившего 36-летнего мужчину. Пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома № 10 на ул. Саранской в г. Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о преступлении поступило в отделение полиции № 1 Днепровского районного управления полиции сегодня, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего.

Отмечается, что пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться в полицию на линию 102", - сказано в сообщении.

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Днепр (4439) убийство (6505)


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Топ комментарии
+54
У мене немає слів...Покоління відморожених ублюдків...
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19.07.2021 09:34
+50
поліція на такі виклики переважно кладе.
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19.07.2021 09:45
+42
Случилось бы уголовное дело против шмальнувшего. Государство у нас воровское.
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19.07.2021 09:37
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коли робиш зауваження неадекватам в 6 годин ранку, треба мати в кишені пістолет, а краще автомат. Ніхто ж не спростував формулу "добре слово і кольт краще ніж просто добре слово"
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19.07.2021 10:24 Ответить
Як пістолет в кишені захистить тебе від ножа у пузі?
Пістолет - це не бронежилет, а ножем здалеку не **********. І тут вже важливо - не у кого у кишені зброя сильніша, а хто готовий її застосувати на ураження.
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19.07.2021 10:46 Ответить
смысл вообще было выходит, да скинулись бы всем домом по кирпичу и делов то. Пистолет или автомат = зона.
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19.07.2021 10:46 Ответить
Якщо є кольт або (краще) автомат, то можна й без слів обійтися.
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19.07.2021 10:47 Ответить
кольтом та добрим словом можливо достигнути більшого ніж тільки добрим словом
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19.07.2021 15:57 Ответить
тільки легалізовувати носіння зброї
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19.07.2021 10:43 Ответить
На ночной шум во дворе надо не ругаться с этими отморозками, а вызывать полицию, причем тем больше людей позвонят, тем скорее патруль приедет.
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19.07.2021 10:45 Ответить
Полиция туда ночью не поедет на вызов по шума -это АНД район, там больше половины населения оседлые цыгане и наркобароны.
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19.07.2021 12:26 Ответить
это район Амур вроде ? так там шо цыган цыгана завалил?
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19.07.2021 12:41 Ответить
Не знаю, в принципе там же не только цигане живут. Подозреваю что завалили как раз не цигана, те бы не полезли..
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19.07.2021 13:43 Ответить
Да, быдло диктует как жить. Нормальная у нас правоохранительная система
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19.07.2021 11:42 Ответить
Как показала практика, один очень мощный взрывпакет, очень хорошо помогает от ночного шума под окном.
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19.07.2021 12:04 Ответить
светошумовая граната.
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19.07.2021 21:13 Ответить
Та ну все лопнуло терпіння... Тепер буду так недай боже після 23 хоч якесь буде орать під вікнами ..без розмов ..зразу пишіть записки рідним барани про прощання .. Попереджень не буде. Все набридло
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19.07.2021 12:08 Ответить
Это АНД район Днепра известен так же как цыганский район. Там и днем не очень то безопасно, а ночью выходить на улицу что бы сделать замечание местным гопникам, ну не знаю даже, мужик видимо был очень наивный. Люди в коментах которые пишут что надо было вызывать полицию - полиция в этот район без очень веской причины не поедет ночью.
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19.07.2021 12:24 Ответить
правильно решать такую ситуацию через полицию. В советской лагерной ментальности так делать не принято, потому, что стучишь "чужим" на "своих". Но в цивилизованых странах, это первое, что делают граждане. К тому же советы успокаивать с оружием или другим насильственным способом, тоже не законны уже с другой стороны.
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19.07.2021 12:25 Ответить
не поедет туда полиция ночью по вызову из-за шума. Это цыганский район, они и днем то туда меньше чем в два экипажа не полезли бы.
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19.07.2021 12:27 Ответить
Ну значит, нужно было звонить со всех квартир. Пусть полиция тоже не спит спокойно. Равнодушие большинства жителей отчасти и привело к трагедии.
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19.07.2021 12:30 Ответить
та хоть в колокола звони, ночью они на Амур разве что на стрельбу поедут, и то в десяток экипажей.
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19.07.2021 13:46 Ответить
страху то не нагоняй , анд ничем не отличается от других , на западном или на тополях тож отморозков хватает ( как и в любом другом ) , но люди живут , и копы ездят , не так часто как пару лет назад , но патрулируют , и на вызов едут
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19.07.2021 18:54 Ответить
Ну да, ничем. Ты это приезжим рассказывай когда хату им в том районе будешь продавать, мне не надо.
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22.07.2021 18:53 Ответить
к слову - что происходит в стране, где нет закона - о легальном обращении с оружием.... твоя жизнь ничего не стоит.....
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19.07.2021 12:32 Ответить
А вышел бы с револьвером, вся шушера разбежалась бы мигои по хорошему. Без выстрелов. Но сейчас самые отмороженные скажут, что, я РЕМБА и в жизни все обстоит не так. Я жду!
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19.07.2021 12:35 Ответить
Так і скажу... рембо домоворошений а як щодо пукалки у них .. іщо Перестрілка???
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19.07.2021 12:44 Ответить
Не скажешь, потому что человеку с револьвером ты ничего не скажешь! Ты понял планктон?
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19.07.2021 13:26 Ответить
З тобою так би і вчинив.. Мовчки проходив би мимо а потім зненацька вистрілив вголову і пішов би далі...
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19.07.2021 13:33 Ответить
Навіщо конченю людину попереджать ...
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19.07.2021 13:34 Ответить
нет , ты - нормальный пацанюра !
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19.07.2021 12:47 Ответить
а кинул бы гранату, и сразу была б тишина и другим школа
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19.07.2021 13:02 Ответить
Нет, ну сидеть за этот сброд тоже не хочется. Все же есть мера.
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19.07.2021 13:24 Ответить
Уголовный кодекс писался Портновым. Для урок и депутатов. Обычным людям он ни защиты ни прав не дает
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19.07.2021 12:38 Ответить
Такое впечатление, что комментаторы ни разу не жили на свете. Ну, или не были знакомы с уголовной статистикой.
Вот зачем поливать все и вся? Всегда были и будут уголовники - пока этот мир существует.
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19.07.2021 12:56 Ответить
https://censor.net/ua/user/330841

І де та бидлота, яка кілька днів тому засуджувала нотаріуса, який в аналогічній ситуації захистив себе з допомогою трамвату?
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19.07.2021 13:00 Ответить
та да , если бы его покалечила или вальнула та компашка , то он бы в глазах диванных экспэрдов был бы "лох" и "..нада была всей гастиницай палицию вызывать... "
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19.07.2021 13:09 Ответить
трамват = травмат
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19.07.2021 13:35 Ответить
Треба казати так :"Панове, я вбив тестя, тому зараз сюди приїде поліція... тікайте звідси!"
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19.07.2021 13:03 Ответить
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