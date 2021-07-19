Попросил не шуметь под домом: в Днепре неизвестные зарезали 36-летнего мужчину, который сделал им замечание
Полиция Днепра разыскивает лиц, убившего 36-летнего мужчину. Пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома № 10 на ул. Саранской в г. Днепр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Сообщение о преступлении поступило в отделение полиции № 1 Днепровского районного управления полиции сегодня, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего.
Отмечается, что пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться в полицию на линию 102", - сказано в сообщении.
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Пістолет - це не бронежилет, а ножем здалеку не **********. І тут вже важливо - не у кого у кишені зброя сильніша, а хто готовий її застосувати на ураження.
Вот зачем поливать все и вся? Всегда были и будут уголовники - пока этот мир существует.
І де та бидлота, яка кілька днів тому засуджувала нотаріуса, який в аналогічній ситуації захистив себе з допомогою трамвату?