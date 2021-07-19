Блинкен о поставке вакцины Moderna в Украину: Это будет шагом к преодолению пандемии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предоставление вакцины Moderna Украине будет способствовать преодолению пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Блинкен сообщил в Twitter.

"Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna. Этот шаг способствует усилиям США в преодолении глобальной пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в Украину впервые доставили вакцину Moderna.

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