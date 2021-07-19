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Блинкен о поставке вакцины Moderna в Украину: Это будет шагом к преодолению пандемии

Блинкен о поставке вакцины Moderna в Украину: Это будет шагом к преодолению пандемии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предоставление вакцины Moderna Украине будет способствовать преодолению пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Блинкен сообщил в Twitter.

"Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna. Этот шаг способствует усилиям США в преодолении глобальной пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в Украину впервые доставили вакцину Moderna.

Также читайте: "США будут продолжать оказывать помощь Украине", - посольство о поставке в Киев 2 млн доз вакцины Moderna

Автор: 

вакцина (3815) США (27094) COVID-19 (18608) Блинкен Энтони (937) Moderna (58)


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Топ комментарии
+2
И хороший способ окончательно выправить электоральную ситуацию в Украине в сторону Запада. Прокацапская и прочая зэбильная шобла - ярые антипрививочники, значит "отсеются" естественным путём.
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19.07.2021 10:13
+2
Американці підклуються про українців більше "української" влади. Наобирали, зебіли.
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19.07.2021 10:22
+1
Странно. У меня в городе открылось сразу несколько пунктов вакцинации. Это не американцы их открыли. Может, вам стоит немного лучше думать?
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19.07.2021 10:52
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И хороший способ окончательно выправить электоральную ситуацию в Украине в сторону Запада. Прокацапская и прочая зэбильная шобла - ярые антипрививочники, значит "отсеются" естественным путём.
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19.07.2021 10:13 Ответить
Американці підклуються про українців більше "української" влади. Наобирали, зебіли.
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19.07.2021 10:22 Ответить
Странно. У меня в городе открылось сразу несколько пунктов вакцинации. Это не американцы их открыли. Может, вам стоит немного лучше думать?
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19.07.2021 10:52 Ответить
Хоч десяток. І що, американською вакцинують, чи китайсько- індійським фуфломіцином придбаним з відкатами?
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19.07.2021 11:02 Ответить
Для вас звісно "хоч десяток". Бо коли в голові одна думка, що "погана зелена влада", то звісно, що треба все одно писати погане. Вакцинують і Пфіцером теж. І китайським коронаваком. А ви, вибачте, спеціаліст з вірусології та імунології, що пишете про ці вакциини "фуфломіцин"? А ще ви мабуть і спеціаліст з фінансів, якщо пишете про відкати. До речі, коронавак визнаний ВООЗ. Там його не вважають фуфломіцином. Але вам видніше, куди ж їм до вас.
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19.07.2021 14:35 Ответить
 
 