В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко
В ближайшее время Европейский Союз признает COVID-сертификаты с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.
Об этом в эфире канала Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он напомнил, что в конце апреля–начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения.
"Я говорил, что да, идет процесс – и в ближайшее время признает. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешается", – отметил Ляшко.
По его словам, подобный процесс сейчас идет и в ЕС.
"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС. - Ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин. - Ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – заявил Ляшко.
На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Ляшко повторил – в ближайшее время.
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