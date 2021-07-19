В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко

В ближайшее время Европейский Союз признает COVID-сертификаты с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

Об этом в эфире канала Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что в конце апреля–начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения

"Я говорил, что да, идет процесс – и в ближайшее время признает. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешается", – отметил Ляшко.

По его словам, подобный процесс сейчас идет и в ЕС.

"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС. - Ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин. - Ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – заявил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 187 человек выздоровели

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Ляшко повторил – в ближайшее время.