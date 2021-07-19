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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко

В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко

В ближайшее время Европейский Союз признает COVID-сертификаты с китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

Об этом в эфире канала Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что в конце апреля–начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения.

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"Я говорил, что да, идет процесс – и в ближайшее время признает. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешается", – отметил Ляшко.

По его словам, подобный процесс сейчас идет и в ЕС.

"В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС. - Ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин. - Ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – заявил Ляшко.

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На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Ляшко повторил – в ближайшее время.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17265) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тобто Україна стала лобістом інтересів Китаю у ЄС?
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19.07.2021 09:36
+3
Ну если сам ляшко сказал...то значит в ес в лепешку разобьются но признают...ляшко это голова...авторитет в мире медицины....светило так сказать...😀
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19.07.2021 09:48
+2
Не верю!!!
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19.07.2021 09:37
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Тобто Україна стала лобістом інтересів Китаю у ЄС?
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19.07.2021 09:36 Ответить
Не верю!!!
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19.07.2021 09:37 Ответить
Одни обещания
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19.07.2021 09:42 Ответить
Ну если сам ляшко сказал...то значит в ес в лепешку разобьются но признают...ляшко это голова...авторитет в мире медицины....светило так сказать...😀
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19.07.2021 09:48 Ответить
к сожалению при этой никчемной зеленой владе Украина становится провинцией Китая-
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19.07.2021 09:54 Ответить
Это понятно. Я к тому, что вiслючье шобло не стремится становиться провинцией Китая, а ищет лёгких денег, т.к. сейчас у них это самая острая проблема. Китай даёт этих денег и не следит за руками, как МВФ. Вот вiслючье шобло и рассчитывает на "последний хапок" перед шухером.
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19.07.2021 10:25 Ответить
вiслючье шобло - это проект кремля "янукович-2". Они изначально под внешним управлением, так что у тебя не получится напарить сюда очередную кацапскую методичку.
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19.07.2021 10:37 Ответить
Да ничего подобного. Вы видите только то что китайская диктатура вам показывает и на что даёт добро(ибо зачем тогда ограничения(запрет мессенджеров, vpn), системы типа Baidu, ведь это не только фильтр от "неудобной инфы"). Цена всего "вяличия" типа коммунистического Китая - это сотни тысяч, если не миллионы, убитых. И это я не про чиновников которых расстреляли. Там коррупция не меньше нашего. "Хорошо где нас нет". Всё познается в сравнении.
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19.07.2021 10:54 Ответить
"Хорошо где нас нет" - это кацапская поговорка, которая на удивление верна.
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19.07.2021 10:56 Ответить
Да уже этим короноваком вовсю колют людей... Пфайзер ведь дорогой и егно мало. А этого понакупали овер и дофига.
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19.07.2021 10:04 Ответить
Файзером, Короноваком и Ковишилдом провакцинировано примерно поровну. Каждым примерно по полмиллиона людей (разброс в пределах плюс-минус 10%).
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19.07.2021 10:06 Ответить
в то время как привитая этой хренью Индонезия снова страдает от короны,этот идиот,в наглую брешет...
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19.07.2021 10:33 Ответить
Хорошо, а как быть в таком случае : первую прививку сделали СoronaVak, сейчас подходит время на вторую а ее уже нет, в прошлые выходные вакцинировали всех Pfizer. Но с этой недели вроде бы переходят на Moderna понятно украинский сертификат выдадут и дальше Майорки лететь в августе не собираюсь, но просто хотелось бы последовательности, если ты привился одной вакциной, то тебе должны автоматом оставить вторую дозу.
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19.07.2021 10:37 Ответить
Некоторые можно заменять другими, некоторые нет. Сертификат выдадут по второй вакцине. Пфайзер не могут заменить на короновак, наоборот не знаю.
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19.07.2021 12:05 Ответить
Спасибо
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19.07.2021 12:31 Ответить
Ну признают- будет супер. Не разделяю этого вакцинного снобизма и "илитарности". Если вакцина признана ВОЗ безопасной и эффективной то почему и нет?
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19.07.2021 12:02 Ответить
враньё
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19.07.2021 15:04 Ответить
 
 