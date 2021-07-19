За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 12.07 по 18.07) на водных объектах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 333 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 56 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 718 пожаров, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 5 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 261 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 4 тыс. 75 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 116 человек.

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