За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС
В течение прошедшей недели (с 12.07 по 18.07) на водных объектах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 333 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 56 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 718 пожаров, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 5 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 261 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 4 тыс. 75 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 116 человек.
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Але ж про це кричати потрібно навіть з праски!
Це ж катастрофа...
116 за тиждень
Способи завжди є.
Пропаганда тверезого відпочинку, непродаж алкоголю на пляжах, облаштування цивілізованих пляжів з нормальною службою порятунку, басейни (де дітей вчать плавати). Купу всього можна зробити.
І це я не спец в питанні.
А можна плюнути-нехай собі топляться. Але тонуть не пенсіонери і хворі. Хоча їх теж жалко. Тоне молодь, активні люди.
І українців навіть офіційно вже 41 млн.
Навіщо ж тоді держава, якщо нічого не робити в цьому плані?!