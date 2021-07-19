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За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 12.07 по 18.07) на водных объектах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 333 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 56 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 718 пожаров, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 5 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 261 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 4 тыс. 75 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 116 человек.

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пожар (5969) смерть (9250) ГСЧС (5003) вода (919)


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За неделю на водоемах Украины погибли 116 человек, во время пожаров - 12, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9517
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19.07.2021 09:43 Ответить
Владі зовсім зелено на цю проблему...
Але ж про це кричати потрібно навіть з праски!
Це ж катастрофа...
116 за тиждень
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19.07.2021 10:45 Ответить
А как решить данную проблему??Странный ты.Все водоемы охранять?)
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19.07.2021 18:33 Ответить
От і владі так само зелено)
Способи завжди є.
Пропаганда тверезого відпочинку, непродаж алкоголю на пляжах, облаштування цивілізованих пляжів з нормальною службою порятунку, басейни (де дітей вчать плавати). Купу всього можна зробити.
І це я не спец в питанні.
А можна плюнути-нехай собі топляться. Але тонуть не пенсіонери і хворі. Хоча їх теж жалко. Тоне молодь, активні люди.
І українців навіть офіційно вже 41 млн.
Навіщо ж тоді держава, якщо нічого не робити в цьому плані?!
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20.07.2021 09:06 Ответить
выпил - сиди на берегу.
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19.07.2021 21:09 Ответить
 
 