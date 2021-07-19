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Новости Языковой вопрос
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Впервые чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают экзамен по украинскому языку

Впервые чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают экзамен по украинскому языку

В Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9:30, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

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Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Комиссии и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.

На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Как сообщалось, с 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Автор: 

гражданство (1316) украинский язык (1192) чиновник (1560) экзамены (156) язык (3780) госслужащие (340)


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Топ комментарии
+10
Первый экзамен: чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают украинский язык - Цензор.НЕТ 2742
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19.07.2021 09:56
+8
..Фаріон їм в комісію ...Вона швиденько вичистить це *кодло * !
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19.07.2021 10:01
+6
Хоть что-то хорошее ....от ЗЕльцев независящее.Благодаря выборам 73% негодяев и он выучил родную мову.
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19.07.2021 10:00
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Чета вспомнилось, как https://youtu.be/QAJtyxEMAlA "царёва" в "Криївку" не пустили . Как оно не смогло выдавить из себя "Слава Україні!".
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19.07.2021 09:56 Ответить
Первый экзамен: чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают украинский язык - Цензор.НЕТ 2742
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19.07.2021 09:56 Ответить
Документ на знання української мови вимагали і раніше, але тепер створили цілий державний орган... Невже ми такі багаті, щоб для цього потрібна ціла Національна комісія зі стандартів державної мови? Нова сотня чиновників, які будуть витрачати державні кошти...
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19.07.2021 09:58 Ответить
Чинуші раніше *формально * писали ..що знають державну українську ...а самі ні бельмеса !
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19.07.2021 10:00 Ответить
Ти знаєш? Ти здавав? Ти отримував такий документ?
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19.07.2021 10:04 Ответить
У Зелі ще є невлаштовані квартальщики, їхні родичі та знайомі.
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19.07.2021 10:01 Ответить
и брать взятки
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19.07.2021 10:18 Ответить
Возможно, еще одна статья дохода...
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19.07.2021 09:59 Ответить
Скоріше ми знову за це заплатимо із своїх кишень. Раніше отримання і витрати на отримання відповідного документу покладалось на особу, якій цей документ був необхідний (в середньому 300-400 грн.)
Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

49. Фінансування заходів з проведення іспиту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
50. Складення іспиту для осіб, які претендують на зайняття посад, визначених частиною першою статті 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", здійснюється на безоплатній основі.
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19.07.2021 10:03 Ответить
готовимся к прибытию беженцев, похоже. У них же денег нет.
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19.07.2021 10:19 Ответить
Хоть что-то хорошее ....от ЗЕльцев независящее.Благодаря выборам 73% негодяев и он выучил родную мову.
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19.07.2021 10:00 Ответить
А як справи з білоруською у вас?
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19.07.2021 10:02 Ответить
Одним словом.... Ж.( белТВ,театры,белшколы и в деревнях бабки.) Но на сегодня это неважно .....вот вообще.С мовой враг вдвойне опасен.Где ваши тягниВбоки,надюхи,яроши,наемы и.егорки соболевы делись.....ну мовней не придумать ....бабла скосили и отвалили.Или думаете медведчуки,шуфричи,рабиновичи россию разлюбят и за Украину головы сложат с мовой?Все надо делать вовремя и с умом.Не навредить стране важнее всего.На языковой слюнтявке лапти многих дебилов подловили.........и перетянули на свою сторону.
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19.07.2021 11:09 Ответить
..Фаріон їм в комісію ...Вона швиденько вичистить це *кодло * !
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19.07.2021 10:01 Ответить
Які чиновники потребують громадянства!!? В нас, що, своїх дармоїдів не встачає? Взамін своїх висилайте і буде справедливо!
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19.07.2021 10:01 Ответить
Різні понаїхавші.
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19.07.2021 10:03 Ответить
Контрольный вопрос: чем отличается "паляниця" от "полуниці"?
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19.07.2021 10:02 Ответить
Ну ета, как іво, ага, шота напополам.
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19.07.2021 10:05 Ответить
Первое это полячка, а второе полночь. А чего - вроде норм?
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19.07.2021 10:07 Ответить
Вы все перепутали ныця-это задница. полу ныця это полужопица.
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19.07.2021 10:15 Ответить
Розумний аж страшно.(С)
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19.07.2021 10:20 Ответить
Паля ныця это подгоревшая задница
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19.07.2021 10:20 Ответить
Борю, ти мені нагадав про Омелька з конопель!
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19.07.2021 11:13 Ответить
Это как в английском man і men .
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19.07.2021 10:13 Ответить
Bad i bed.
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19.07.2021 10:16 Ответить
Веселка у виконанні дебілоязичних звучить як вєсєлка. Їхні п.дерастичні і-кання, а-кання, є-кання вже задовбали.
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19.07.2021 10:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zzu1uN935X8 Украинский язык для чиновников | Дизель Шоу Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови - Цензор.НЕТ 8227
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19.07.2021 10:10 Ответить
Цікаво, які тарифи на здачу
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19.07.2021 10:11 Ответить
С какой целью интересуешься?
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19.07.2021 10:14 Ответить
бесплатно теперь. Я официальную сторону вопроса имею в виду.
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19.07.2021 10:21 Ответить
Кива защитил кандидатскую,так что если тут даже животное с докторской степенью может быть,не вижу проблем сдать экзамен по украинскому на русском
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19.07.2021 10:17 Ответить
У мене в атестаті:
- Українська мова -3
- Українська література - 4
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19.07.2021 10:20 Ответить
У мене всі трійки, а фізика 4.
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19.07.2021 10:24 Ответить
Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови - Цензор.НЕТ 802
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19.07.2021 10:21 Ответить
новое гнездо коррупции.
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19.07.2021 10:22 Ответить
Так они камеры закупят, охрану, создадут целый культ, всё будет как при получении прав. Ну и теперь нам легче должно стать вроде как, а то видишь ли удумали без экзаменов...
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19.07.2021 10:41 Ответить
А чому це прихльники української використовують тут маасковське нарєчіє?
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19.07.2021 10:23 Ответить
маасковське нарєчіє якої мови?
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19.07.2021 10:28 Ответить
Так званий новояз.
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19.07.2021 10:32 Ответить
200грн за экзамен или борзеют?
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19.07.2021 10:38 Ответить
І "гражданам" треба здавати, щоб або стати громадянами, або отримати паспорт жителя. Як в Прибалтиці.
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19.07.2021 11:10 Ответить
А также сдавать экзамен по истории и административном устройстве государства, как в Германии
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19.07.2021 15:07 Ответить
Доречно було влаштувати екзамен на незнання російської "мови", бо саме лише її знання перетворює людей самі знаєте на що.
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19.07.2021 11:32 Ответить
Запізнились років на 20!!!!
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19.07.2021 11:39 Ответить
Тест зананадто закручений і середньостатистичний кандидат на посаду з стакою 5500грн, на необхідний результат - 80% з дуже високою імовірність його не складе.
І не складе не через неволодіння мовою, а саме через надмірну закрученість завдань.
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19.07.2021 11:45 Ответить
А щоб отримати статус російськомовного, треба здавати екзамен з російської мови?
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19.07.2021 11:47 Ответить
Бл=ха муха.. вы хотите что бы Пидалик " завис" он же не тот не тот не сдаст...
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19.07.2021 12:07 Ответить
А хто краще говорить українською - Пидалик, чи Аваков?
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19.07.2021 12:14 Ответить
Первыми предлагаю отправить на экзамен Пидалика и Киву, оба как ни как "кандидаты наук", а экзаменатором назначить тройку от " Свободы" - " Конгресса украинских националистов" - "Правого сектора", а то у них и экзамены примут точно так же как и их "диссертации"
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19.07.2021 12:06 Ответить
кому сдают ?? таким же претендентам ??? пусть сдают канадским специалистам которые знают УКРАЇНСЬКУ МОВУ....
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19.07.2021 12:36 Ответить
А іспити будуть приймати ті, що кажуть "КАКАЯ РАЗНІЦА"?
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19.07.2021 14:38 Ответить
корупція безсмертна
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19.07.2021 15:28 Ответить
 
 