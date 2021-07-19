Впервые чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают экзамен по украинскому языку

В Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9:30, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заявил о переходе на украинский язык

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Комиссии и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.

На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Как сообщалось, с 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".