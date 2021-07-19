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Новости ДТП
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Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине. ФОТО

Ночью при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб сотрудник Патрульной полиции Дмитрий Сапога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook.

"Дмитрий заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск". Предварительно, около 2 часов, инспектор только остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле автомобиля.

К большому сожалению, Дмитрий получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине 01

В настоящее время выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.

"29-летний Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. Для коллег он навсегда останется искренним, отзывчивым, добрым и преданным своему делу коллегой.

У Дмитрия остались родители, сестра и брат.

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Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги. Скорбим вместе с вами", - добавили в полиции.

Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине 02
Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине 03
Фото: патрульная полиция/Facebook

Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине 04

ДТП (7684) смерть (9250) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+15
Не знаю як у цьому випадку, але сам стикався з ¨лосями¨, які вночі, без проблискових маячків, на аварійці, стояли з радаром у правій смузі. Один з них вибіг у ліву щоб ¨заробити¨ собі на каву, ці майстри маскування дійсно ризикують своїм життям за 200грн і ствоюють аварійні ситуації на дорозі.
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19.07.2021 10:49
+11
Співчуття родині.
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19.07.2021 10:27
+8
Соболезнования родным и близким
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19.07.2021 10:33
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Обстоятельства не раскрыты. Это был случайный наезд или целенаправленно... Пока не будем знать обстоятельств, оценивать событие не имеет смысла.
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19.07.2021 10:09 Ответить
Точно, це мафія полювала за патрульним бо він їм перекрив фінансові потоки з Кіпру.
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19.07.2021 10:19 Ответить
То я бачу ви в курсі справ... Ви, часом не з прокуратури?
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19.07.2021 10:28 Ответить
Я прибиральник в ДБР, займаюсь боротьбою з торгівлею людьми.
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19.07.2021 12:52 Ответить
RIP
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19.07.2021 10:15 Ответить
Співчуття родині.
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19.07.2021 10:27 Ответить
Соболезнования родным и близким
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19.07.2021 10:33 Ответить
Співчуття рідним, але скільки таких аваковських дебілів, загубило життів ...І все безкарно...
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19.07.2021 10:37 Ответить
Тут такое не принято писать - в милиции работают лучшие из лучших , умнейшие из умнейших, честнейшие из честнейших жителей Украины, проходя жесточайший (США - дети по сравнению с Украиной) отбор. Это избранные представители народа Украины.
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19.07.2021 10:54 Ответить
Не знаю як у цьому випадку, але сам стикався з ¨лосями¨, які вночі, без проблискових маячків, на аварійці, стояли з радаром у правій смузі. Один з них вибіг у ліву щоб ¨заробити¨ собі на каву, ці майстри маскування дійсно ризикують своїм життям за 200грн і ствоюють аварійні ситуації на дорозі.
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19.07.2021 10:49 Ответить
згоден на 100%, шкода що ми тепер не дізнаємся про причину зупинки (напевно дуже кошти потрібні були) та ще й в нічний час
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19.07.2021 11:36 Ответить
 
 