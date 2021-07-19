Грузовик въехал в автомобиль патрульной полиции и насмерть сбил 29-летнего полицейского на Херсонщине. ФОТО

Ночью при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб сотрудник Патрульной полиции Дмитрий Сапога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook.

"Дмитрий заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск". Предварительно, около 2 часов, инспектор только остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле автомобиля.

К большому сожалению, Дмитрий получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.

"29-летний Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. Для коллег он навсегда останется искренним, отзывчивым, добрым и преданным своему делу коллегой.

У Дмитрия остались родители, сестра и брат.

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Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги. Скорбим вместе с вами", - добавили в полиции.





Фото: патрульная полиция/Facebook