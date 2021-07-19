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Новости Коронавирус и карантин
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В Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID-19 предотвратила вакцинация - почти 47 тысяч. ИНФОГРАФИКА

В Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID-19 предотвратила вакцинация - почти 47 тысяч. ИНФОГРАФИКА

Массовая вакцинация от коронавируса предотвратила в Англии от 11 до 12,5 млн случаев инфекций, более 46 300 госпитализаций и от 35 200 до 38 600 смертей.

Об этом говорится в обновленном отчете министерства здравоохранения страны, составленном по данным эпиднадзора и матанализа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.

Авторы подчеркивают: эти числа, вероятно, занижены.

На 11 июля охват вакцинами от COVID-19 в Англии одной дозой достиг 62%, двумя – 47% взрослого населения. Там приоритетно вакцинировали в первую очередь самых уязвимых – старшие возраста и другие группы риска.

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Местные ученые высчитали, что около 91% взрослых в стране уже имеют антитела к "короне" (либо после инфекции, либо после вакцинации). Несмотря на сильнейшие волны ковида в Британии, из них только у 16% – антитела после инфекции.

Процент пассивно или активно иммунизированных среди молодежи от 17 до 29 лет (основная группа-движитель нынешней волны в стране) начал расти только в последние недели.

В Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID-19 предотвратила вакцинация - почти 47 тысяч 01

Аналогичные позитивные новости пришли из Нью-Йорка.

Ученые из Йельского университета показали препринт анализа, по которому кампания вакцинации предотвратила в городе более 250 000 случаев инфекции, 44 000 госпитализаций и 8300 смертей от ковида в период с ее старта до 1 июля.

"Примечательно, что быстрое развертывание вакцины подавило еще одну волну COVID-19, которая привела бы к устойчивому увеличению случаев заболевания, госпитализаций и смертей в течение весны, вызванных высокозаразными штаммами", – уточнили авторы.

Они подчеркнули, что несмотря на эти штаммы, в основном дельта-вариант, число случаев заболевания в городе снизилось с более чем 5500 в январе до менее 350 в июле.

В Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID-19 предотвратила вакцинация - почти 47 тысяч 02

Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (5018) карантин (16729) Нью-Йорк (204) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Конечно. Вот на лаптестане нет прививок и 800 жмуров в день. Чем не красивые циры?
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19.07.2021 10:27
+3
Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:30
+2
Это вопрос здравого смысла. Ты пытаешься напихать сюда нарративы лаптестана, прикрываясь "заграничной просей", но тут это не действует
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19.07.2021 10:35
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Правила форума Совет форумчан
Конечно. Вот на лаптестане нет прививок и 800 жмуров в день. Чем не красивые циры?
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19.07.2021 10:27 Ответить
Речь о вакцинах, а не о "спутнике-вектор". ВОЗ кацапский шмурдяк вакциной не считает.
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19.07.2021 10:31 Ответить
Это вопрос здравого смысла. Ты пытаешься напихать сюда нарративы лаптестана, прикрываясь "заграничной просей", но тут это не действует
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19.07.2021 10:35 Ответить
Во так всем наплевать на то, что ты тут барабанишь по клавиатурке
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19.07.2021 10:39 Ответить
Ищешь, кого бы еще рассмешить?
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19.07.2021 10:54 Ответить
Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:30 Ответить
И?
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19.07.2021 10:31 Ответить
И ты можешь это доказать?
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19.07.2021 10:34 Ответить
Я тебе могу напечатать сюда любые цифры на любые темы. И ты в них поверишь?

В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 932
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19.07.2021 10:38 Ответить
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 9467
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19.07.2021 10:48 Ответить
И?
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19.07.2021 10:51 Ответить
И тут снова: Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:52 Ответить
А тебе просто "крыть нечем"
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19.07.2021 11:07 Ответить
этот дятел приводит как пример Австралию, Австралию, Карл! Даже неудобно как то объяснять, чем уникальна Австралия...может быть своим особым географическим положением, исключающим активное неконтролируемое перемещение граждан?
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19.07.2021 12:02 Ответить
У вас в Австралии НЕТ прямых границ с другими государствами. Плюс, наверное самые жесткие меры карантина. Вот и результат... Умник...
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19.07.2021 10:43 Ответить
У него от Австралии только иконка прокси.
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19.07.2021 10:45 Ответить
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 8869
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19.07.2021 10:50 Ответить
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 4779
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19.07.2021 10:53 Ответить
https://www.svoboda.org/a/30914468.html Елена: Если сравнивать прежние месяцы и новый локдаун, который потом ввели в Мельбурне, то там, конечно, всё было еще серьезней. В городе ввели постоянный комендантский час, без шуток, можно было от дома отходить метров на 200. Полиция огородила кордонами несколько кварталов так называемого социального жилья (для малоимущих), в которых была зарегистрирована наибольшая вспышка. А у нас было легче - я, например, занималась спортом, бегала по утрам, можно было нормально выходить в магазин. А в Мельбурне сейчас, во время второй волны, во многие дома просто привозили продукты, то есть все люди вообще не могли выходить за дверь. Это были наиболее суровые действовавшие правила для демократической страны западного мира, о которых я когда-либо читала.
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19.07.2021 11:44 Ответить
Вот благодаря жесткому карантину и нет. Но это неустойчивое равновесие. Вьетнам тоже долго держался за счет карантина. А сейчас там стремительный рост заболеваемости.
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19.07.2021 11:57 Ответить
У тебя 19 постов на этой странице, и на первый же мой пост ты сразу пишешь "уймись наконец".
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19.07.2021 12:01 Ответить
антипрививочник негодуэ, это все всемирный заговор, коронавируса не существует ко-ко-ко, прививки не работают, ко-ко-ко.
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19.07.2021 12:03 Ответить
Если бы у бабушки был сами знаете что, то она былабы дедушкой.
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19.07.2021 11:10 Ответить
Владимир Владимирович, повторять шутку дважды, считается плохим тоном.
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19.07.2021 13:45 Ответить
 
 