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На рассвете остановилось сердце 29-летнего воина Александра Горбенко, получившего тяжелейшие ранения в районе ООС 15 июля
В больнице Харькова скончался тяжелораненый в зоне ООС военный Александр Горбенко из Кривого Рога.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень больно... На рассвете остановилось сердце нашего земляка... Горбенко Александра Александровича, 29 лет, который 15.07 примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80%.
Врачи боролись за жизнь ... Сашу убили российские наемники на украинской земле", - написала она.
Губа добавила, что Горбенко встал на защиту Украины в 2014 году.
"Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и побратимам", - написала она, добавив, что о времени и месте захоронения сообщит дополнительно.
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