На рассвете остановилось сердце 29-летнего воина Александра Горбенко, получившего тяжелейшие ранения в районе ООС 15 июля

В больнице Харькова скончался тяжелораненый в зоне ООС военный Александр Горбенко из Кривого Рога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень больно... На рассвете остановилось сердце нашего земляка... Горбенко Александра Александровича, 29 лет, который 15.07 примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80%.

Врачи боролись за жизнь ... Сашу убили российские наемники на украинской земле", - написала она.

Губа добавила, что Горбенко встал на защиту Украины в 2014 году.

"Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и побратимам", - написала она, добавив, что о времени и месте захоронения сообщит дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год "перемирия" погибли 45 защитников Украины, 145 были ранены



