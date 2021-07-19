Букмекеры назвали фаворита в бое Беринчика и Лобова на голых кулаках

Бой состоится в Киеве во Дворце спорта 24 июля.

Букмекеры считают, что в бое на голых кулаках между украинским боксером Денисом Беринчиком и бойцом смешанных единоборств из Ирландии Артемом Лобовым больше шансов на победу у Беринчика.

Об этом свидетельствуют коэффициенты, по которым принимают ставки на предстоящий бой.

Так, букмекерское агентство Pari Match дает на победу Беринчика коэффициент 1,60. Ставки на победу Лобова принимаются под коэффициент 2,25.

Букмекеры из 1xBet на победу украинского боксера дают коэффициент 1,57. Впрочем, на победу Лобова у них коэффициент также чуть меньше, чем у конкурентов — 2,175.

Наиболее радикальна позиция компании FavBet – на победу Беринчика они дают 1,40. В случае победы Лобова — готовы выплачивать по коэффициенту 3,00.

Таким образом, профессионалы в угадывании результатов спортивных событий склоняются к тому, что победит Денис Беринчик, но в то же время не ставят заранее крест на Лобове, предлагая поставить на него с гигантским потенциальным выигрышем.

Ранее на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою, организованному украинским промоушном "Махач", оба спортсмена изложили свою тактику в будущем состязании. И оба обещают зрелищный агрессивный бой.

Так, действующий чемпион мира по боксу по версии WBA и олимпийский призер Денис Беринчик намерен больше вкладываться в атаку, чем в оборону. "Три пропустил, пять — нанес", - так он резюмировал свой план.

Лобов, выступавший под эгидой UFC и в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC, заметил, что короткие раунды, предусмотренные регламентом "Махача", не оставляют ему выбора. Он не будет делать ставку на выматывание противника, а намерен сконцентрироваться на мощных ударах. Тем более, что Лобов тяжелее своего противника.

Ранее эксперты уже высказывались, что результат боя не предрешен. Если у Беринчика за плечами олимпийские регалии и большее количество боев, то у Лобова – более широкий бойцовский опыт, в том числе в боях на кулаках.

Сооснователь промоушена "Махач" Андрей Лимонтов ранее высказался, что видит у Лобова больше шансов на победу.

"Исход боя может быть очень непредсказуемым. Но, наверное, в силу опыта драк на кулаках преимущество все же будет за Артемом. Скорее всего, он будет плотно работать в клинче. Денис, в свою очередь, может показать хорошую технику, скорость и работу на дистанции. Но зная Артема, вряд ли он пойдёт боксировать с опытным боксёром. В любом случае силы практически равны, и шансы на победу есть у обоих бойцов, но мой прогноз, пусть и с небольшим преимуществом - Лобов", - говорил Лимонтов.

Напомним, что бой Беринчик-Лобов завершит 6 сезон "Махача", который пройтет в столичном Дворце спорта 24 июля. Состязания продлятся в течение целого дня – с 10 утра до полуночи. Зрители смогут увидеть бои с участием команды из Казахстана, которая уже прибыла в Киев и активно готовится к соревнованиям.

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