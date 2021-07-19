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Президент Transship Group Иванов о приватизации портов: Государство должно уйти из отрасли, оно является неэффективным менеджером

Президент Transship Group Иванов о приватизации портов: Государство должно уйти из отрасли, оно является неэффективным менеджером

Необходимо провести концессию либо приватизацию портов в Украине, чтобы сохранить хоть что-то в этой отрасли.

Об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть четкое и ясное убеждение, что из отрасли должно уйти государство. Мы с вами понимаем, что государство это не просто неэффективный менеджер, это губительно для производства. Государство - это погибель всего производства. Наше государство в том виде, в котором оно существует", - подчеркнул он.

По словам Иванова, необходимо, чтобы в отрасль как можно быстрее зашел частный капитал в любой форме: концессия, приватизация, частные терминалы и т.д.

"Это генеральная линия, которая может что-то еще сохранить в этой отрасли", - добавил он.

Читайте: Я бы объявил люстрацию для всех силовиков в портовой отрасли, им здесь категорически делать нечего, - президент Transship Group Иванов. ВИДЕО

Автор: 

концессия (67) порт (739) приватизация (1043)


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Топ комментарии
+7
Вже теплоелектростанції Ахметов "врятував"
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19.07.2021 11:44
+6
Надо писать правильно заголовки:
Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов

- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
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19.07.2021 11:31
+5
На дурачка ...Посадить пару менеджеров от государств и сразу станут эффективными...Лезук скоты на лакомые кусмища!
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19.07.2021 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Вже маємо досвід з ефективними менеджерами.
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19.07.2021 11:23 Ответить
Надо писать правильно заголовки:
Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов

- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
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19.07.2021 11:31 Ответить
Гражданин россии, и по совместительству президент
- забавная формулировка, - много куда подходит)
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19.07.2021 11:43 Ответить
Не знаю, не знаю. Но у нас в Мариуполе порт является очень даже прибыльным. А по зарплате и соцпакету - в лидерах. Сильно подкосила блокада в Керченском проливе. Ну так это дело государства, чтобы разблокировать. И ледокол новый нужен. Опять же государство нужно. А по остальным вопросам и так справляются.
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19.07.2021 13:18 Ответить
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....
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19.07.2021 11:40 Ответить
Вже теплоелектростанції Ахметов "врятував"
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19.07.2021 11:44 Ответить
На дурачка ...Посадить пару менеджеров от государств и сразу станут эффективными...Лезук скоты на лакомые кусмища!
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19.07.2021 11:49 Ответить
Что бы отучить кота гадить под кроватью - нужно выбросить кровать и спать на полу.
(с) Советы по эффективному менеджменту.
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19.07.2021 11:55 Ответить
Жестко он по зеленой власти проехался
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19.07.2021 11:57 Ответить
Если государство не эфективно то надо разбираться с государством а не с портами. А прямо сказать что воровское государство во всем не эфективно ума не хватает.По этой логике распродать проект Украина и пойти наниматься к эфективным менеджерам. Приватизация уже была. Но классика вечна ,Неначе люди подурили сами на панщину идуть и диточок своих ведуть'
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19.07.2021 12:19 Ответить
Керченский пролив нужно разблокировать. Кто бы там ни был собственником.
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19.07.2021 13:21 Ответить
И из IT со своей диясити тоже.
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19.07.2021 12:44 Ответить
А накой нам такое государство, у которого ничего нет. Значит все продать, деньги разворовать.
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19.07.2021 12:49 Ответить
Ага.Потрібно віддати за копійки,"ефективним власникам":бені,ахметке,пінчуку.ВДАВИТЕСЬ,ВИРОДКИ.
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19.07.2021 12:53 Ответить
Этот гражданин РФ высказал свое мнение, основываясь на своей алчности. Не плохо.
Свою гражданскую позицию выражу так: не будет у нас никакой трансформации государства пока оно (упыри) имеет наглость заниматься бизнесом
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19.07.2021 13:22 Ответить
Гораздо более интересный вопрос - откуда такое внимание у этого интернет издания к этому гражданину рф? зачем его интервью нарезать на десяток новостей как интервью с бородатой бабушкой из Днепра?
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19.07.2021 13:38 Ответить
ага...отдайте усе бене и ахметке
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19.07.2021 15:53 Ответить
Опыт 30 лет независимости показывает, что именно частные менеджеры являются неэффективными для государства Украина и для его граждан. Куда ни ткни в украинскую новейшую историю, везде внедрение частного капитала, в том числе инновационного, приводило к обнищанию основной массы украинских граждан. На а кто богател вам с легкостью любой назовет.
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19.07.2021 16:02 Ответить
ворьё нам уже 30 лет горбатого лепит, что гос-во является неэффективным менеджером. А потом себе в карман - и сразу всё эффективно.
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19.07.2021 21:07 Ответить
 
 