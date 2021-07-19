Президент Transship Group Иванов о приватизации портов: Государство должно уйти из отрасли, оно является неэффективным менеджером
Необходимо провести концессию либо приватизацию портов в Украине, чтобы сохранить хоть что-то в этой отрасли.
Об этом в интервью "Re:Ports" заявил президент холдинга Transship Group Андрей Иванов, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть четкое и ясное убеждение, что из отрасли должно уйти государство. Мы с вами понимаем, что государство это не просто неэффективный менеджер, это губительно для производства. Государство - это погибель всего производства. Наше государство в том виде, в котором оно существует", - подчеркнул он.
По словам Иванова, необходимо, чтобы в отрасль как можно быстрее зашел частный капитал в любой форме: концессия, приватизация, частные терминалы и т.д.
"Это генеральная линия, которая может что-то еще сохранить в этой отрасли", - добавил он.
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Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов
- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
- забавная формулировка, - много куда подходит)
(с) Советы по эффективному менеджменту.
Свою гражданскую позицию выражу так: не будет у нас никакой трансформации государства пока оно (упыри) имеет наглость заниматься бизнесом