ГБР открыло дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского по Тупицкому
Госбюро расследований проверит обстоятельства вынесения судьями КАС ВС решения по иску Александра Тупицкого к Президенту.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом сообщила председательствующая в данном процессе судья КАС ВС Наталия Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Как пишет издание, 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).
В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР:
1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.
Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.
Интересно, что, как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".
Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Наталии Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.
Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.
Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей КАС ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд "возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе".
Отметим, что в делах, связанных с Александром Тупицким и еще одним судьей КСУ, также лишенным Президентом должности, Александром Касмининым Государственного бюро расследований традиционно проявляет достаточно высокую активность.
Как отмечает издание, активные действия ГБР в соответствующих уголовных производствах уже привели к проблемам у судей Печерского районного суда столицы, ранее удовлетворявших ходатайства Бюро и которым теперь придется давать пояснения в Высшем совете правосудия.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
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Я бы на месте судебной коллегии КАС ВС обратился в Высший Совет Правосудия, чтобы те обратились в Офис Генпрокурора с заявлением на ГБР (вмешательство в работу суда, давление на суд в целях принятия определённого решения - в смысле, что это уже давление на апелляционную инстанцию происходит психологическое). Пусть по ним дело тоже пооткрывают и от них потребуют материалы уголовного дела, пояснения, кто давал какие указания . . .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5692434254163939?__cft__[0]=AZWJ2kixCjVxZFX1Ed-Uu3suchz5GocEerzS6kp0YJsA-lt4lXk81x4yNKxsK2A0IRwxPZRyg11ikbugRp64Ll1ZIX7vOHLqyeEx8EXUs_HCBnY03cbDl64ZBl89X-1VvDs&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·
Государственное бюро расследований по команде Зеленского завело уголовное дело против судей Верховного Суда, которые признали незаконным указ Зеленского об увольнении главы Конституционного Суда.
Зеленский продолжает подписывать себе приговор...
Уявляєте, що він буде творити на наступних виборах? Цей владу сам не віддасть, буде як у Білорусі
До прибиральниць включно.
Верховний Суд нагадує, що відповідно до ст. 129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.
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https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/1002074027234149 Повністю