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Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет принимать участие в президентских выборах в Беларуси, если они пройдут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью National Interest.
"Я не готова участвовать в новых выборах", - сказала Тихановская.
В то же время, лидер белорусской оппозиции заявила, что могла бы служить "моральным авторитетом".
По словам Тихановской, Беларуси прежде всего нужен "хороший менеджер", который может восстановить страну.
Кроме того, оппозиционер добавила, что правление Лукашенко "не может длиться долго".
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+7 молодой рабочий
показать весь комментарий19.07.2021 11:47 Ссылка
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Тобто мораль це штучна система етичних норм, прийнятих в тому чи іншому суспільстві! З цього виходить, що "мораль" була і у Сталіна, і у Гітлера, і у Пол Пота! І навіть у племенах південноамериканських канібалів (у деяких племенах взятих у полон людей чужого племені могли поселить у себе, дать дружину з свого племені Він міг кілька років жить у них, завести дітей А потім приходив час і він добровільно йшов на місце жертвоприношення Вважалося, що відмова від цього - образа духів! А ще через деякий час його синів теж приносили в жертву (хлочики від чужого вважалися "чужаками") І його мати спокійно їла його м"ясо на ритуальному обіді! І це теж - "МОРАЛЬ"!!!
І у Тіхановської - теж "своя мораль"
Попадья-Гапонша
Белорусские платформы «Голос», «Зубр» и инициатива «Честные люди» доказали, что лидер оппозиции Светлана Тихановская победила в первом туре президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Об этом написал в Facebook один из основателей платформы Голос Павел Либер.
IT-платформа Голос проводила альтернативный подсчет голосов избирателей и проверяла результаты с каждого участка. Проект Зубр следил за количеством нарушений на участках во время выборов.
По словам Либера, за год с момента выборов были собраны новые протоколы, а к его команде присоединились аналитики, «которые хотели сделать это упражнение:Как восстановить итоги выборов, имея голоса, привязанные к участкам, бюллетени в Голосе и те протоколы, которые удалось достать».
В конце концов было опубликовано отчет, который доказывает, что Тихановская набрала не менее 3 млн голосов и победила в первом туре.
Белорусские избиратели самостоятельно указывали свой выбор на платформе «Голос», присылали фото бюллетеней и указывали участок, на котором голосовали. Так удалось узнать, за кого проголосовали более миллиона избирателей, и получить 900 000 голосов с привязкой к участку.
Аналитики собрали и оцифровали 1545 протоколов участковых избирательных комиссий, в частности 1517 официальных протоколов участков. Всю информацию объединили и с помощью нее восстановили настоящие результаты выборов, говорится в отчете.
Если явка составила 78% (5,4 млн человек), то Светлана Тихановская получила 56% голосов (3,0 млн), а Александр Лукашенко - 34% (1,8 млн).
За других кандидатов проголосовали 10% избирателей (0,5 млн). Если принимать данные ЦИК Беларуси о явке в 84% (5,8 млн человек), то Тихановская набрала 52% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 38% голосов (2,2 млн), другие кандидаты - 10% (0,6 млн).
В ЦИК Беларуси Александру Лукашенко приписали 80,1% голосов, а Светлана Тихановская по официальным данным якобы набрала 10,1% голосов.