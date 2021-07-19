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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом"

Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет принимать участие в президентских выборах в Беларуси, если они пройдут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью National Interest.

"Я не готова участвовать в новых выборах", - сказала Тихановская.

В то же время, лидер белорусской оппозиции заявила, что могла бы служить "моральным авторитетом".

По словам Тихановской, Беларуси прежде всего нужен "хороший менеджер", который может восстановить страну. 

Кроме того, оппозиционер добавила, что правление Лукашенко "не может длиться долго".

Читайте: Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

Автор: 

Беларусь (7919) выборы (24757) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
Та да...мораль она такая разная...можно свалить из страны оставив своих соратников в ней..и потом вещать о морали когда они сидят в тюрьмах..
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19.07.2021 11:46
+10
Авторитетом?

Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом" - Цензор.НЕТ 1205
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19.07.2021 11:45
+7
поматросила и бросила..
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19.07.2021 11:47
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Авторитетом?

Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом" - Цензор.НЕТ 1205
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19.07.2021 11:45 Ответить
А че так?
Больше не удастся проскочить с фальшивыми подписными листами?
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19.07.2021 11:46 Ответить
ты ж с понтом старый пердун-киевлянин! откуда тебе знать про какие то подписные листы в Беларуси?
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19.07.2021 12:16 Ответить
Тебе в урюпинске виднее.
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19.07.2021 12:22 Ответить
чо,чо,слонячий тебе Ури Асс через плячО, трется тут животное рашистское ,по типу свиньи...
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19.07.2021 14:01 Ответить
Неужели поняла, что подставила целый народ, целую страну ?
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19.07.2021 11:46 Ответить
русский, ты еще напиши, что она тебя заставила на бутылку сесть.
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19.07.2021 12:07 Ответить
Баран винторогий, она выпустила протестный пар в свисток хороводов и даренья цветов полицаям ! Ваша она ,успокойся ,Ослан...
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19.07.2021 14:04 Ответить
Та да...мораль она такая разная...можно свалить из страны оставив своих соратников в ней..и потом вещать о морали когда они сидят в тюрьмах..
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19.07.2021 11:46 Ответить
Мора́ль (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. moralitas) - система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей уhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві , практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.

Тобто мораль це штучна система етичних норм, прийнятих в тому чи іншому суспільстві! З цього виходить, що "мораль" була і у Сталіна, і у Гітлера, і у Пол Пота! І навіть у племенах південноамериканських канібалів (у деяких племенах взятих у полон людей чужого племені могли поселить у себе, дать дружину з свого племені Він міг кілька років жить у них, завести дітей А потім приходив час і він добровільно йшов на місце жертвоприношення Вважалося, що відмова від цього - образа духів! А ще через деякий час його синів теж приносили в жертву (хлочики від чужого вважалися "чужаками") І його мати спокійно їла його м"ясо на ритуальному обіді! І це теж - "МОРАЛЬ"!!!
І у Тіхановської - теж "своя мораль"
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19.07.2021 12:05 Ответить
там любителів путєна і без Цихановської вистачить
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19.07.2021 11:47 Ответить
поматросила и бросила..
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19.07.2021 11:47 Ответить
наш кулявлоб - прям ремба по сравнению с тобой!
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19.07.2021 11:48 Ответить
Беларусь картофельный фюрер с потрохами сдал в таёжный союз, какие выборы? Может разве что когда сдохнет ***** и начнутся сдвиги какие то
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19.07.2021 11:50 Ответить
Смешная "авторитетная".. Особенно после ее выступления в Минске... Хотя понятно теперь нужно остаться на плаву.., что бы иметь на этом свой кусок "хлеба" с маслом и икрой. Не хочешь идти в президенты, иди в партизаны.. Маргиналка, пустышка... Один авторитет вот строчит из отдельного дома ( после снятия с самолета), другая с другого места. А цена обоим одинаковая.
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19.07.2021 11:52 Ответить
вся надежда на тебя, сказочник
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19.07.2021 12:17 Ответить
В отличии от таких как она я не лезу в моральные авторитеты. ( потому что не Мандела, Черновил, Сахаров,Ганди и т.д. И в отличии тебя Шариков Полиграфович Максист я не умничаю о других , а высказываю свое мнение по заметке...Но на это видимо у тебя ума не хватает.. ущербный...
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19.07.2021 12:35 Ответить
Моральний авторитет і ГеБешний агент, якось не зовсім сумісні речі.
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19.07.2021 11:56 Ответить
кацапам нормально
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19.07.2021 12:02 Ответить
В часи народних заворушень різні типи людей виносить на поверхню, але цю геть випадково винесло.
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19.07.2021 11:56 Ответить
Козлиха-провокаторша
Попадья-Гапонша
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19.07.2021 12:01 Ответить
Света это аморально.
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19.07.2021 12:24 Ответить
Тихановская победилав первом туре президентских выборов 56% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 34% (1,8 млн).

Белорусские платформы «Голос», «Зубр» и инициатива «Честные люди» доказали, что лидер оппозиции Светлана Тихановская победила в первом туре президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Об этом написал в Facebook один из основателей платформы Голос Павел Либер.

IT-платформа Голос проводила альтернативный подсчет голосов избирателей и проверяла результаты с каждого участка. Проект Зубр следил за количеством нарушений на участках во время выборов.
По словам Либера, за год с момента выборов были собраны новые протоколы, а к его команде присоединились аналитики, «которые хотели сделать это упражнение:Как восстановить итоги выборов, имея голоса, привязанные к участкам, бюллетени в Голосе и те протоколы, которые удалось достать».
В конце концов было опубликовано отчет, который доказывает, что Тихановская набрала не менее 3 млн голосов и победила в первом туре.
Белорусские избиратели самостоятельно указывали свой выбор на платформе «Голос», присылали фото бюллетеней и указывали участок, на котором голосовали. Так удалось узнать, за кого проголосовали более миллиона избирателей, и получить 900 000 голосов с привязкой к участку.
Аналитики собрали и оцифровали 1545 протоколов участковых избирательных комиссий, в частности 1517 официальных протоколов участков. Всю информацию объединили и с помощью нее восстановили настоящие результаты выборов, говорится в отчете.
Если явка составила 78% (5,4 млн человек), то Светлана Тихановская получила 56% голосов (3,0 млн), а Александр Лукашенко - 34% (1,8 млн).
За других кандидатов проголосовали 10% избирателей (0,5 млн). Если принимать данные ЦИК Беларуси о явке в 84% (5,8 млн человек), то Тихановская набрала 52% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 38% голосов (2,2 млн), другие кандидаты - 10% (0,6 млн).
В ЦИК Беларуси Александру Лукашенко приписали 80,1% голосов, а Светлана Тихановская по официальным данным якобы набрала 10,1% голосов.
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19.07.2021 12:34 Ответить
херень не может быть авторитетом
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19.07.2021 13:55 Ответить
Не має вона перспективи на виборах,от і не йде,галасувати то можна,але ж вибори ,якщо це вибори,реальність покажуть.
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19.07.2021 16:01 Ответить
 
 