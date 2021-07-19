Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет принимать участие в президентских выборах в Беларуси, если они пройдут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью National Interest.

"Я не готова участвовать в новых выборах", - сказала Тихановская.

В то же время, лидер белорусской оппозиции заявила, что могла бы служить "моральным авторитетом".

По словам Тихановской, Беларуси прежде всего нужен "хороший менеджер", который может восстановить страну.

Кроме того, оппозиционер добавила, что правление Лукашенко "не может длиться долго".

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