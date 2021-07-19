Выше нормы на 7,6°С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

В пятницу, 16 июля, в столице был самый теплый день за 141 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8°С, что на 0,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года.

Такая температура воздуха на 7,6°С превысило соответствующую климатическую норму", - говоритс в сообщении.

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