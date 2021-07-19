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Выше нормы на 7,6°С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

Выше нормы на 7,6°С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

В пятницу, 16 июля, в столице был самый теплый день за 141 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8°С, что на 0,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года.

Такая температура воздуха на 7,6°С превысило соответствующую климатическую норму", - говоритс в сообщении.

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Киев (25667) климат (164) погода (2819)


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Топ комментарии
+5
парилка страшная в Киеве. Сейчас дождик пошел и может спадет температура или опять будет все испарять и парилка-душилка продолжиться. Климатические изменения - это страшное явление и с этим надо что-то делать. Потому что планету убивает человек, а планета убивает человека! Ученым мира надо работать всем вместе, чтобы найти способ управления погодой! И нужно разработать еще способы очистки атмосферы от вредных веществ! И всю планету нужно чистить! Нужно не убивать природу, а ухаживать за ней всем человечеством!
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19.07.2021 12:08
+1
цуки... рекорди вони фіксують) Або давайте нормальну погоду або на гілляку
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19.07.2021 11:54
+1
Порівнювати із 1931 роком не коректно.
Це два різних Києва.
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19.07.2021 13:21
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цуки... рекорди вони фіксують) Або давайте нормальну погоду або на гілляку
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19.07.2021 11:54 Ответить
чем тебе сейчас не нормальная в Киеве например - на улице как ночью ,все стоит в пробках
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19.07.2021 11:56 Ответить
Вчора, позавчора на сонці було за 50.
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19.07.2021 11:56 Ответить
парилка страшная в Киеве. Сейчас дождик пошел и может спадет температура или опять будет все испарять и парилка-душилка продолжиться. Климатические изменения - это страшное явление и с этим надо что-то делать. Потому что планету убивает человек, а планета убивает человека! Ученым мира надо работать всем вместе, чтобы найти способ управления погодой! И нужно разработать еще способы очистки атмосферы от вредных веществ! И всю планету нужно чистить! Нужно не убивать природу, а ухаживать за ней всем человечеством!
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19.07.2021 12:08 Ответить
Начинай!
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19.07.2021 13:37 Ответить
масований грозовий фронт над Києвом зараз не може подолати тепловий бар'єр: гроза телющить по масивах правого берега, але до центру не просувається - https://www.***********.org/en/live_dynamic_maps3.php
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19.07.2021 12:08 Ответить
Шойто ты мене пишеш за 31 год?!! на гилляку!!!!
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19.07.2021 13:13 Ответить
Порівнювати із 1931 роком не коректно.
Це два різних Києва.
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19.07.2021 13:21 Ответить
порівнюють не з Києвом а з погодою на території києва в той період... жаль, що спостереженням з записами всього 141 рік... булоб цікаво порівняти за більш широкий період... наприклад з Києвом домацковським, ще краще домонгольським....
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19.07.2021 13:35 Ответить
Я це розумію.
Але писав про інше: Київ-1931 і Київ-2021 - це дві різні території із умовами, що спричинюють різні кліматичні показники.
Наприклад, у Києві в ніч із 16 на 17 липня показник завіконного термометра не опустився нижче 28. У цю ж ніч у селі у 100 км на південь від Києва термометр на вікні показав 20.
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19.07.2021 15:01 Ответить
а в селі на північ від Києва за 100 км, під присьбою, яку темп. показав не сертифікований термрметр? про що мова? а мова ні про що... пустопорожнє меління язика...
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19.07.2021 15:08 Ответить
Еще на ЭТОМ сайте напишу. Строгие расчеты показывают, что 1 тонна горючего космической ракеты ЗАГРЯЗНЯЕТ космическое пространство на высоте 400 км (если рассчитывать добавку 0,1% до "родной" среды) в таком объёме: образуется "шуба", состоящая из газов топлива и плазмы газов топлива толщиной 1 км и ВОКРУГ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. При старте ОДНОЙ ракеты выливается в космос, начиная с высот 100 км и выше, НЕ МЕНЕЕ! 100 тонн. А один только Китай запланировал в этом году осуществить СОРОК! пусков (в целом в мире, не менее ста). Такая "шуба" ИЗМЕНЯЕТ состав солнечного спектра, достигающего Земли (своеобразные "облака"), что приводит к ЗАМЕДЛЕНИЮ процессов фотосинтеза, соответственно, к НАКОПЛЕНИЮ углекислого газа в атмосфере и к ПАРНИКОВОМУ эффекту, т.е. перегреву Земли. Но это так сложно... Не нагружайте нас, не нагружайте, мы сыты по горло! Ходите ненагруженными.
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19.07.2021 14:00 Ответить
 
 