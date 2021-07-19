Выше нормы на 7,6°С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
В пятницу, 16 июля, в столице был самый теплый день за 141 год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8°С, что на 0,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года.
Такая температура воздуха на 7,6°С превысило соответствующую климатическую норму", - говоритс в сообщении.
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+5 POWER #486037
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+1 Andriy Kalnyshevsky
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+1 Володимир Миколаєць
показать весь комментарий19.07.2021 13:21 Ссылка
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Це два різних Києва.
Але писав про інше: Київ-1931 і Київ-2021 - це дві різні території із умовами, що спричинюють різні кліматичні показники.
Наприклад, у Києві в ніч із 16 на 17 липня показник завіконного термометра не опустився нижче 28. У цю ж ніч у селі у 100 км на південь від Києва термометр на вікні показав 20.