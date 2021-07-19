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Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк просил супругу президента Зеленского Елену повлиять на главу государства во время подготовки ко встрече с президентом Франции Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилюк рассказал в программе "Светская жизнь".

Данилюк заявил, что помогал организовать встречу Зеленского и Макрона перед вторым туром президентских выборов в 2019 году.

По его словам, Ключевым было "настроить Зеленского на работу".

"Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский. - Ред.) не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел. Я тогда звонил супруге Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир (Зеленский. - Ред.), говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.

Данилюк считает, что такое причиной такого поведения могло быть то, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского, поэтому для него подобная подготовка была необычной.

Также читайте: Перед визитом Зеленского Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Данилюк Александр (469) Макрон Эмманюэль (1359) Елена Зеленская (223)


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Топ комментарии
+96
Одичалая отара 73% привела к власти инфантильного довбойоба.
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19.07.2021 12:12
+91
Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 836
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19.07.2021 12:12
+74
... не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел.... две дорожки вдул - и вернулся!!!)))
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19.07.2021 12:12
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КУРНУЛ ?
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19.07.2021 16:42 Ответить
понюшка кокаина помогала...
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19.07.2021 15:52 Ответить
https://twitter.com/ChetVic
Бєніно Г+Г дуже печеться про репутацію борцуна з олігархами Зєлі.

https://twitter.com/ChetVic @ChetVic

"Світське життя…" видалило з Youtube-каналу інтерв'ю з екссекретарем РНБО Данилюком…"

"…тепер роль дружини, яка змушує Зеленського робити хоч щось виконує Єрмак"

"Цікаво, цим всім данилюкам із рябошапками нормально спиться, після того, як вони привели ЦЕ у крісло президента?"
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19.07.2021 17:04 Ответить
До чого тут данилюки та рябошапки?
Це у крісло президента привів мудрий нарід аж у кількості 73%.
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19.07.2021 17:11 Ответить
Якраз за фасадами данилюків та рябошапок сунули у владу маріонетки ахмєта, каломойші, фірташа, пінчука.
Чому кілька мільйонів притомних громадян це розуміли в 2019, а данилюки, рябошапки НІ ?

Ось вона, ЗЕкоманда зразка 2019

https://bin.ua/uploads/posts/2019-07/1562877524_2.jpg
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19.07.2021 17:18 Ответить
"Только раз бывают в жизни встречи,
Только раз судьбою рвётся нить..."©
Ну так теперь же ж совсем другое дело - всё стало ясно и понятно. А то с чего бы это Бундес-Фрау Меркель на встрече с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем "трясло як Тарасову хату"©? Оказывается, ЗЕ-паяц, понимаешь ли, на встречу к Бундес-Канцлеру припёрся совершенно неподготовленным, и Ангела Хорстовна, прохававши ситуацию, совершенно уместно испытала непреодолимое, но справедливое желание влупашить ЗЕ-фигляру с ноги, чему, конечно же, воспрепятствовал дипломатический протокол. Однако, возгоревшееся в организме госпожожи Меркель, как уже упоминалось выше, совершенно справедливое желание влупашить ЗЕ-клоуну с ноги не только не убывало из организма Бундес-Канцлера, но даже катастрофически наростало, вступая в диалектическое противоречие с нормами дипломатического протокола, что и вызвало публичное высокоамплитудное сотрясание всего Бундес-организма Фрау Меркель.
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19.07.2021 18:39 Ответить
обидывся данылюк.
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19.07.2021 21:04 Ответить
Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1252
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20.07.2021 00:47 Ответить
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