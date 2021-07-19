Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк просил супругу президента Зеленского Елену повлиять на главу государства во время подготовки ко встрече с президентом Франции Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилюк рассказал в программе "Светская жизнь".

Данилюк заявил, что помогал организовать встречу Зеленского и Макрона перед вторым туром президентских выборов в 2019 году.

По его словам, Ключевым было "настроить Зеленского на работу".

"Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский. - Ред.) не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел. Я тогда звонил супруге Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир (Зеленский. - Ред.), говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.

Данилюк считает, что такое причиной такого поведения могло быть то, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского, поэтому для него подобная подготовка была необычной.

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