Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ВИДЕО
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк просил супругу президента Зеленского Елену повлиять на главу государства во время подготовки ко встрече с президентом Франции Макроном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилюк рассказал в программе "Светская жизнь".
Данилюк заявил, что помогал организовать встречу Зеленского и Макрона перед вторым туром президентских выборов в 2019 году.
По его словам, Ключевым было "настроить Зеленского на работу".
"Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский. - Ред.) не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел. Я тогда звонил супруге Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир (Зеленский. - Ред.), говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.
Данилюк считает, что такое причиной такого поведения могло быть то, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского, поэтому для него подобная подготовка была необычной.
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Бєніно Г+Г дуже печеться про репутацію борцуна з олігархами Зєлі.
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"Світське життя…" видалило з Youtube-каналу інтерв'ю з екссекретарем РНБО Данилюком…"
"…тепер роль дружини, яка змушує Зеленського робити хоч щось виконує Єрмак"
"Цікаво, цим всім данилюкам із рябошапками нормально спиться, після того, як вони привели ЦЕ у крісло президента?"
Це у крісло президента привів мудрий нарід аж у кількості 73%.
Чому кілька мільйонів притомних громадян це розуміли в 2019, а данилюки, рябошапки НІ ?
Ось вона, ЗЕкоманда зразка 2019
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Только раз судьбою рвётся нить..."©
Ну так теперь же ж совсем другое дело - всё стало ясно и понятно. А то с чего бы это Бундес-Фрау Меркель на встрече с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем "трясло як Тарасову хату"©? Оказывается, ЗЕ-паяц, понимаешь ли, на встречу к Бундес-Канцлеру припёрся совершенно неподготовленным, и Ангела Хорстовна, прохававши ситуацию, совершенно уместно испытала непреодолимое, но справедливое желание влупашить ЗЕ-фигляру с ноги, чему, конечно же, воспрепятствовал дипломатический протокол. Однако, возгоревшееся в организме госпожожи Меркель, как уже упоминалось выше, совершенно справедливое желание влупашить ЗЕ-клоуну с ноги не только не убывало из организма Бундес-Канцлера, но даже катастрофически наростало, вступая в диалектическое противоречие с нормами дипломатического протокола, что и вызвало публичное высокоамплитудное сотрясание всего Бундес-организма Фрау Меркель.