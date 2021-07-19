140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО
За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.
Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – говорится в материале журналистов.
По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.
Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.
"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).
По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".
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... бо армія -- це Ми і є...
Фуйло і його плісняві намісники в Україні, навчені досвідом 2014 року, роблять все для того, щоб у українців не було засобів підтримати свою армію матеріально.
650 - это была месячная выплата мобилизованного не контрактника весной 14-го.
так что, или ты совсем далекий от реалий, или манипулятор
Налет летчиков был до 15 часов в месяц
Знаю в одном училище курсанты до выппуска
летали только на тренажорах
Кому хочется летать на самолетах с возрастом 30- 40 лет
Это как ездить на горбатом ,,запорожце,,
оманский осёл, чем??
что остались, фулосос выполняет задачи кремля на все сто,
ТАКОГОПИТАРАСА не видела ни одна стана
Если их всего 500, то да - 140 ушедших в МВД это критически много, а если летчиков 5000, то зачем тогда писать эту статью?!
Щодо зарплати, то все теж далеко не так погано, як пишуть у статті...
ДУМАЙ....................ТЕ
у нас и так полрады наркоманов на посту летают.
А из этой статьи получается, что" За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40."
Получается что летчиков - испытателей больше чем боевых и учебно-боевых самолётов. А кроме испытателей есть ещё и боевые пилоты.
Им в очереди надо стоять чтобы в воздух подняться, то то и налёт всего по 40 часов. Это было в 2018 году, а что сейчас вообще непонятно. Довелось читать полётные книжки пилотов авиаторов, которые летали ещё на "этажерках", так у них налёты были тысячи часов.
Кількість пілотів можна оцінити, знаючи, що є 136 + 74 + 47 = 257 повітряних суден (літаки і гелікоптери). На одне судно припадає 1-2 пілоти - на "малих" одномісних типу МіГ-25 один, на великих транспортних два - перший і другий пілоти (тут штурманів, бортінженерів, операторів зброї та інші спеціальності льотного складу не враховуємо). Плюс має бути певний запас пілотів. Можна припустити, що кількість пілотів є у 3-4 рази більшою за кількість літальних апаратів. Беручи конкретно коефіцієнт 4, отримуємо 257 х 4 = (заокруглено) 1 тис.
Как и всем нам через цены на отопление.
"Можете переселяться в шалаш", - сказали в мне коммунальном центре
в ответ на то, что центральное отопление навязывается силой и это крепостничество.
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Это ничто. Скорее всего эти пилоты растеряли все свои навыки.
Израиль- налет от 500 часов в год.
США- 400-500 часов в год
Считайте календарные сутки в год. С учётом всех "приблуд".
Если считать 400 часов и календарный год, то получается, лётчик КАЖДЫЙ день, находится в воздухе по 1 часу и 5 минут в воздухе КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Вы сами-то в это верите?
Данные, по ВВС США за 2017 год, дают средний показатель в 17,6 часов в месяц. Итого в год, целых 211,2 часа.
Израиль, тоже в районе 200 часов в год.
Иначе, это будет не лётчик, а тряпка.
Про погоду, регламенты, ТО, ремонты и остальное, Вам наверное ничего не известно)))
Обывателине в курсе, что более-менее приличный налёт (70-80 часов в год) за все 30 лет был в 92-94 гг. и накануне Евро-2012. Все остальные годы в ИА, ФБА и ША хорошо если 50 часов набиралось...
Влад Волошин (царствие ему небесное) детально описал причины ухода. И было это при так обожаемом здесь в комментах Петруччо. Который типа "гЭтьман" (******* стыд). Да, Зеленый еще хуже.
думай-ТЕ!!!