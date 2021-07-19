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Новости Агрессия России против Украины
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140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – говорится в материале журналистов.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР вернулся в ряды ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".

Также смотрите: Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО

ВВС (259) МВД (9324) Минобороны (9413) увольнение (2685) ВСУ (6681)


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Топ комментарии
+64
а зелох бабки на большую сройку швыряет, которую щас как бы не смыло
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19.07.2021 12:18
+54
А нафіга намавіація?
Як її можна застосувати, наприклад, проти Пороха?
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19.07.2021 12:21
+36
Для "проста перестать стрєлять" і "заглянуть в глаза путіна" бойові пілоти не потрібні. Та і взагалі військові не потрібні. Морпіх Журавель тому свідоцтво.
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19.07.2021 12:24
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Тут один лиш момент -- Українську Армію Розвалити НЕМОЖЛИВО!
... бо армія -- це Ми і є...
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19.07.2021 13:29 Ответить
Та прикладаються всі зусилля.
Фуйло і його плісняві намісники в Україні, навчені досвідом 2014 року, роблять все для того, щоб у українців не було засобів підтримати свою армію матеріально.
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19.07.2021 13:36 Ответить
Не только летчики покидают армию, отток людей колоссальный, не только в МВД уходят, но и в АТБ, а это не смешно. При яныке капитан получал 750 долларов в январе 2014-го, это при том, то азировская реформа заканчивалась в мае и должна была поднять зп еще на 150 долларов, но "казна пуста", и яценюк решил, что повышения не будет. Итого было бы 900. Сейчас этот же капитан с учетом выплаты за наем жилья получаетоколо 650 долларов или 550 без надбавки, солдат около 500 с учетом надбавки, без неё меньше 400. Инфляция с января 2014 года на данный момент составила 291%, то есть потребительска корзина подорожала в 3 раза, курс доллара в 3,3 раза. Если учитывать, что в потребительскую корзину в основном входит жрачка и одежка, а люди прямоходящие еще и импортными вещами пользуются, то смею предположить, что "реальная" инфляция в ощущении гражданина точно не меньше 300%. А зарплата у военного меньше, чем при "злочинній владі". В МВД зарплаты приблизительно такие же, НО там обеспечение лучше, отношение другое и на передок не отправят.
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19.07.2021 13:06 Ответить
Дима зарплата кепа в 2014м в 2500 не хо балаболка плюс выплаты там ещё 1к чё ты чешешь убогий контрактёр первый год аж 650 гривен это при твоём любимом вите
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19.07.2021 13:17 Ответить
Шимус, это в какой части такие зарплаты были? Про капитана говорить не буду, в Черкасском автобате сержант - комотделения в январе 14-го получал 2400. Такой же сержант в черкасском батальоне ВВ - 1800. В Крыму морпех-рядовой, должность пулеметчик - 3750.
650 - это была месячная выплата мобилизованного не контрактника весной 14-го.
так что, или ты совсем далекий от реалий, или манипулятор
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19.07.2021 13:35 Ответить
витя курс вспомни и дели сепржат плимётчег рядовой бат вмс РФ да Знакомые всё байки Витя мобики рядовые получали в 2014м по 305 гривен до июля вот мне звездеть не надо
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19.07.2021 13:45 Ответить
Какой курс? Один к восьми, то есть, сержант в автобате получал 300 с копейками баксов. Про морпеха в Крыму - именно ВСУшный, потому что в 12-м в ВДВ, СпН, ВМС и подразделениям, дислоцирующимся в Крыму, зарплату подняли от 3,5 до 4 тысяч. Другой вопрос, что офицеры не намного больше получали, от чего любили всплакнуть под стакан про "тяжкую долю офицерскую", но при этом штаты были забиты настолько, что толковому сержанту с образованием для получения офицерской должности приходилось либо переводиться в другую часть на меньшую зарплату, либо ждать, пока уйдет на пенсион плачущий офицер. Все это было пройдено моим дружбаном-морпехом, который искал возможность перевестись поближе к дому и не потерять в бабле.
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19.07.2021 17:51 Ответить
В МВД капитан с выслугой 20 лет - 13-14 тысяч, в зависимости от подразделения. Выше только в КОРД, киберполиции, внутренней безопасности и, как выяснилось, в авиации. Выплат за наем жилья и остальное - хрен.
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19.07.2021 13:32 Ответить
за наем уже не платят? В Нацгвардии платили, насколько я знаю
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19.07.2021 14:21 Ответить
Если заключишь официальный договор и оформишь правильно бумаги - то, говорят, есть шанс со временем получить в бухгалтерии компенсацию, но пока никоу не удавалось из тех, кого знаю.
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19.07.2021 17:52 Ответить
да для чего нам военные летчики, у нас же у же мир в головах у нелоха наступил, русские братушечки скоро придут и мир будет, рюський ахаха
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19.07.2021 13:08 Ответить
Мы здпсь четко видим пдан комуняки Зе на уничтоженив украинсклй армии по заказу кремлевского вора и убийцы, это наглядно просматиивается на импотентном составе руководства армии, точно как у шоколада
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19.07.2021 13:09 Ответить
Когда "коментарили" про баригумарадьора то всьо было кагбе ОК!? По этому, ничего плохого здесь нет, все обсуждают политику призедента.
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19.07.2021 13:22 Ответить
Если здесь не соблюдать полярность, не прославлять великого кормчего солнцеликого Порошенко и не лить говно на зелю и зебилов - тебе здесь не место! Сначала в спам, потом в БАН
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19.07.2021 14:33 Ответить
Да, потужнее всех, я сам видел!
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19.07.2021 13:50 Ответить
Ребята, а нашему головокомандуючему ОНО надо??? Главное чмендель где нибудь пристроить! А мусора, сколько им не плати,сдадут в самый последний момент - история сильная вещь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2021 13:21 Ответить
Слкжил в ссср в авиации
Налет летчиков был до 15 часов в месяц
Знаю в одном училище курсанты до выппуска
летали только на тренажорах
Кому хочется летать на самолетах с возрастом 30- 40 лет
Это как ездить на горбатом ,,запорожце,,
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19.07.2021 13:23 Ответить
Особливо на сумісних навчаннях. Дивляться ті, як союзники літають на нових літаках, та слюни глотають.Я думаю що цей фактор теж спрацював.
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19.07.2021 13:29 Ответить
поки будуть красти, поки не буде вистачать грошей, це зрозуміло. А красти вони будуть завжди. Тому не буде діла, без......)))
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19.07.2021 13:24 Ответить
Тарана с Зеленским на бочку с порохом посадить. Пущай полетают... Подонки.
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19.07.2021 13:27 Ответить
Пороха в бочку? Вы что себе позволяете?
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19.07.2021 14:35 Ответить
Дерьмак с зебилом працюють.
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19.07.2021 13:31 Ответить
Висновок: потужне Міністерство Внутрішніх Справ нам важливіше ніж потужні Військово Повітряні Сили.
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19.07.2021 13:32 Ответить
Да, именно летчики будут под офисом преЗедента стоять, когда полыхнет)))
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19.07.2021 13:36 Ответить
И это при том, что летчика нужно готовить годами, и на это нужны миллионы, но никому дела нет. Арестович вон заявил, не будете нас защищать, мы вообще Китаю в ножки упадем, будем их армию кормить...
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19.07.2021 13:38 Ответить
ці гопники, ради миру в очах Рашевського подонка, розкрадуть і *********, як армію так і країну в цілому.
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19.07.2021 13:34 Ответить
а как же - "будем всех БАМБИТЬ " ?
оманский осёл, чем??
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19.07.2021 13:36 Ответить
ОтбААмбился...
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19.07.2021 13:39 Ответить
Скоро и танки попилят на метал и те ржавые корыта
что остались, фулосос выполняет задачи кремля на все сто,
ТАКОГОПИТАРАСА не видела ни одна стана
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19.07.2021 13:47 Ответить
странно, что пилоту су-27 делать в ментовке?
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19.07.2021 14:04 Ответить
А шо пилоту-ИСПЫТАТЕЛЮ су-27 делать там де таких, или аналогичных по типу самолетов не производят и не разрабатывают??? Шо ему испытывать???
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19.07.2021 14:50 Ответить
ну, их модернизируют, снимают с консервации/восстанавливают, ващета
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19.07.2021 15:03 Ответить
..а что ..на каждый тип есть испытатель?)))) Понятие у Вас о авиации очень *глубокие*..)))
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19.07.2021 19:51 Ответить
Отримувати більшу зарплату. Якщо не погребує і швидко навчиться відкривати і закривати справи за хабарі, гвалтувати молодих жінок у відділку або допомагати наркокур'єрам.
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19.07.2021 15:14 Ответить
У нас є Вєрєщук на Зонтику...навіщо нам авіація...?
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19.07.2021 14:15 Ответить
І це в той час, як Зеля озвучив грандіозні плани...
140 осіб за два роки: бойові льотчики масово залишають Військово-повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 8592
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19.07.2021 14:24 Ответить
Как можно судить много это или мало не зная общее число украинских военлетов?!
Если их всего 500, то да - 140 ушедших в МВД это критически много, а если летчиков 5000, то зачем тогда писать эту статью?!
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19.07.2021 14:37 Ответить
Похоже на заказуху
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19.07.2021 14:57 Ответить
Логічніше це питання розглядати в проекції співвідношення кількості пілотів з кількістю літаків. При 140 літаках з яких літають дай бог половина, наявність 500 пілотів виглядає більш ніж достатньо... При цьому варто враховувати що що року ВНЗ випускає нових...
Щодо зарплати, то все теж далеко не так погано, як пишуть у статті...
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19.07.2021 15:02 Ответить
летчик это даже не врач, это примерно инженер-ядерщик. попробуй его научи, техника нужна. даже на фоне 5000 это очень большая цифра.
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19.07.2021 15:03 Ответить
ну прям хз. инженер, конструктор - допустим таки да вбухать лет десять пока что-то адекватное получится. а летать сейчас это больше правильно кнопки нажимать, имхо. ну и реакция. хотя конечно если летать на дырявом корыте с одним мотором с совковыми приборами и без взлетно-посадочной полосы то без интуиции, таланта и везения таки никуда.
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19.07.2021 17:23 Ответить
"Будкм всег бамбіть" - тільки от льотчиків не має
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19.07.2021 14:56 Ответить
бойовий льотчик: зарплата 20000. непотрібний начальник збиткової укрпошти зарплата 836000. бездарне чмо, (ЧЛЕН) любої наглядової ради. зарплата 340000.

ДУМАЙ....................ТЕ
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19.07.2021 14:58 Ответить
так за те деньги, на кой оно надо.
у нас и так полрады наркоманов на посту летают.
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19.07.2021 15:02 Ответить
и шо мы не в НАТО?...
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19.07.2021 15:10 Ответить
дореформировали армию до того,что вместо боевой подготовки занимаются писаниной и отчетами, на потеху хенералам и на радость тупину
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19.07.2021 15:10 Ответить
Таке життя-старі йдуть,молоді приходять,нічого дивного!!!
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19.07.2021 15:30 Ответить
Ху_ло горячо аплодирует, Вовочка оправдывает его надежды.
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19.07.2021 15:37 Ответить
Ги...Ги а ось в Укрзализниці чмо сярожа отримує 320 тищ у місяць
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19.07.2021 16:01 Ответить
140 осіб за два роки: бойові льотчики масово залишають Військово-повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 5384
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19.07.2021 16:28 Ответить
Что то в этой статье непонятно. Ковырнул я данные о наших ВВС и вот там что написано:" На начало 2018 года в составе Воздушных сил Украины насчитывалось 45 тыс. человек личного состава, на их вооружении имелось около 136 боевых и учебно-боевых самолётов, около 74 транспортных, специальных и учебных самолётов, около 47 транспортных и специальных вертолётов, 322 системы ПВО. Средний налёт в год составлял 40 часовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-Military-Balance-2018--229-14 [14] ."
А из этой статьи получается, что" За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40."
Получается что летчиков - испытателей больше чем боевых и учебно-боевых самолётов. А кроме испытателей есть ещё и боевые пилоты.
Им в очереди надо стоять чтобы в воздух подняться, то то и налёт всего по 40 часов. Это было в 2018 году, а что сейчас вообще непонятно. Довелось читать полётные книжки пилотов авиаторов, которые летали ещё на "этажерках", так у них налёты были тысячи часов.
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19.07.2021 16:49 Ответить
У ВПС окрім пілотів є велика кількість народу, який не літає: авіатехніки, аеродромна обслуга (напр., водії паливозаправщиків і спецтехніки), зв'язківці, кухарі і т.д. і т.п. Не літають також оператори та обслуга 322 систем ППО. Скільки ж із 45 тис. особового складу є пілотами?
Кількість пілотів можна оцінити, знаючи, що є 136 + 74 + 47 = 257 повітряних суден (літаки і гелікоптери). На одне судно припадає 1-2 пілоти - на "малих" одномісних типу МіГ-25 один, на великих транспортних два - перший і другий пілоти (тут штурманів, бортінженерів, операторів зброї та інші спеціальності льотного складу не враховуємо). Плюс має бути певний запас пілотів. Можна припустити, що кількість пілотів є у 3-4 рази більшою за кількість літальних апаратів. Беручи конкретно коефіцієнт 4, отримуємо 257 х 4 = (заокруглено) 1 тис.
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19.07.2021 18:24 Ответить
Якщо так, то виходить, що 140 тих, що звільнились - це 14% пілотів, або кожен сьомий.
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19.07.2021 18:27 Ответить
Очень наглядно про пилотов, но тут пишут про 140 и ещё 40 лётчиков - испытателей.
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19.07.2021 19:46 Ответить
Тут просто помилка адмінів. Насправді у відео мова йде не про "лётчиков-испьітателей", а про лётчиков-истребителей.
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20.07.2021 11:57 Ответить
Зебуїніське покращення добралося і до військової авіації. Правильно, процитую великого нєлоха: "Літаки лєтять, будем всіх бамбіть".
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19.07.2021 16:53 Ответить
Может кто то назвать хоть одну сферу где после прихода пархатой мрази стало лучше на 0,0001% ? Все просрала гнида!
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19.07.2021 16:58 Ответить
Игорный бизнес, там пару дней назад приняли закон налоги снизить.
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20.07.2021 01:08 Ответить
при теперешній владі, москалям осталось сидіть і ждать поки солдати самі з окопів почнуть йти..
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19.07.2021 17:34 Ответить
"Совки" назначенные "ватаном" ничего путного с украинской армией не сделают. Они её угробят.
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19.07.2021 17:54 Ответить
Тут не лётчики виноваты, а те, кто создаёт им нестерпимые условия.
Как и всем нам через цены на отопление.
"Можете переселяться в шалаш", - сказали в мне коммунальном центре
в ответ на то, что центральное отопление навязывается силой и это крепостничество.
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19.07.2021 17:56 Ответить
Да бегут из армии такими темпами,что увольняемых больше,чем принимаемых на контракт...Знакомый служит в Запорожье,за год уволилось 14 контрактников из батальйона,только из батальйона,а пришёл всего 1....А всё почему?А потому что ничего предписанного контрактом не соблюдаеться,офицерам на всё пофиг,главное траву покосить и бордюры побелить,потому как комиссия вдруг чего атата сделает,а не нравиться-увольняйтесь,а как до увольнения доходит уговаривать начинают,золотые горы обещать...Рабочий день?Ненормированный,и пофиг всем...Работать от рассвета до заката,за копейки,которых хватает на оплату коммуналки и пожить недельку,может две,если сам,а если семья?Вот и бегут,за границей поди больше платят..Я сам в этом кодле 15 лет выдержал,и всё...Не хватило на большее...Да и не жалею что уволился,нервы и здоровье дороже....
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19.07.2021 18:17 Ответить
Это проблема всей армии, а не только ВВС
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19.07.2021 19:25 Ответить
Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год",Источник: https://censor.net/ru/n3277878

---------
Это ничто. Скорее всего эти пилоты растеряли все свои навыки.
Израиль- налет от 500 часов в год.
США- 400-500 часов в год
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19.07.2021 19:49 Ответить
Бред))))
Считайте календарные сутки в год. С учётом всех "приблуд".
Если считать 400 часов и календарный год, то получается, лётчик КАЖДЫЙ день, находится в воздухе по 1 часу и 5 минут в воздухе КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Вы сами-то в это верите?
Данные, по ВВС США за 2017 год, дают средний показатель в 17,6 часов в месяц. Итого в год, целых 211,2 часа.
Израиль, тоже в районе 200 часов в год.
Иначе, это будет не лётчик, а тряпка.
Про погоду, регламенты, ТО, ремонты и остальное, Вам наверное ничего не известно)))
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19.07.2021 23:03 Ответить
Наивные. Это сейчас главная работа-с документами! Шучу!
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19.07.2021 19:55 Ответить
комменты как обычно в стиле "политической целесообразности".
Обывателине в курсе, что более-менее приличный налёт (70-80 часов в год) за все 30 лет был в 92-94 гг. и накануне Евро-2012. Все остальные годы в ИА, ФБА и ША хорошо если 50 часов набиралось...
Влад Волошин (царствие ему небесное) детально описал причины ухода. И было это при так обожаемом здесь в комментах Петруччо. Который типа "гЭтьман" (******* стыд). Да, Зеленый еще хуже.
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19.07.2021 20:23 Ответить
а сколько уволилось в 2015-2018?
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19.07.2021 21:03 Ответить
отток был очень большой. "Как сообщили BBC News Украина в Генштабе, в 2016 году ряды вооруженных сил покинули 2,6 тыс. военнослужащих, а в 2017-м их количество выросло почти в 10 раз - до 20,1 тыс. Это чуть меньше 10% всего состава украинской армии". https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590 Украинская армия разбегается: почему и как это остановить
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20.07.2021 10:52 Ответить
Хотелось бы увидеть статистику в течении 10 лет.
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19.07.2021 21:17 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590 Украинская армия разбегается: почему и как это остановить
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20.07.2021 10:53 Ответить
На боевых лётчиков денег, нет хотя там реально копейки нужно добавить, а на вэлике крадивныцтво кинули десятки миллардов и миллиарды с ковидного фонда уже бесследно исчезли.. МОлодцы ЗЕбилы привели к власти шоблу такую что Януковощь отдыхает
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19.07.2021 21:48 Ответить
Порох обосрал РАБссию и НовоОтсоссию без всяких летчиков,аккумуляторов для вертушек и БТРов и танков,ваще ничего не было в армии после сотрудников ФСБ Лебедева и Саламатина,типа которых Индюкович назначил министрами абароны Украины...Быдло Мавзолейные...а что так бывает?Рюсские бараны голую Украину не взяли???Бараны...
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19.07.2021 22:10 Ответить
Бывший министр обороны Украины Лебедев купил Хатынку в Крыму в 2015 году за 360 лямов долларов...уж не за то ли бабло...которое намыл в Украине за продажу металлолома,типа оружия....ГНИДЫ позорные...
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19.07.2021 22:21 Ответить
140 осіб за два роки: бойові льотчики масово залишають Військово-повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 4388
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20.07.2021 00:52 Ответить
А скільки всього льотчиків звільнилось з 2014 року?
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20.07.2021 07:54 Ответить
ті хто звільнився в 2014 не льотчики , а засранці ! на кшталт мого родича який служив прикордонником в Амвросіївки до травня 2014 , а потім звільнився бо це не його війна ...
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20.07.2021 09:11 Ответить
2 роки деградації.
думай-ТЕ!!!
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20.07.2021 10:38 Ответить
Вообще, увольняются люди давно, потому что в Польше и Чехии больше платят. Но это сержантский состав и как бы неудивительно. Но летчики... Стать летчиком непросто, подготовка длительная и не каждому дано. Нужно и физические данные иметь, и голова чтобы варила, и смелость должна быть, и быстрая реакция. И стаж ведь у них идет. Значит, действительно дошли до ручки.
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20.07.2021 10:57 Ответить
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