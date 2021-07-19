140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – говорится в материале журналистов.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР вернулся в ряды ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".

Также смотрите: Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО