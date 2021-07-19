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Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским сразу после приземления в Батуми отправилась на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией - Абхазией.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Безопасность государства - это когда оно защищается от внешней агрессии и делает все, чтобы вернуть утраченное. Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией - Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией", - написал он.

Также он добавил, что "безопасность региона - это когда страны объединяют свои усилия".

"Об этом сегодня будет Батумская конференция, в которой примет участие президент. Будем говорить о безопасности в Черноморском регионе, нашу интеграцию в ЕС, и также выведем на новый уровень Ассоциированное Трио Украины, Грузии и Молдовы, созданное недавно в Киеве главами МИД этих стран", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 19 июля с рабочим визитом в Грузию.

визит (3105) Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+20
Грузію жалко. До них завітав бідосик.
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19.07.2021 12:18
+15
посмотреть "на ту сторону"
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19.07.2021 12:17
+14
Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 8382
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19.07.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
"на линию соприкосновения"???
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19.07.2021 12:16 Ответить
там трава заборная однозначно!!!
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19.07.2021 12:17 Ответить
там у него закладка
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19.07.2021 12:18 Ответить
Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 8382
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19.07.2021 12:16 Ответить
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19.07.2021 12:41 Ответить
посмотреть "на ту сторону"
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19.07.2021 12:17 Ответить
потосковать...чтоб в глаза не бросалось ))))
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19.07.2021 12:31 Ответить
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!

Якщо не достатні, тоді продовжу...

2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!

3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?

А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?

4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?

5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?

6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?

Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?

7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?

8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!

9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, де вони планують домінувати (чи загарбати). Так і Україні ще слід встромити голову в коло потенційних їхніх жертв?

10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?

11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти по спільному військовому "шанхайському блоку"?

Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!

Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.

При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
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19.07.2021 12:43 Ответить
Грузію жалко. До них завітав бідосик.
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19.07.2021 12:18 Ответить
шоб там не выйшов землетрусык..... ця потвора може.... от й подывымось
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19.07.2021 12:22 Ответить
в аджарии у него квартира, решил - оттянуцца
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19.07.2021 12:21 Ответить
https://twitter.com/leusenko1
https://twitter.com/leusenko1

Олег Леусенко

@leusenko1


Абхазский курорт к мировым стандартам подтянули. Крыму готовсь!
На Крыме тоже говорили "Зато не стреляют!". Но туда, куда суют свое рыло рашковани, обязательно придет и смерть, и разруха.

Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 6771
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19.07.2021 12:21 Ответить
та всё нормалёк всё по чесноку - бей своих чтоб чужие боялись..... и к стати фрау с микроном
оттянуться там не желаютЪ ??? шо-шо ??? дорого ??? ну да может стоить здоровья и жизни
зато кластерно так......
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19.07.2021 12:25 Ответить
А між іншим - в тому, що самі потерпілі могли вести себе як нахабні свині - у мене сумнівів нема! Набачився на подібне "бидло" у Криму - в 90-ті! Розуміють прохання вести себе культурно тільки після удару в рило! Тоді починають вибачаться А до того - "землі під собою не відчувають!"
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19.07.2021 12:34 Ответить
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 4889
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19.07.2021 12:45 Ответить
Чекаємо катаклізьму в Грузії.
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19.07.2021 12:22 Ответить
может повезёт с шальными 9-ю граммами...
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19.07.2021 12:23 Ответить
Мля... Не пускайте этого мудака никуда. И рот ему не давайте открывать.

ЗЕ уже нагадил везде, где успел побывать и умудрился полностю просоать поддержку Запада.
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19.07.2021 12:24 Ответить
поздно.... раньше надо было им думать... эх давно Кавказ не трусило.... баллов так на 8
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19.07.2021 12:26 Ответить
смельчак!
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19.07.2021 12:33 Ответить
Скорее - сморчок!🐸
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19.07.2021 14:10 Ответить
А кокаинового Карлсона чего с собой не взял?
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19.07.2021 12:35 Ответить
краще б на лінію зіткнення з рф частіше їздив би мудило
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19.07.2021 12:40 Ответить
каакую еще линию разграничения ? вы шо там сосвсем с ума посходили???
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 2933

...
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19.07.2021 12:40 Ответить
Бюсталтер броньований натягнув???
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19.07.2021 12:44 Ответить
памперсы одел?
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19.07.2021 12:44 Ответить
Воно їх не знімає!💩
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19.07.2021 14:13 Ответить
Користуючись нагодою, хочу заздалегідь висловити співчуття Грузії ☹️☹️☹️
Поки що незрозуміло через яку катаклізьму, але... Віслюк Апокаліпсису завітав... :с
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19.07.2021 12:47 Ответить
посмотреть в глаза? или на кой черт оно туда поперлось?
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19.07.2021 12:48 Ответить
Взагалі то грузини ризикують... тре підготувати всі надзвичайні служби, бо щось станеться - повінь або пожежа, землетрус...
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19.07.2021 12:48 Ответить
Любі грузини, не пускайте його туди, це державний зрадник.
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19.07.2021 12:48 Ответить
Кому еще не ясно,что гамнистый недомерок ВРАГ Украины?
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19.07.2021 12:51 Ответить
турыст-урист... Куда еще за государственный счет это чучело не летало? на остров Пасхи?
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19.07.2021 13:02 Ответить
СтратеГГГ!!!
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19.07.2021 13:34 Ответить
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 5057
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19.07.2021 13:37 Ответить
Приехал Бедоносец в Грузию, ждите там неприятностей.
Приехал в Германию - Меркель трусило, прикхал еще раз - Германию затопило. Приехал во Францию- там горел собор, приехал в Оман - ну вы знаете...
Грузия - держись!
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19.07.2021 14:28 Ответить
Впереди бежали Аграхимия и Дерьмак с воплями: "Не стреляйте, мы свои. Грузия капут!".
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19.07.2021 15:28 Ответить
молодец. правильно.
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19.07.2021 21:02 Ответить
 
 