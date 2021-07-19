Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским сразу после приземления в Батуми отправилась на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией - Абхазией.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Безопасность государства - это когда оно защищается от внешней агрессии и делает все, чтобы вернуть утраченное. Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией - Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией", - написал он.

Также он добавил, что "безопасность региона - это когда страны объединяют свои усилия".

"Об этом сегодня будет Батумская конференция, в которой примет участие президент. Будем говорить о безопасности в Черноморском регионе, нашу интеграцию в ЕС, и также выведем на новый уровень Ассоциированное Трио Украины, Грузии и Молдовы, созданное недавно в Киеве главами МИД этих стран", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 19 июля с рабочим визитом в Грузию.