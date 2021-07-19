Внеочередное заседание Рады пройдет 20 июля: Разблокируют подписание законов о ВСП, ВККС и реформе "Укроборонпрома"

Рада 20 июля проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание.



Кворум не нужен, провалят Постановления которые блокируют подписание:



- 3711- д (ВККС);

- 3822 (Реформа УкрОборонПрома);

- 5068 (ВСП);

- 5069 (тоже про инспекторов ВСП, только в кодексах)", - говорится в сообщении.

По его словам, всего будет 10 Проектов Постановлений.

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