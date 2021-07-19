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Внеочередное заседание Рады пройдет 20 июля: Разблокируют подписание законов о ВСП, ВККС и реформе "Укроборонпрома"

Внеочередное заседание Рады пройдет 20 июля: Разблокируют подписание законов о ВСП, ВККС и реформе

Рада 20 июля проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание.

Кворум не нужен, провалят Постановления которые блокируют подписание:

- 3711- д (ВККС);
- 3822 (Реформа УкрОборонПрома);
- 5068 (ВСП);
- 5069 (тоже про инспекторов ВСП, только в кодексах)", - говорится в сообщении.

По его словам, всего будет 10 Проектов Постановлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"

Автор: 

ВР (29273) Укроборонпром (1239) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501) Железняк Ярослав (431)


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Якщо провалять, то пряма дорога в обійми Мордора і можна тоді ставити хрест на державі Україна!Нажаль.
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19.07.2021 13:31 Ответить
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому.


ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.

Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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19.07.2021 13:47 Ответить
 
 