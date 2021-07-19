Между средним и низким: граждане оценили качество образования в Украине, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Оценка гражданами образования в Украине продолжает колебаться между средней и низким качеством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Согласно исследованию, по сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию. Так, в 2021 году уже 45% жителей Украины оценили качество среднего образования как такое, которое в той или иной степени низкое, еще 44% назвали его посредственным.

Отмечается, что традиционно меньше всего негативных отзывов получает среднее образование среди жителей Западной Украины, однако динамика относительно ухудшения оценок сохраняется и среди них.

Лучше всего среди возрастных групп оценивают качество образования респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, то есть те, кто еще относительно недавно закончили школу - 14% оценили качество образования как очень высокое. Меньше положительных оценок среди старшей возрастной группы - 60+ - всего 4% из них положительно оценили качество образования.

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Опрос проведен проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (Сати) и является репрезентативным по таким показателям как пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.