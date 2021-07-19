Между средним и низким: граждане оценили качество образования в Украине, - опрос "Деминициатив" и КМИС
Оценка гражданами образования в Украине продолжает колебаться между средней и низким качеством.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.
Согласно исследованию, по сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию. Так, в 2021 году уже 45% жителей Украины оценили качество среднего образования как такое, которое в той или иной степени низкое, еще 44% назвали его посредственным.
Отмечается, что традиционно меньше всего негативных отзывов получает среднее образование среди жителей Западной Украины, однако динамика относительно ухудшения оценок сохраняется и среди них.
Лучше всего среди возрастных групп оценивают качество образования респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, то есть те, кто еще относительно недавно закончили школу - 14% оценили качество образования как очень высокое. Меньше положительных оценок среди старшей возрастной группы - 60+ - всего 4% из них положительно оценили качество образования.
Опрос проведен проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (Сати) и является репрезентативным по таким показателям как пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Вчера с одним таким общался
Поки на рівні ідеї.
1 ківа - це десь рівень "скурив Букваря за школою".
Перечитав новину.
У ній йдеться не про рівень освіченості фізособи, а про рівень освіти в державі.
Подумав, що для вимірювання рівня освіти 1 ківу треба прийняти за повний капєц, як зараз і є.
А достатній рівень освіти - це нуль.
Таким чином, шкала рівня освіти в державі від нуля ків до 1 ківи.
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/POLITICS/kandidati-doktori-nauk-profesori-khto-z-narodnikh-deputativ-maje-zvannja-i-nadbavki-za-nikh.html
Пример. Основная масса украинцев до сих пор думает что русск, белорусы и украинцы - восточные славяне, так учат и сегодня. Что великий миф. Не было русских и восточных славян Было сборище финоугорских племен, обьединеных татарской элитой и славянским духовеством в Московию, из которой произросла империя но для империи понадобился выдуманный единный народ. Так из совершенно разных наодов от первобытных охотников коми и зырян до относительно цивилоизованой мордвы в одном котле сварили русских, украв название у славян.
Финские ученые считают что разообщенность и непутевость кацапов, во многом связана с тем, что они лишены самоидентификации они утеряли полностью свои корни, поэтому и страдают и дуреют. Кацапы народ с выдуманой полностью историей, а мы до сих пор учим детей этим москальским бредням.