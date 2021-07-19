РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13369 посетителей онлайн
Новости
1 900 18

Между средним и низким: граждане оценили качество образования в Украине, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Между средним и низким: граждане оценили качество образования в Украине, - опрос

Оценка гражданами образования в Украине продолжает колебаться между средней и низким качеством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Согласно исследованию, по сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию. Так, в 2021 году уже 45% жителей Украины оценили качество среднего образования как такое, которое в той или иной степени низкое, еще 44% назвали его посредственным.

Отмечается, что традиционно меньше всего негативных отзывов получает среднее образование среди жителей Западной Украины, однако динамика относительно ухудшения оценок сохраняется и среди них.

Лучше всего среди возрастных групп оценивают качество образования респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, то есть те, кто еще относительно недавно закончили школу - 14% оценили качество образования как очень высокое. Меньше положительных оценок среди старшей возрастной группы - 60+ - всего 4% из них положительно оценили качество образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовала вступительная кампания-2021, - Минобразования

Между средним и низким: граждане оценили качество образования в Украине, - опрос Деминициатив и КМИС 01

Опрос проведен проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (Сати) и является репрезентативным по таким показателям как пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%,  2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Деминициативы (71) образование (2271) опрос (2853) КМИС (333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:53
+5
Вы в этом уверены? Зеленая шпана априори не может ничего осознавать.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:47
+5
Рівень освіти вимірюється у ківах.
показать весь комментарий
19.07.2021 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное тарифы, цены и налоги повыше , а медицина , образование ...можно и пониже
показать весь комментарий
19.07.2021 12:41 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:53 Ответить
відсів дітей за здібностями до різних видів творчості (а навчання - творчість) треба робити ще у дошкільних ВЗ. але там переважно дуже неякісний педагог. Хоча базові навики формуються до семи років. Потім важко виправити.
показать весь комментарий
19.07.2021 14:15 Ответить
Хорошо, что зебилы хоть это осознают.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:41 Ответить
Вы в этом уверены? Зеленая шпана априори не может ничего осознавать.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:47 Ответить
да они осознают и то шо клоун президент Украины - а толку?))
показать весь комментарий
19.07.2021 12:48 Ответить
Любят его еще больше.
Вчера с одним таким общался
показать весь комментарий
19.07.2021 12:49 Ответить
я в силу "вождизма" каждый день с разными общаюсь, некоторые не знают элементарного - не верят, шо православная церковь, сразу большевиков поддержала, они дали ей патриарха) это как пример и так далее)))
показать весь комментарий
19.07.2021 12:58 Ответить
Это то, что нужно власти (быдлу, которое захватило власть) - чем тупее стадо, тем легче им манипулировать и удержаться за власть. То, что стадо тупеет, прослеживается по выбору президента - вождя племени - что ни выборы, то полное разочарование со следующим депрессняком.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:49 Ответить
за 2 года земрази похерили все реформы Порошенка в образовании!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 12:50 Ответить
а что вы хотели если все универы учатся за деньги. ты даже работу магистрскую сам написать не можешь ты должен купить ее у преподавателя...
показать весь комментарий
19.07.2021 13:00 Ответить
Рівень освіти вимірюється у ківах.
показать весь комментарий
19.07.2021 13:06 Ответить
Нормальное среднее образование равняется 5 кивам?
показать весь комментарий
19.07.2021 13:53 Ответить
Я ще не робив шкали.
Поки на рівні ідеї.
1 ківа - це десь рівень "скурив Букваря за школою".
показать весь комментарий
19.07.2021 14:27 Ответить
Почав думати над питанням і зайшов у тупик: скільки не перемножуй від'ємний рівень знань (1 ківа) і на скільки класів (предметів, дипломів) його не перемножуй, все одно результат мінусовий.
Перечитав новину.
У ній йдеться не про рівень освіченості фізособи, а про рівень освіти в державі.
Подумав, що для вимірювання рівня освіти 1 ківу треба прийняти за повний капєц, як зараз і є.
А достатній рівень освіти - це нуль.
Таким чином, шкала рівня освіти в державі від нуля ків до 1 ківи.
показать весь комментарий
19.07.2021 14:39 Ответить
Только совкодрочери считают наши гнилие вузи нормальними.
показать весь комментарий
19.07.2021 13:34 Ответить
Подивишся на "професорів " Більченко, Януковича, кандидата наук Ківу, заслуженого працівника сфери послуг Колю Тищенко і одразу зрозумієш рівень освіти в Україні...

https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/POLITICS/kandidati-doktori-nauk-profesori-khto-z-narodnikh-deputativ-maje-zvannja-i-nadbavki-za-nikh.html
показать весь комментарий
19.07.2021 14:01 Ответить
В Украине катастрофа с гуманитарным образованием, мы отстали лет на 50, кацапы на 100. Я когда это услышал впервые от одного продвинутого историка не поверил, однако это правда. Это сознательный подход был при сталине, развивать техническое образование и гнобить и контролировать гуманитарное, как потенциальный очаг ереси. И мы до сих пор живем в каком то устаревшем мифологическом мире.

Пример. Основная масса украинцев до сих пор думает что русск, белорусы и украинцы - восточные славяне, так учат и сегодня. Что великий миф. Не было русских и восточных славян Было сборище финоугорских племен, обьединеных татарской элитой и славянским духовеством в Московию, из которой произросла империя но для империи понадобился выдуманный единный народ. Так из совершенно разных наодов от первобытных охотников коми и зырян до относительно цивилоизованой мордвы в одном котле сварили русских, украв название у славян.
Финские ученые считают что разообщенность и непутевость кацапов, во многом связана с тем, что они лишены самоидентификации они утеряли полностью свои корни, поэтому и страдают и дуреют. Кацапы народ с выдуманой полностью историей, а мы до сих пор учим детей этим москальским бредням.
показать весь комментарий
19.07.2021 17:07 Ответить
 
 