РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13369 посетителей онлайн
Новости
14 977 18

СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание "всадить 2 пули в руку и ногу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлены лица, ответственные за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю главы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимиру Павленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.

В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее нанесением тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тыс.

Кроме денег задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.

В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и осуществил имитацию выстрелов в потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 16 июля организаторам совершение уголовного преступления было сообщено о подозрении. Также был проведен ряд обысков по месту жительства в Киеве и Одессе с целью поиска и изъятия доказательств их причастности к организации преступления.

Сейчас в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления.

Читайте: Стрельбу в Харькове, в результате которой ранен активист Нацкорпуса Мошенский, квалифицировали как покушение на убийство. ФОТО

СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 01
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 02
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 03
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 04
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 05
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 06
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание всадить 2 пули в руку и ногу 07

Автор: 

покушение (1046) СБУ (20002) АРМА (103) Павленко Владимир (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко..... это.... СБУ............

это СБУ Карл!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 13:41
+4
А хто ж давав таке завдання? Невже Зелін друх по підїзду? А він виконує тільки указівки Янелоха.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:45
+4
НАПАДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ (СБУ) НА ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД И ЗАВЛАДЕНИЕ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБУ КАК "************ НАПАД ".
показать весь комментарий
19.07.2021 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зелений бєдаїн підтвердив? Якщо не підтвердив, то не тих встановили, не тих.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:43 Ответить
А хто ж давав таке завдання? Невже Зелін друх по підїзду? А він виконує тільки указівки Янелоха.
показать весь комментарий
19.07.2021 12:45 Ответить
Ухо, палець-дві кулі!😂😂😂 Новий старий сценарій!
показать весь комментарий
19.07.2021 13:02 Ответить
Заплатив сам за себе але розкрили😂😂😂 і врятували
показать весь комментарий
19.07.2021 13:04 Ответить
Шото обмельчали урки...
Пугают как в мультиках)))
показать весь комментарий
19.07.2021 13:12 Ответить
Мусора колишні ?
показать весь комментарий
19.07.2021 13:26 Ответить
Гілочка ще "працює"?
показать весь комментарий
19.07.2021 13:31 Ответить
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко..... это.... СБУ............

это СБУ Карл!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 13:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3277809/k_napadeniyu_na_pogranichnikov_na_granitse_s_rf_prichastny_sotrudniki_sbu_oni_zaderjany_spetsslujba

- это СБУ Карл!!!
показать весь комментарий
19.07.2021 13:46 Ответить
Невже такі міцні хлопи не можуть якось заробити на життя інакше!? Чи там весь мозок в м´язах?
показать весь комментарий
19.07.2021 13:44 Ответить
НАПАДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ (СБУ) НА ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД И ЗАВЛАДЕНИЕ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБУ КАК "************ НАПАД ".
показать весь комментарий
19.07.2021 13:55 Ответить
перед Законом все равны ...но есть ровнейййее
показать весь комментарий
19.07.2021 16:32 Ответить
не подымайте пургу --- литинант бакланов обещал собаку с милицией прислать
показать весь комментарий
20.07.2021 05:52 Ответить
а шо вони зі змазкою робили?
показать весь комментарий
19.07.2021 17:32 Ответить
СБУ = ФСБ в Украине крайне опасная организация для украинцев.
показать весь комментарий
19.07.2021 18:12 Ответить
Вот еще новость о СБУ = ФСБ: "К нападению на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области причастны сотрудники Службы безопасности Украины. В ведомстве говорят, что разоблачили причастных и передали их органам следствия."
показать весь комментарий
19.07.2021 18:18 Ответить
интересный набор бандита. Телефоны, кастеты и вон тот синенький балончик - лубрикант для анала.
показать весь комментарий
19.07.2021 21:46 Ответить
Уже вышли на самих себя? Или потом в суде дело рассыпется как с Савченко и т.д. Сами заказали, сами поймали...
показать весь комментарий
20.07.2021 08:00 Ответить
 
 