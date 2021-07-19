СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание "всадить 2 пули в руку и ногу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Установлены лица, ответственные за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю главы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимиру Павленко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.
В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее нанесением тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".
Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тыс.
Кроме денег задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.
В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и осуществил имитацию выстрелов в потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 16 июля организаторам совершение уголовного преступления было сообщено о подозрении. Также был проведен ряд обысков по месту жительства в Киеве и Одессе с целью поиска и изъятия доказательств их причастности к организации преступления.
Сейчас в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления.
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Пугают как в мультиках)))
это СБУ Карл!!!
- это СБУ Карл!!!
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