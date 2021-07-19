Украине необходимо развивать сеть систем накопления энергии для интеграции ОЭСУ в ENTSO-E, - Ноздрин

Строительство на объектах ЧАО "Укргидроэнерго" гибридных систем производства электроэнергии с возможностью ее накопления станет важным шагом в рамках подготовки к интеграции Объединенной энергетической системы Украины в ENTSO-E.

Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Валерий Ноздрин в своем блоге на сайте "Kosatka Media".

Он напомнил, что в конце июня Всемирный банк одобрил выделение 212 млн долларов на строительство на объектах "Укргидроэнерго" систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на пяти гидроэлектростанциях (Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днестровской ГЭС).

Общая емкость литий-ионных систем накопления энергии составит 197 МВт, а мощность солнечных фотоэлектрических станций - 63,9 МВт. Установка гибридных систем выработки электроэнергии должна завершиться в 2023 году.

Валерий Ноздрин отмечает, что сейчас Объединенная энергетическая система Украины работает в режиме "объем потребления должен соответствовать объему производства", то есть возможностей для хранения избыточной электроэнергии в Украине пока не существует.

Хотя "Укрэнерго" уже привыкло к такому режиму работы, его недостатки стали очевидными весной 2020 года, когда стремительное падение потребления привело к необходимости в авральном режиме пересматривать весь энергобаланс страны и даже временно останавливать целые блоки АЭС.

"Конечно, системы накопления емкостью 197 МВт ту ситуацию не решили бы. Но если смотреть на это как на начало системной работы по созданию высокоманевренных и аккумулирующих мощностей в Украине, то ситуация выглядит довольно перспективной... Создание сети таких систем не только повысит надежность работы ОЭСУ, но и в значительной степени повлияет на работу рынка электроэнергии", - отмечает Валерий Ноздрин.

Установление гибридных систем также позволит "Укргидроэнерго" быстрее реагировать на изменение электрической нагрузки в государственной энергосети, уменьшить износ гидроагрегатов и эксплуатационные расходы.

В контексте интеграции украинской энергетической системы в ENTSO-E, реализация этого проекта важна с точки зрения обеспечения частоты тока согласно европейским стандартам.

"Именно создание таких гибридных блоков с возможностью накопления будет создавать необходимый резерв поддержания и восстановления частоты тока. По предварительным подсчетам, для того, чтобы обеспечить поддержания частоты согласно европейским стандартам, в Украине нужно создать аккумулирующие мощности общей емкостью 2 тыс. МВт", - объясняет Валерий Ноздрин.

Он отмечает, что установка систем накопления энергии на объектах "Укргидроэнерго" имеет стратегическое значение и будет служить примером для других генерирующих компаний.