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Украине необходимо развивать сеть систем накопления энергии для интеграции ОЭСУ в ENTSO-E, - Ноздрин

Украине необходимо развивать сеть систем накопления энергии для интеграции ОЭСУ в ENTSO-E, - Ноздрин

Строительство на объектах ЧАО "Укргидроэнерго" гибридных систем производства электроэнергии с возможностью ее накопления станет важным шагом в рамках подготовки к интеграции Объединенной энергетической системы Украины в ENTSO-E.

Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Валерий Ноздрин в своем блоге на сайте "Kosatka Media".

Он напомнил, что в конце июня Всемирный банк одобрил выделение 212 млн долларов на строительство на объектах "Укргидроэнерго" систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на пяти гидроэлектростанциях (Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днестровской ГЭС).

Общая емкость литий-ионных систем накопления энергии составит 197 МВт, а мощность солнечных фотоэлектрических станций - 63,9 МВт. Установка гибридных систем выработки электроэнергии должна завершиться в 2023 году.

Валерий Ноздрин отмечает, что сейчас Объединенная энергетическая система Украины работает в режиме "объем потребления должен соответствовать объему производства", то есть возможностей для хранения избыточной электроэнергии в Украине пока не существует.

Хотя "Укрэнерго" уже привыкло к такому режиму работы, его недостатки стали очевидными весной 2020 года, когда стремительное падение потребления привело к необходимости в авральном режиме пересматривать весь энергобаланс страны и даже временно останавливать целые блоки АЭС.

"Конечно, системы накопления емкостью 197 МВт ту ситуацию не решили бы. Но если смотреть на это как на начало системной работы по созданию высокоманевренных и аккумулирующих мощностей в Украине, то ситуация выглядит довольно перспективной... Создание сети таких систем не только повысит надежность работы ОЭСУ, но и в значительной степени повлияет на работу рынка электроэнергии", - отмечает Валерий Ноздрин.

Установление гибридных систем также позволит "Укргидроэнерго" быстрее реагировать на изменение электрической нагрузки в государственной энергосети, уменьшить износ гидроагрегатов и эксплуатационные расходы.

В контексте интеграции украинской энергетической системы в ENTSO-E, реализация этого проекта важна с точки зрения обеспечения частоты тока согласно европейским стандартам.

"Именно создание таких гибридных блоков с возможностью накопления будет создавать необходимый резерв поддержания и восстановления частоты тока. По предварительным подсчетам, для того, чтобы обеспечить поддержания частоты согласно европейским стандартам, в Украине нужно создать аккумулирующие мощности общей емкостью 2 тыс. МВт", - объясняет Валерий Ноздрин.

Он отмечает, что установка систем накопления энергии на объектах "Укргидроэнерго" имеет стратегическое значение и будет служить примером для других генерирующих компаний.

Автор: 

энергетика (2567) электроэнергия (772)


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Якщо у мільйоні домогосподарств встановити накопичувач на один кіловат, то це буде...багато.
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19.07.2021 12:54 Ответить
так, буде багато.. але це на вряд чи допоможе в підриманні частоти струма.
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19.07.2021 13:33 Ответить
Типо, тонкий намек на гидроэнергетику, от которой цивилизованные страны отказываются.
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19.07.2021 13:08 Ответить
А ось можна пруфи?
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19.07.2021 13:32 Ответить
Где деньги Зин?Где газ украинской добычи Ноздрин???
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19.07.2021 13:09 Ответить
Щось той експерт заливає. В нас є ГАЕС, і вони використовуються для буферизації добового споживання.
І скільки там на акумуляторах ємності планується? 200 МВт/год? Прямо зараз закачка ГАЕС по ~400МВт протягом 12 годин на добу
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19.07.2021 13:43 Ответить
во во точно заливает, он забыл про ДНІСТРОВСЬКУЮ ГАЕС
где будет введено 7 турбин общей мощностью 2268 МВт
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19.07.2021 14:49 Ответить
Переглядати баланс і зупиняти блоки АЕС вимушує Ахмєтка через свого шпигуна Шмигу. https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/ Укренерго каже що:
- сонячні панелі вже із запасом перекривають маневровий баланс вдень
- вони ж ніяк не рятують увечері, тому включаються маневрові потужності ГАЕС на віддачу енергії і ГЕС
- ТЕС ім Ахмєтки ніяк не маневрують а працюють на максимальній потужності
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19.07.2021 13:55 Ответить
Питанням накопичування, та зберігання енергії треба було починати займатися ще 30 років тому. Щось мені не віриться, що в нас велика проблема добових коливань споживання. В нас велика проблема конфлікту інтересів олігархів та населення.
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19.07.2021 16:38 Ответить
 
 