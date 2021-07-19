Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июля, в Киеве ближе к полудню в столице резко ухудшилась погода - пошел сильный ливень, который за короткое время успел превратить улицы в реки. В некоторых районах даже был град.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео и фото последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

Всего за несколько минут небо над столицей в буквальном смысле почернело после аномальной жары, которая длилась несколько недель.

Станцию метро "Берестейская" закрыли на вход и выход по техническим причинам. Из-за ливня водой затопило кассовый зал станции. Затоплен вход и на станцию "Академгородок".

"Станцию "Академгородок", вестибюль №1 закрыли на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении метрополитена.

Общественный транспорт курсирует не по графику.

Шквальный ветер снес вертушку дерева г. Киев, улица Степана Руданского, 3

Также в сообществе "Киев оперативный" опубликовали кадры затопленной улицы Стеценко.

Проспект Правды

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход, - КГГА

Улица Автозаводская

Подол

На ул. Тулузы под воду ушел автомобиль

Отчаянная попытка спасти автомобиль на Автозаводской

ДТП.Kiev.ua опубликовал затопленную ул. Олены Телиги: "Затоплена, уровень воды 20 – 40 см. Подобная ситуация во многих районах и на улицах столицы".

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение.

Издание "Сегодня" показало как виглядит ситуация на улицах – на Приорской, Полярной, Героев Сталинграда, Маршала Тимошенко. Маршрутки и машины буквально "плывут".















Фото: РБК-Украина, Буквы, Информатор, соцсети, патрульная полиция и др.