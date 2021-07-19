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Новости
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Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июля, в Киеве ближе к полудню в столице резко ухудшилась погода - пошел сильный ливень, который за короткое время успел превратить улицы в реки. В некоторых районах даже был град.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео и фото последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

Всего за несколько минут небо над столицей в буквальном смысле почернело после аномальной жары, которая длилась несколько недель. 

Станцию метро "Берестейская" закрыли на вход и выход по техническим причинам. Из-за ливня водой затопило кассовый зал станции. Затоплен вход и на станцию "Академгородок".

"Станцию "Академгородок", вестибюль №1 закрыли на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении метрополитена.

Общественный транспорт курсирует не по графику.

Шквальный ветер снес вертушку дерева г. Киев, улица Степана Руданского, 3

Также в сообществе "Киев оперативный" опубликовали кадры затопленной улицы Стеценко.

Проспект Правды

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход, - КГГА

Улица Автозаводская

Подол

На ул. Тулузы под воду ушел автомобиль

Отчаянная попытка спасти автомобиль на Автозаводской

ДТП.Kiev.ua опубликовал затопленную ул. Олены Телиги: "Затоплена, уровень воды 20 – 40 см. Подобная ситуация во многих районах и на улицах столицы".

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение.

Издание "Сегодня" показало как виглядит ситуация на улицах – на Приорской, Полярной, Героев Сталинграда, Маршала Тимошенко. Маршрутки и машины буквально "плывут".

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 01
Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 02
Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 03
Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 04
Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 05

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 06
Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило 07

Фото: РБК-Украина, Буквы, Информатор, соцсети, патрульная полиция и др.

Киев (25668) непогода (817)


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Топ комментарии
+54
Странно, - бедоносец, вроде, в Грузию укатил... О-о
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19.07.2021 13:04 Ответить
+49
Натворив шкоди і втік.
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19.07.2021 13:10 Ответить
+45
А мог бы щас по лужам бегать
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило - Цензор.НЕТ 2954
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19.07.2021 13:19 Ответить
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Странно, - бедоносец, вроде, в Грузию укатил... О-о
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19.07.2021 13:04 Ответить
Натворив шкоди і втік.
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19.07.2021 13:10 Ответить
А мог бы щас по лужам бегать
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило - Цензор.НЕТ 2954
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19.07.2021 13:19 Ответить
Дурко приїхало в Маріуполь.
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19.07.2021 13:23 Ответить
Чучелко ...
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19.07.2021 13:31 Ответить
хана Маріуполю.....
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19.07.2021 14:25 Ответить
навіщо йому Беня замість шортів дорослі штани видав
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19.07.2021 19:46 Ответить
гнать его надо и как можно быстрей - бедная Грузия
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19.07.2021 13:12 Ответить
А воно зазвичай стається, саме коли він тільки-но поїде.
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19.07.2021 13:34 Ответить
У нас и без него хватает чепушил в Раде и правительстве. Бедоносец согласно своим обязанностям за пределами Украины приносит веселые события.
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19.07.2021 13:41 Ответить
За пределами Украины, от него беды еще больше! Одно дело исправить последствия на внутреннем №законодательном пространстве" и совсем другое дело то, что было заключено на международном уровне (сдача нац. интересов, непонятные кредиты....)
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19.07.2021 14:04 Ответить
Так в Київ заїхав і от тобі на...
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19.07.2021 15:30 Ответить
Барыга разве в Грузию уехал?
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19.07.2021 16:49 Ответить
Зерыга
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19.07.2021 23:47 Ответить
Везет же Киеву а то на Юге как в микроволновой печи,это не сауна это АГВ!
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19.07.2021 13:05 Ответить
На північному сході - спека,річка -не рятує...
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19.07.2021 13:11 Ответить
А в ВР , не смыло, хотя они же не тонут.
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19.07.2021 13:10 Ответить
тонут, просто плохо стараемся
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19.07.2021 13:19 Ответить
Не хватало что бы дерьмо все улицы залило.
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19.07.2021 13:21 Ответить
Дерьмо выбрало дерьмо...
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19.07.2021 13:26 Ответить
Осенью попер лопух,в мае тополиный пух.
И вообще у энтом годе очень много было мух.
То зимою гололёд, то черемуха цветёт
А прогноз Гидрометцентра слушать без толку, он врет.
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19.07.2021 13:21 Ответить
то ли ещё будет!
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19.07.2021 13:36 Ответить
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило - Цензор.НЕТ 7366
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19.07.2021 14:51 Ответить
щас таких фильмов уже не снимают.
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19.07.2021 19:33 Ответить
Єт еще цветочки.
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19.07.2021 13:38 Ответить
Це є результат перебування зеленого бідосі в Києві, між Німеччиною та Грузією. Далі буде... (
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19.07.2021 13:40 Ответить
А на Печерске не большой дождь, прошел, правда с грозой, и полтора часа. И перед началом сильный ветер, почти ураган, увидела летящую доску на уровне 10 этажа по ветру)
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19.07.2021 13:40 Ответить
Да, небольшой дождь. Полтора часа всего...
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19.07.2021 14:08 Ответить
Це мабуть "дах" з ОП в когось зірвало. А дошка була зеленою?
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19.07.2021 19:44 Ответить
Отправьте его в москву мир смотреть в жопе *****
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19.07.2021 13:42 Ответить
Все такие интересные, да некогда пидалику ливневыми стоками заниматься , кто же тогда больных считать будет:!
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19.07.2021 13:45 Ответить
Почему тогда "ливневые стоки" не спасли Германию, Францию, Англию, Чехию, Австрию, Бельгию и т.д.... Или ты сюда просто попи#деть приходишь?
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19.07.2021 13:50 Ответить
он просто кацап-набутылочник
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19.07.2021 14:44 Ответить
Я для того сюда захожу что-бы такое чмо как ты немного мозгами шевелило( если они есть).
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19.07.2021 22:36 Ответить
Козломордый, здесь не наливают... Так что быдло шевели копытами на свою историческую родину ... Там тебе ху#ло все организует...
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20.07.2021 00:04 Ответить
тут педалика низя трогать, он нипричем
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19.07.2021 14:13 Ответить
Район Лыбидской метро пол часа умеренный дождь и гроза прошла,сейчас небольшой идет
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19.07.2021 13:48 Ответить
Що в Криму,що в Донецьку,тепер от Київ,отож не даром прислівя з давен,не радій,що в сусіда корова здохла.
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19.07.2021 15:54 Ответить
ща бы еще за даунов каких - то переживать.
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19.07.2021 17:54 Ответить
Ливень со шквалом был минут 10 - на машине можно спокойно переждать.
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19.07.2021 18:03 Ответить
Все правильно...
Саме в Києві Зе засів...
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19.07.2021 18:04 Ответить
"в Киеве ближе к полудню в столице резко ухудшилась погода - пошел сильный ливень, "

Что значит ухудшилась погода ? Когда жарит солнце и стоит жара вот это значит погода дрянь . Когда пошел дождь или ливень это хорошо .
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19.07.2021 18:38 Ответить
главное что не как в крыму.
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19.07.2021 19:40 Ответить
Ну питьевой воды в Киеве завались на Днепре всё таки стоит столица славянского мира..а в крысу да. вода по графику как скот поят с луж..
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19.07.2021 22:50 Ответить
Кияни! Зелену погань вже вода змила в Дніпро?
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19.07.2021 19:42 Ответить
пох. у меня внедорожник.
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19.07.2021 19:57 Ответить
Во всём во Вселенной всегда и везде виноват Зе и 95.
Инфа 100%. У меня это в методичке на первой странице написано.
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19.07.2021 21:43 Ответить
КОГда у ЗЕбилов во всём был виноват Порошенко и ЗЕскот срал кирпичами что в Сильпошечке цибуля подорожала бо Порошенко виноват.. что тогда у тебя было в методичке написано??
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19.07.2021 23:16 Ответить
Пожары в Якутии круче...сгорело уже 2 млн гектаров леса...,якутам запрещено открывать окна,ибо дети умирают от удушливого газа пожарищ....Бедная РАБссия...а где ж вяличие и вертолеты пожаротущения типа МИ...
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19.07.2021 22:49 Ответить
Мавзолейные говноеды Путлера одержали паБЕДУ над Гитлером...паБЕДА будет и над пожаром в Якутии...ЗУБ ДАЮ...
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19.07.2021 22:53 Ответить
Всі ці аномальні кліматичні явища пов'язані з технічними приладами типу - HAARP, адронний колайдер..
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20.07.2021 09:25 Ответить
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22.07.2021 15:50 Ответить
 
 