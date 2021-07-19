Более двух третей киевлян за наведение порядка с ларьками в столице, - опрос "Рейтинга"

Более двух третей киевлян поддерживают решение городской власти убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.

Об этот свидетельствуют результаты социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы позитивно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и лишь 9% опрошенных отнеслись к данному решению негативно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в ларьках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство – 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.

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