Более двух третей киевлян за наведение порядка с ларьками в столице, - опрос "Рейтинга"
Более двух третей киевлян поддерживают решение городской власти убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.
Об этот свидетельствуют результаты социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.
Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы позитивно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и лишь 9% опрошенных отнеслись к данному решению негативно, 14% - нейтрально.
81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в ларьках (19% - против).
Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).
70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство – 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.
Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.
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ПС. А твоєму лейтенанту не соромно, що в країні повне беззаконня, бардак і кримінал, а воно з бабульками в переходах воює? Чи воно більше ні на що не здатне? Чи просто сцикун?
ПС. За кількістю дурнуватих обмежень і заборон "демократичний світ" вже давно переплюнув усі найтоталітарніші "совки".
Та й не маєть на зупинках продаватися товари, які заборонено використовувати за зупинках.
І так, я вважаю, що це чудова заборона, бо сморід від нікотинових наркоманів нікому, окрім них самих не до вподоби.
Чисто не там где не торгуют кофе и цветами с прессой, а там где не мусорят люди.
Если оно выросло среди тупого и нечистоплотного стада то будет само тупым нечистоплотным животным.
Так продолжается уже 30 лет!
Неужели оставшиеся 30% не понимают какое это убожество?
Центр Киева:
Соціологи отримали такі результати:
1. Кличко - 50% киян задоволені його діяльністю, 44% незадоволені;
2. Зеленський - 35% і 57%;
3. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 16% і 66%.
Також більша кількість киян вважають, що справи їх в місті йдуть краще, ніж в Україні в цілому:
- 38% жителів столиці вважають, що в Києві справи йдуть у правильному напрямку - 52% іншої думки;
- 29% киян вважають, що в Україні справи йдуть у правильному напрямку - 57%, що в неправильному.
Опитування проводилося з 10 по 14 липня, в особистих інтерв'ю опитали 1200 повнолітніх киян, теоретична похибка - не більше 2,8%. Замовник опитування або спонсор не вказані, на дзвінки LIGA.net в групі Рейтинг не відповіли. LIGA.net направила соціологам письмовий запит.