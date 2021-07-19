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Более двух третей киевлян за наведение порядка с ларьками в столице, - опрос "Рейтинга"

Более двух третей киевлян за наведение порядка с ларьками в столице, - опрос

Более двух третей киевлян поддерживают решение городской власти убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.

Об этот свидетельствуют результаты социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы позитивно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и лишь 9% опрошенных отнеслись к данному решению негативно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в ларьках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство – 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.

Также читайте: В Киеве 1,5 тыс. незаконных МАФов, которые нужно демонтировать, - заместитель Кличко от "Слуги народа" Кулеба

Автор: 

Киев (25667) опрос (2853) МАФы (141)


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Топ комментарии
+13
Я только "ЗА" снос этих гадющников.
Более двух третьих киевлян за наведение порядка ларьками в столице, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5410
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19.07.2021 13:33 Ответить
+6
На зупинках вони також не треба, особливо з цигарками.
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19.07.2021 13:50 Ответить
+5
а чого вже третій тиждень нема загальнодержавних рейтингів політиків та партій? Що там - бубочці так херово?
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19.07.2021 13:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я только "ЗА" снос этих гадющников.
Более двух третьих киевлян за наведение порядка ларьками в столице, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5410
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19.07.2021 13:33 Ответить
а я за снос тех гадюшников что на заднем плане!
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19.07.2021 14:45 Ответить
Как мне рассказывал знакомый, разгонявший нелегальную торговлю возле метро- сразу начинаются звонки от кума, свата, врата из Управления, УВБ, или от каких-то решал.
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19.07.2021 13:36 Ответить
Знайомий, як я розумію, - тітушка, найнятий яким-небудь ашаном чи сільпо, щоб прибрати конкурентів...
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19.07.2021 23:30 Ответить
Знакомый лейтенант
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20.07.2021 20:57 Ответить
Більшість таких лейтенантів якраз і підробляють тітушками в позаслужбовий час. А деякі навіть і під час служби.
ПС. А твоєму лейтенанту не соромно, що в країні повне беззаконня, бардак і кримінал, а воно з бабульками в переходах воює? Чи воно більше ні на що не здатне? Чи просто сцикун?
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20.07.2021 22:00 Ответить
Воно выполняет свою работу. На Петровке снесли нелегальные киоски, теперь все стоят на столиках. Когда я позвоню 102, что полиция не выполняет свою работу, приедет другой Воно, и будет также ходить - сопли пускать.
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21.07.2021 23:05 Ответить
а чого вже третій тиждень нема загальнодержавних рейтингів політиків та партій? Що там - бубочці так херово?
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19.07.2021 13:46 Ответить
та які рейтинги - у нього немає конкуентів. воно, то й не дивно, такого мудака ще треба пошукати, щоб склав конкуренцію.
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19.07.2021 16:32 Ответить
Никаких ларьков, кроме на остановках - вода, кофе, сигареты - а городе быть не должно вообще!
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19.07.2021 13:46 Ответить
На зупинках вони також не треба, особливо з цигарками.
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19.07.2021 13:50 Ответить
Если тебе станет плохо в автобусе, за бутылкой минералки повезут в АТБ?
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19.07.2021 13:53 Ответить
Минералку - ок, не не сигареты.
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19.07.2021 13:59 Ответить
А чим тобі сигарети заважають?
ПС. За кількістю дурнуватих обмежень і заборон "демократичний світ" вже давно переплюнув усі найтоталітарніші "совки".
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19.07.2021 23:34 Ответить
Дихати вони мені заважають - смердить від них.
Та й не маєть на зупинках продаватися товари, які заборонено використовувати за зупинках.
І так, я вважаю, що це чудова заборона, бо сморід від нікотинових наркоманів нікому, окрім них самих не до вподоби.
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19.07.2021 23:40 Ответить
В моїй родині ніхто не користується автобусами. А воду треба завжди возити із собою. В багатьох країнах на зупинках нічого не продають, і ніхто не помер.
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19.07.2021 14:35 Ответить
Скорей бы тебе уже стало плохо в автобусе
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19.07.2021 14:46 Ответить
Кофе, свежая выпечка, вода, цветы, пресса.
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19.07.2021 13:54 Ответить
и в результате срач на остановке.
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19.07.2021 14:08 Ответить
Чисто не там где убирают, а там где не муссорят.
Чисто не там где не торгуют кофе и цветами с прессой, а там где не мусорят люди.
Если оно выросло среди тупого и нечистоплотного стада то будет само тупым нечистоплотным животным.
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19.07.2021 14:17 Ответить
ты это нашим засранцам расскажи.
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19.07.2021 14:53 Ответить
Крім цигарок. Цигарки взагалі треба продавати виключно у спеціалізованих магазинах і так, щоб не видно було товар, пока не зайдеш в магазин. Ось як з секс-шопами.
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19.07.2021 15:11 Ответить
Знести усі МАФи нахер!
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19.07.2021 13:49 Ответить
я эту фразу слышу со времен лени-космоса
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19.07.2021 13:51 Ответить
Вот только все эти наведения порядков каждый раз выливаются просто в смену МАФов или в смену собственников МАФов...
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19.07.2021 13:59 Ответить
Ниночка, просто у них "стоки" несоизмеримы с нашими!
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19.07.2021 14:02 Ответить
да...и цветных депортировать на историческую помойку.
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19.07.2021 14:04 Ответить
Ще одна треть працює в тих ларьках.
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19.07.2021 14:05 Ответить
Снесут эти - разрешат новым (за взятки).
Так продолжается уже 30 лет!
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19.07.2021 14:40 Ответить
"70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города."

Неужели оставшиеся 30% не понимают какое это убожество?

Центр Киева:

Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7664
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19.07.2021 14:41 Ответить
тильна сторона сінагоги бродського.
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19.07.2021 14:44 Ответить
що обговорювати? є дозвіл влади - нехай стоїть маф.... нема дозволу - бульдозеру робота... чому хтось повинен займати нашу землю? не важно де, в переході, на зупинці, в дворі чи на вулиці... чи за територією базару.... всих нелегалів під трактор і на смітник.
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19.07.2021 14:42 Ответить
Більше жителів Києва задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка, ніж президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи Рейтинг.
Соціологи отримали такі результати:

1. Кличко - 50% киян задоволені його діяльністю, 44% незадоволені;
2. Зеленський - 35% і 57%;
3. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 16% і 66%.
Також більша кількість киян вважають, що справи їх в місті йдуть краще, ніж в Україні в цілому:
- 38% жителів столиці вважають, що в Києві справи йдуть у правильному напрямку - 52% іншої думки;
- 29% киян вважають, що в Україні справи йдуть у правильному напрямку - 57%, що в неправильному.
Опитування проводилося з 10 по 14 липня, в особистих інтерв'ю опитали 1200 повнолітніх киян, теоретична похибка - не більше 2,8%. Замовник опитування або спонсор не вказані, на дзвінки LIGA.net в групі Рейтинг не відповіли. LIGA.net направила соціологам письмовий запит.
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19.07.2021 14:51 Ответить
Особенно оболонь и минский массив ссат кипятком, как им нравится кличко с его новыми застройками под окном.
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21.07.2021 23:08 Ответить
Цигарки, щось алкогольно-енергетичне, бутильована вода та контрацептиви - нормальний нічний набір. По одному МАФу на перехрестя чи на дкяких зупинках муніципального а/тр.
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19.07.2021 15:14 Ответить
 
 