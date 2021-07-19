Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход, - КГГА

В связи с ухудшением погодных условий движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в Киеве задерживается.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

КП "Киевпастранс" введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Кроме того, как сообщили в КП "Киевский метрополитен", станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.

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Станция метро "Академгородок", один из вестибюлей которой был закрыт, уже работает в обычном режиме.