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Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход, - КГГА

Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро

В связи с ухудшением погодных условий движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в Киеве задерживается.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

КП "Киевпастранс" введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Кроме того, как сообщили в КП "Киевский метрополитен", станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.

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Станция метро "Академгородок", один из вестибюлей которой был закрыт, уже работает в обычном режиме.

Киев (25667) Метрополитен (1016) непогода (817) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+3
Тебе потрібно розкуркулити. Совіти розкуркулювали за 2 коняки і висилали до Сибіру.
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19.07.2021 14:07 Ответить
+2
ЗЕкатаклізьма.
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19.07.2021 14:09 Ответить
+1
А то, как вам будет угодно.
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19.07.2021 14:11 Ответить
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Пофиг.
R19, дизель, 4Х4, клиренс 181 и 185 лошадей под капотом.
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19.07.2021 14:03 Ответить
Тебе потрібно розкуркулити. Совіти розкуркулювали за 2 коняки і висилали до Сибіру.
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19.07.2021 14:07 Ответить
Слава Богу мы не в СССР.
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19.07.2021 14:10 Ответить
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19.07.2021 14:19 Ответить
185 лошадей под капотом.

4Х4 - это конячек надо на 4 делить, или на 16?
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19.07.2021 14:09 Ответить
А то, как вам будет угодно.
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19.07.2021 14:11 Ответить
R29, 2x1, клиренс 250, 1 конь в пальто
Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА - Цензор.НЕТ 3010
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19.07.2021 14:56 Ответить
Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА - Цензор.НЕТ 5911
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19.07.2021 17:15 Ответить
ЗЕкатаклізьма.
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19.07.2021 14:09 Ответить
 
 