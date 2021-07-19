Наземный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания, станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход, - КГГА
В связи с ухудшением погодных условий движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в Киеве задерживается.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
КП "Киевпастранс" введено оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.
Кроме того, как сообщили в КП "Киевский метрополитен", станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.
Станция метро "Академгородок", один из вестибюлей которой был закрыт, уже работает в обычном режиме.
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R19, дизель, 4Х4, клиренс 181 и 185 лошадей под капотом.
4Х4 - это конячек надо на 4 делить, или на 16?