Мощный ливень в Киеве: за 30 минут выпала почти недельная норма осадков

Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника - гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей - в каждом районе усиленно очищали стоки.

Собщается, что техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожки, возле тоннеля на ул. Е. Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков и 5 мощных насосов в туннеле на ул. Е. Телиги не справились со стихией.

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Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, в туннеле на ул. Е. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, просп. Победы и др.

Специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение проблемных мест.

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