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Новости
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Мощный ливень в Киеве: за 30 минут выпала почти недельная норма осадков

Мощный ливень в Киеве: за 30 минут выпала почти недельная норма осадков

Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника - гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей - в каждом районе усиленно очищали стоки.

Собщается, что техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожки, возле тоннеля на ул. Е. Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков и 5 мощных насосов в туннеле на ул. Е. Телиги не справились со стихией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать. КАРТА

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, в туннеле на ул. Е. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, просп. Победы и др.

Специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение проблемных мест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

КГГА (2989) Киев (25667) непогода (817)


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Топ комментарии
+8
Счастливцы!А у меня язык по асфальту волочится!
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19.07.2021 14:25 Ответить
+5
Две станции метро затопило.Долбаные проектанты.Таких надо под суд.Как можно проектировать проспекты и метро,если не учитывать осадки?Уму непостижимо.Как на Прикарпатье.Вечные авралы.
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19.07.2021 14:40 Ответить
+3
А когда Зеленский из Грузии возвращается?
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19.07.2021 15:02 Ответить
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Счастливцы!А у меня язык по асфальту волочится!
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19.07.2021 14:25 Ответить
18 мм - это мне сходить пописать после пива.
Затопило, тк ливнестоки за каденцию кличка ни разу не чистились.
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19.07.2021 15:08 Ответить
В этот раз даже имелись насосы на Телиги, в прошлые привозили попожжее.
Так что вам лижбы нагадить
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19.07.2021 15:22 Ответить
Не бреши. Все чистилося. І лише в цьому році три рази.
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19.07.2021 18:20 Ответить
И это правда. Достаточно только взглянуть на нечищенные за время каденции Кличка ливнестоки в Германии!
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19.07.2021 19:05 Ответить
Киев накрыла мощный ливень

ххх
Это все.
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19.07.2021 14:36 Ответить
українською все ОК-"Київ накрила потужна злива"
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19.07.2021 17:24 Ответить
Та там даже не суржик, там, похоже, редакторов накрьіло
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19.07.2021 21:06 Ответить
Две станции метро затопило.Долбаные проектанты.Таких надо под суд.Как можно проектировать проспекты и метро,если не учитывать осадки?Уму непостижимо.Как на Прикарпатье.Вечные авралы.
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19.07.2021 14:40 Ответить
Проектанты не учли, что мудрый нарид изберет дебила с отбитыми мозгами, который скоммуниздит все деньги для очистки ливнестоков.
18 мм - это слезы.
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19.07.2021 15:14 Ответить
Враждебная непогода. Тварь!
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19.07.2021 14:55 Ответить
А когда Зеленский из Грузии возвращается?
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19.07.2021 15:02 Ответить
Краще б не повертався... Там море, шашлики, вино і купа життєрадісних дебілів які ******* "поржать" з клоунів....
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19.07.2021 15:06 Ответить
Там шаурма классная. А в Киеве ливневая канализация устала.
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19.07.2021 15:20 Ответить
Нічого. Каналізація клоуна прийме аж бігом...
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19.07.2021 15:22 Ответить
На цю коломойську гидоту - насрати!
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19.07.2021 18:21 Ответить
У нас тутава на тиримках совсем чючють накапало
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19.07.2021 15:20 Ответить
С Теремков стекает во все стороны вниз, потому кажется, что чуть-чуть.
У меня хачапури чуть из рук ветром не вырвало на Теремках.
С брынзой.
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19.07.2021 17:51 Ответить
С брынзой? А вот это было бы обидно
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19.07.2021 19:06 Ответить
Не говори
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19.07.2021 21:00 Ответить
 
 