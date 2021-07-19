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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки от COVID-19 умер один человек, 82 - заболели, 59 - выздоровели. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 82 новых случаев COVID-19. Один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"82 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего зарегистрировано летальных случаев от коронавируса - 5217. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 216 731", - сообщил Кличко.

Так, заболели 48 женщин в возрасте от 24 до 83 лет и 27 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет. А также 3 девочки от 5 до 10 лет и 4 мальчика от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом, а также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 207 547 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 31, в Оболонском - 22 и в Подольском районе - 8 случаев", - отметил Виталий Кличко.

В Киеве за сутки от COVID-19 умер один человек, 82 - заболели, 59 - выздоровели 01

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"В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко"

1. Т.е мы были правы и с китайским фуфлом не таки не пускают, не смотря на предыдущие россказни Ляшка... 2. Если ЕС не признает , вы готовы уйти в отставку? (с)
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19.07.2021 16:06 Ответить
 
 