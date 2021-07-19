Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины, которые напали на пограничников в Сумской области и забрали у них оружие, задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничники дежурили возе села Рясное на Сумщине.

В 1:30 ночи к ним подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении.

Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.

Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

Позже в СБУ сообщили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали.

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