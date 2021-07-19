Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины, которые напали на пограничников в Сумской области и забрали у них оружие, задержаны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничники дежурили возе села Рясное на Сумщине.
В 1:30 ночи к ним подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении.
Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.
Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.
В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.
Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.
Позже в СБУ сообщили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали.
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Понажиралися дебіли і пішли чудити...Садити не треба - звільнити з лав СБУ пожиттєво і в ЗСУ на нульовку
а третий человек не лицо ибо он не пил и ваще он - начальник...
лихо для пипла закручен сюжет
На самом деле в приграничном районе в момент инцидента находилось не трое, а пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности, которые выехали на природу «обмыть» звание одного из них. В их числе якобы был начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и трое подчиненных.
Однако после случившегося были задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник оказался как бы ни при чем.
«Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось», - заявил источник, пожелавший остаться неизвестным.
Тут краще підійде стаття УК України Державна зрада для всіх трьох СБУшників,
а третього привселюдно судити на всю Україну, суд зробити відкритим
"За самонадеянностью приходит позор, но у скромных - мудрость." (Притчи 11:2)
Забавно получается с этими конторскими, которые пограничный наряд на границе Сумской области разоружили. Официальная версия - трое конторских отдыхали и ловили рыбу в приграничной зоне. Уже несколько странно звучит. А если бы их фсбшники выкрали? Зачем именно в приграничной? Или они «связного» с той стороны ждали? С инструкциями, к примеру, по ликвидации Зеленского. Я бы проверил.
Такое мнение https://ord-ua.com/2021/07/20/chto-ne-podelil-nachalnik-usbu-v-sumskoj-oblasti-grigorenko-i-pogranichniki-i-kstati-gde-neskoromnyj/ выразил Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Однако, по неофициальной версии, конторских было пятеро и выезжали они отнюдь не бухать. И были там не только срочники, но и начальник межрайонного отдела СБУ и его заместитель.
О них тупо "забыли". Что не удивительно, учитывая специализацию и связи начальника Сумского УСБУ Григоренко. Нам пишут, что «Григоренко - личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и правокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами.
Отдельно Григоренко ведёт дела, связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область.
Григоренко - очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову (подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя, что Баканов разговаривает с ним в просящей форме) тем самым вызывает ревность у начальника Баканова - начальника УВБ Наумова.
Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через рф, Украину в Турцию и страны западной Европы.
Ведёт горе сумской чекист (так как предупреждён бакановым о том, что он - объект интереса ДБР) скрытный образ жизни. Каждый месяц меняет квартиры, в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.
После инцидента с пограничниками Григоренко в разговоре с бакановым получил личные гарантии того, что останется в наградном списке к 24 августа, если отмажет начальника межрайотдела-родственника Наумова, а остальных сотрудников (всего 4 человека) полностью отдаст в руки правосудия.»
Блин, о каких наградах в этой структуре вообще может идти речь? Краткий перечень скандалов в СБУ за последнее время дает тг-канал «******** цирк».
«Разруха в головах. Примерно так можно описать тот бардак, что творится в СБУ. Вот только несколько штрихов…
Главный завхоз СБУ устраивает пьяный дебош в поезде. Пикантности ситуации добавляет то, что хозяйственник - старый соратник Наумова по прокуратуре.
Начальник харьковского СБУ кошмарит местных адвокатов и меняет начальника пресс-службы на свою любовницу. При этом его жена - родственница жены президента.
Начальник львовского СБУ отсылает всех вменяемых оперов в АТО на полтора года. Ему просто нужны места для своих людей.
Зам начальника кировоградского СБУ употребляет кокаин и начальницу архива прямо на рабочем столе.
В Сумах бухие опера-браконьеры дают люлей погранцам и забирают у тех табельное оружие.
Каких ещё реформ вам не хватает? Тут не реформировать надо, а на ноль множить. И строить заново».
Ну, предполагаемая реформа и так СБУ на ноль помножит. Но стоит помнить о том, что рыба гниет с головы. И для начала стоило бы помножить на ноль «аутиста Баканова» и хитросделанного Наумова.
Как там, кстати, Нескоромный поживает? Так же как Чаус? Вот времена меняются. Когда при Кучме пропал журналист Гонгадзе - и власть и общество на ушах стояло, искали, отчитывались. А тут исчез судья, причем с громким международным скандалом - и от власти ни слова. То ли в гуровском схроне сидит, то ли уже в бассейне растворили.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%84.html Позор Зе-власти. СБУ возбудила дело по факту похищения экс-судьи Чауса
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом
А целый зампред СБУ Нескоромный, по версии СБУ, Наумова убить хотел, а потом тоже исчез. И от властей - ни слова.
Как по мне - это лучшая иллюстрация уничтожения госструктур, которым по малоумию своему занимается Зеленский и компания. И кончится все это весьма трагично как для Зеленского, так и для страны.
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В нескольким местах в тексте написано с маленькой буквы слово «баканов». Возможно, так автором и задумывалось, поэтому «Экономика от Пророка» не исправляла…