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Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины, которые напали на пограничников в Сумской области и забрали у них оружие, задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничники дежурили возе села Рясное на Сумщине.

В 1:30 ночи к ним подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении.

Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.

Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

Позже в СБУ сообщили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали.

Также читайте: ГБР открыло дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского по Тупицкому

Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 01
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 02
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 03
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 04
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 05
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 06
Сотрудникам СБУ, напавшим на пограничников в Сумской области, грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР 07

Автор: 

нападение (2229) пограничники (1583) СБУ (20002) Сумская область (3288) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+32
Я нічого не зрозумів, якщо чесно? Нафіга вони це зробили? Яка мотивація? Що взагалі там відбулося?
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19.07.2021 15:14 Ответить
+28
Скорше за все співробітники СБУ намагались забезпечити безперешкодний прохід з росії каравану з контрабандою і тому напали на наряд прикордонників.
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19.07.2021 15:28 Ответить
+28
Думаю СБУшники крышевали контрабанду (возможно наркоты), а может даже лично встречали курьеров, а тут погранцы нарисовались.... Как по мне это самое правдоподобное объяснение
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19.07.2021 15:42 Ответить
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ті хто під"їхали показали посвідчення і сказали що проводиться спецоперація під кодовим найменуванням "Княжичі"
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19.07.2021 18:09 Ответить
А где ключевая фраза: "Разводящий ко мне остальные на месте"? И это по отношению к разводящему, которого караульный знает в лицо, а всех остальных "невідомих": "Стой- стрелять буду" и выстрел в воздух и мордой в землю до утра.
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19.07.2021 18:24 Ответить
СБУ-шникам грозит до 15 лет, НО "самый справедливый, самый ЗЕленый суд в мире", таки да, разберется что они нивчьомнивинаваты, что это трагическое стечение обстоятельств... вон, даже пограничная овчарка Мухтар, в своих чистосердечных показаниях говорит о том, что не все так однозначно, как хотят преподнести враги "конца эпохи бедности..."
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19.07.2021 18:49 Ответить
В 1:30 ночи к ним подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Ну, что тут не понятно, у СБУшников на границе свои мутки, а пограничники им все наломали, те обиделись и побили их.
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19.07.2021 18:56 Ответить
В 1.30 ночи два военнослужащие находясь на боевом дежурстве подпустили к себе неизвестных нарушая грубо устав на расстояние удара по морде.Как-то странно,скорее о чем-то просто не договорились.В солдатиков тоже ,,рыльца в пушку,, и должны понести наказание.
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19.07.2021 19:27 Ответить
P.S,Уверен что и другие наряды тоже,,охраняли кордон,, в своих интересах просто другие были по сговорчивей.
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19.07.2021 19:35 Ответить
З такими сбушниками і ворогів не треба.
Понажиралися дебіли і пішли чудити...Садити не треба - звільнити з лав СБУ пожиттєво і в ЗСУ на нульовку
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19.07.2021 19:39 Ответить
А нульовку таким довірити можна?Звыльнити за статею недовыра до працывника,тоды одна дорога у вантажники або двырники нІ є ще третя,ближча до їх діятьності у владі,в бандюки.
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19.07.2021 20:31 Ответить
Зрадників, корупціонерів і кримінальників на "нульовку"? Я б з такими тварюками служити не став. Пристрелив би при першій можливості поки вони не вистрелили мені в спину.
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19.07.2021 20:33 Ответить
"...автомобиль с тремя лицами из которого вышли два человека"

а третий человек не лицо ибо он не пил и ваще он - начальник...
лихо для пипла закручен сюжет
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19.07.2021 19:48 Ответить
Информация обрастает новыми подробностями... ( еще одна версия)
На самом деле в приграничном районе в момент инцидента находилось не трое, а пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности, которые выехали на природу «обмыть» звание одного из них. В их числе якобы был начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и трое подчиненных.
Однако после случившегося были задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник оказался как бы ни при чем.
«Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось», - заявил источник, пожелавший остаться неизвестным.
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19.07.2021 20:19 Ответить
Лучшего места для "обмыть", чем кукурузное поле и не найдешь. Брехня про обмыть...
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19.07.2021 21:52 Ответить
я не знаю эту местность... но за кукурузным полем может быть водоем...не?
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19.07.2021 21:55 Ответить
Раскрутка дела и наказание всех виновных зависит от готовности начальства пограничников идти до конца, а не довольствоваться компромиссом, типа, вот вам двое - они за все ответят. А третий вообще не приделах. Но как не при делах, какой свидетель, если он, скорее всего, все видел, но не помешал (если этот свидетель - начальник, начальник не смог помешать подчиненным?).
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19.07.2021 20:29 Ответить
Вы забыли что погранслужба это одно из подразделений СБУ и у них одно командование.Так что виновниками во всем окажутся военнослужащие за нарушение устава несения боевого дежурства.
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19.07.2021 20:36 Ответить
это на ********* погранцы входят в ФСБ, а у нас в МВС.
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19.07.2021 21:06 Ответить
Тут на цензоре как раз на днях новость была, что Авакова уволили, потому что (одна из причин) сопротивлялся выводу пограничной службы и нацгвардии из подчинения МВД.
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20.07.2021 15:49 Ответить
какойто капец.. отмороженные гопники сбушники напали на погранцов тоже своего рода спец службам относятся . помяли их отобрав оружие .зачем и почему? выкинутое оружие автоматы с магазинами могли найти другие гопники и продать его, или применить для разбойных нападений... одни бандюганы везде в силовых структурах.... печально...((
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19.07.2021 20:41 Ответить
а все патамушта зарплаты маленькие...
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19.07.2021 20:56 Ответить
Служба безпорядку України!
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19.07.2021 21:03 Ответить
Настільки мутна історія з якої аж смердить брехнею в стилі ЗЕ.
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19.07.2021 21:20 Ответить
А рыбу ловили в кукурузе
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19.07.2021 21:26 Ответить
судячи з фото - "улов" в них був не поганий ..))
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19.07.2021 22:26 Ответить
А лейтенант Баканов,что то скажет по этому поводу?
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19.07.2021 21:27 Ответить
Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель. Источник: https://censor.net/ru/n3277927

Тут краще підійде стаття УК України Державна зрада для всіх трьох СБУшників,
а третього привселюдно судити на всю Україну, суд зробити відкритим
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19.07.2021 22:16 Ответить
странно все.. почему пограничники не стреляли..в воздух по ногам итд? почеу оружие выбросили не стреляв.. шо в головах и тех и других?
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19.07.2021 22:25 Ответить
А роззявам - прикордонникам що буде ?
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19.07.2021 22:28 Ответить
Всем досталось. Хорошая мотивация быть вежливым и ответственным водителем.
"За самонадеянностью приходит позор, но у скромных - мудрость." (Притчи 11:2)
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20.07.2021 04:51 Ответить
Что не поделили начальник УСБУ в Сумской области и пограничники? И, кстати, где Нескоромный? 20 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 7229Забавно получается с этими конторскими, которые пограничный наряд на границе Сумской области разоружили. Официальная версия - трое конторских отдыхали и ловили рыбу в приграничной зоне. Уже несколько странно звучит. А если бы их фсбшники выкрали? Зачем именно в приграничной? Или они «связного» с той стороны ждали? С инструкциями, к примеру, по ликвидации Зеленского. Я бы проверил.
Такое мнение https://ord-ua.com/2021/07/20/chto-ne-podelil-nachalnik-usbu-v-sumskoj-oblasti-grigorenko-i-pogranichniki-i-kstati-gde-neskoromnyj/ выразил Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Однако, по неофициальной версии, конторских было пятеро и выезжали они отнюдь не бухать. И были там не только срочники, но и начальник межрайонного отдела СБУ и его заместитель.
О них тупо "забыли". Что не удивительно, учитывая специализацию и связи начальника Сумского УСБУ Григоренко. Нам пишут, что «Григоренко - личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и правокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами.
Отдельно Григоренко ведёт дела, связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область.
Григоренко - очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову (подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя, что Баканов разговаривает с ним в просящей форме) тем самым вызывает ревность у начальника Баканова - начальника УВБ Наумова.
Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через рф, Украину в Турцию и страны западной Европы.
Ведёт горе сумской чекист (так как предупреждён бакановым о том, что он - объект интереса ДБР) скрытный образ жизни. Каждый месяц меняет квартиры, в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.
После инцидента с пограничниками Григоренко в разговоре с бакановым получил личные гарантии того, что останется в наградном списке к 24 августа, если отмажет начальника межрайотдела-родственника Наумова, а остальных сотрудников (всего 4 человека) полностью отдаст в руки правосудия.»
Блин, о каких наградах в этой структуре вообще может идти речь? Краткий перечень скандалов в СБУ за последнее время дает тг-канал «******** цирк».
«Разруха в головах. Примерно так можно описать тот бардак, что творится в СБУ. Вот только несколько штрихов…
Главный завхоз СБУ устраивает пьяный дебош в поезде. Пикантности ситуации добавляет то, что хозяйственник - старый соратник Наумова по прокуратуре.
Начальник харьковского СБУ кошмарит местных адвокатов и меняет начальника пресс-службы на свою любовницу. При этом его жена - родственница жены президента.
Начальник львовского СБУ отсылает всех вменяемых оперов в АТО на полтора года. Ему просто нужны места для своих людей.
Зам начальника кировоградского СБУ употребляет кокаин и начальницу архива прямо на рабочем столе.
В Сумах бухие опера-браконьеры дают люлей погранцам и забирают у тех табельное оружие.
Каких ещё реформ вам не хватает? Тут не реформировать надо, а на ноль множить. И строить заново».
Ну, предполагаемая реформа и так СБУ на ноль помножит. Но стоит помнить о том, что рыба гниет с головы. И для начала стоило бы помножить на ноль «аутиста Баканова» и хитросделанного Наумова.
Как там, кстати, Нескоромный поживает? Так же как Чаус? Вот времена меняются. Когда при Кучме пропал журналист Гонгадзе - и власть и общество на ушах стояло, искали, отчитывались. А тут исчез судья, причем с громким международным скандалом - и от власти ни слова. То ли в гуровском схроне сидит, то ли уже в бассейне растворили.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%84.html Позор Зе-власти. СБУ возбудила дело по факту похищения экс-судьи Чауса
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом
А целый зампред СБУ Нескоромный, по версии СБУ, Наумова убить хотел, а потом тоже исчез. И от властей - ни слова.
Как по мне - это лучшая иллюстрация уничтожения госструктур, которым по малоумию своему занимается Зеленский и компания. И кончится все это весьма трагично как для Зеленского, так и для страны.
***
В нескольким местах в тексте написано с маленькой буквы слово «баканов». Возможно, так автором и задумывалось, поэтому «Экономика от Пророка» не исправляла…
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20.07.2021 11:36 Ответить
Та хто ж їх посадить?! Вони ж СБУшники..............
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20.07.2021 13:04 Ответить
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