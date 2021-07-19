Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Молдова и Грузия потеряли свои территории из-за того, что показали стремление идти в Евросоюз.
Об этом президент заявил в ходе Батумской конференции в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, доказательством того, что Украине, Грузии и Молдове есть место в ЕС, может стать предоставление европейской перспективы трем странам.
"Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно, но на сколько временно, во многом зависит и от Вас, уважаемые европейцы", - подчеркнул Зеленский.
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+24 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.07.2021 15:32 Ответить Ссылка
+24 Підлога Маккартні
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+21 Олександр Голубенко
показать весь комментарий19.07.2021 15:36 Ответить Ссылка
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Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
Видимо девачка выпускающий редактор не знает президентского сайта, что на Ингури нет границы с Абхазией. Если говорить об границах, то она должна была написать - административной границы Зугдидского района и Абхазии. Ну или - линию российской оккупации по реке Ингури.
Абхазы уже радуются, что президент Украины признал что там находится граница Грузии и Абхазии.
Передайте редакторам сайта Зеленского, хоть и поздно, но пусть исправят текст
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль. Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины. https://timeze2019.blogspot.com/