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Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский

Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Молдова и Грузия потеряли свои территории из-за того, что показали стремление идти в Евросоюз.

Об этом президент заявил в ходе Батумской конференции в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, доказательством того, что Украине, Грузии и Молдове есть место в ЕС, может стать предоставление европейской перспективы трем странам.

"Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно, но на сколько временно, во многом зависит и от Вас, уважаемые европейцы", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Россия - это угроза не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента, - Зеленский

Автор: 

Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794) Молдова (1884) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+24
нарід* ви хтіли сказати нарід?
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19.07.2021 15:32 Ответить
+24
По єтому нужно освобождать оккупированные земли. Но начинать нужно не с нас самих, а помочь молдаванам уничтожить ПМРовцев. Выбить воинские соединения кацапов оттуда, прикрыть небо пво, шоб не одна ***** в тельняшке и берете не смогла десантироваться туда. В таком случае мы ликвидируем западную угрозу со стороны приднестровья на Одессу. А уж потом брацца за бомбас и крым. я так счетаю за одно проверим ирекцию катцапав
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19.07.2021 15:35 Ответить
+21
Заткніть хтось вже цього наваленого дегенерата!
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19.07.2021 15:36 Ответить
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Нема слів, одна лайка!
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19.07.2021 18:50 Ответить
Все це можна перефразувати інакше: "ЄС, дайте грошей нам на грабунок з Бєнєю, а то ми зробимо боляче українцям" Якийсь ***** терорист з 32 млн заручниками, за єдиним нюансом, що заручники самі до нього пішли.
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19.07.2021 19:02 Ответить
Приндестровье, Абхазия, Крым-Рым , Донбасс - везде братская помощь от северного соседа, так сказать ношу облегчить )))
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19.07.2021 19:46 Ответить
нарко-Чучело!!! где хоть слово о ПИД,,,раше и ее старой бурятской жопе, обколотой ботаксом???
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19.07.2021 19:51 Ответить
молодец, всё верно сказал.
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19.07.2021 20:31 Ответить
Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1371
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19.07.2021 20:50 Ответить
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 @Whiteeagle210 https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210/status/1417167790578995205 48 мин

Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
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19.07.2021 20:50 Ответить
Президент Украины продолжает официальный визит в Грузию. Все бы ничего, но вот на его президентском https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-oznajomivsya-z-bezpekovoyu-situaciyeyu-na-mezhi-z-69589 сайте лежит новость вот с таким названием: "Президент ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией" .
Видимо девачка выпускающий редактор не знает президентского сайта, что на Ингури нет границы с Абхазией. Если говорить об границах, то она должна была написать - административной границы Зугдидского района и Абхазии. Ну или - линию российской оккупации по реке Ингури.
Абхазы уже радуются, что президент Украины признал что там находится граница Грузии и Абхазии.
Передайте редакторам сайта Зеленского, хоть и поздно, но пусть исправят текст
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19.07.2021 21:29 Ответить
порох опять виноват? так он 2/3 освободил Донбасса, а что это гнусавое освободило???
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19.07.2021 21:30 Ответить
Каждый раз оно освобождает на народ Украины свой кишечник ...
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19.07.2021 21:38 Ответить
К сожалению движения в ЕС не было. Только спекуляции политиков перед избирателями.
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19.07.2021 21:42 Ответить
бо їм цього і не потрібно - їм і так нормально живеться ...
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19.07.2021 22:30 Ответить
Так это ЕС виноват в уменьшении территорий? 7 лет войны прошло, а в голове у Зе по прежнему желание заглядывать в "глаз" Пуйлу: "гражданский конфликт", "та сторона", "ополченцы", "надо просто перестать стрелять" и тд.
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20.07.2021 14:25 Ответить
Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным. После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским. Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль. Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины. https://timeze2019.blogspot.com/
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21.07.2021 10:57 Ответить
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