Территории Украины, Грузии и Молдовы стали меньше после начала движения в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Молдова и Грузия потеряли свои территории из-за того, что показали стремление идти в Евросоюз.

Об этом президент заявил в ходе Батумской конференции в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, доказательством того, что Украине, Грузии и Молдове есть место в ЕС, может стать предоставление европейской перспективы трем странам.

"Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно, но на сколько временно, во многом зависит и от Вас, уважаемые европейцы", - подчеркнул Зеленский.

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