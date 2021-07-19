РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5879 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 448 26

"Наибольший риск для Украины - завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы", - эпидемиолог Виноград

Из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта" медики опасаются увеличения тяжелых случаев и смертей от COVID-19.

Об этом сообщила в интервью изданию "ГОРДОН" эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольший риск для Украины – завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы, куда полетело большое количество россиян. Происходит перемешивание, когда встречаются значительные потоки людей из разных регионов. И тут многое зависит от того, как люди себя защищают. Массовые собрания вроде Евро 2020 уже показали: кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", - заявила Виноград.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция может закрыть границы для туристов из-за распространения штамма "Дельта"

Врач подчеркнула, что штамм "Дельта" отличает высокая заразность.

"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", - пояснила эпидемиолог.

Еще одной существенной проблемой, по мнению Виноград, остается низкий уровень выявления вируса.

Также читайте: Штамм коронавируса "Дельта" до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

"Люди привыкают к угрозе и больше не обращаются к врачам. Особенно сельское население. Умер человек, похоронили. А почему умер, никто не задумывается. Поэтому нет полноценного понимания ситуации. К слову, так обстоят дела во всех странах. Страны с хорошей системой контроля будут показывать, что у них все плохо, страны со слабой системой – что все хорошо. У нас также все будет зависеть от того, как сработает система регистрации случаев заражения. У нас же фиксируют только случаи, подтвержденные ПЦР. Но тест-системы не всегда распознают вирус. Изначально была проблема: ПЦР давали результат с погрешностью 20–30% плюс-минус. Так и остается сегодня. А у вируса происходят активные изменения, тесты могут это пропускать", - рассказала собеседница.

карантин (16729) эпидемия (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виноград Наталия (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
прокачался, апнулся, взял новый уровень
показать весь комментарий
19.07.2021 16:04 Ответить
+3
А если бы ширнулись спутником, то из 45000 их стало бы 90000.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:18 Ответить
+2
кордони зачиняйте падли зелені
показать весь комментарий
19.07.2021 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куда пропал простой старый добрый ковид-19?
показать весь комментарий
19.07.2021 15:58 Ответить
Всё, старого ковида нет,апгрейдился до версии "Дельта" кто не заразился есть возможность заразиться новым более мощным и заразным
показать весь комментарий
19.07.2021 16:03 Ответить
прокачался, апнулся, взял новый уровень
показать весь комментарий
19.07.2021 16:04 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2021 16:34 Ответить
Как и все кетайское - недолговечен.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:31 Ответить
кордони зачиняйте падли зелені
показать весь комментарий
19.07.2021 15:59 Ответить
"Наибольший риск для Украины - завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы", - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 3943
показать весь комментарий
19.07.2021 16:10 Ответить
это шож такие за заходы беспрецендентные ?
показать весь комментарий
19.07.2021 16:48 Ответить
Київстар давно приглашає на вакцінацію,а участковий лікар-ні!.У Ляшка діссонанс в голові?
показать весь комментарий
19.07.2021 16:01 Ответить
Из Раши ещё в 2014 году бацилы к нам попали
показать весь комментарий
19.07.2021 16:01 Ответить
Відпочивальники та гості столиці везуть і завезуть, поки ми тут у масках пріємо.
Жодних сумнівів.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:01 Ответить
Более 45 000 человек умерли в США течение 3 дней после инъекции COVID Vax, но сообщается только о 11 000... Пока все исследования по вакцинации говорят только об одном негативе чем о положительных последствий вакцинации..Вакцинируйтесь неЛохи !!
показать весь комментарий
19.07.2021 16:04 Ответить
А если бы ширнулись спутником, то из 45000 их стало бы 90000.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:18 Ответить
кацапо-спутник - это не вакцина от ковида, а это вакцина от жизни !!!
показать весь комментарий
19.07.2021 16:38 Ответить
Я, как ты говоришь "ширнулся" спутником. Два раза. Последствий никаких. У брата была температура, около суток, потом все нормально. Сдавали тест на антитела, их, антител, выше крыши, хотя до вакцинации у обоих было по нулям. Так что не надо ля-ля...
показать весь комментарий
19.07.2021 20:22 Ответить
Ширяйтесь чем хотите, хоть мочей )(уйла, только отвалите от Украины.
Да, про репарации не забудьте, собирайте деньги.
показать весь комментарий
20.07.2021 09:02 Ответить
Блин, вот при чем тут ) (уйло? Он что ли вакцины изобретает?
показать весь комментарий
20.07.2021 11:00 Ответить
Он изобретает войну против Украины. До освобождения оккупированных территорий и выплаты репараций - вы оккупанты и враги. И разговоров про погоду с вами не будет.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:18 Ответить
Вот тебе репарации покоя не дают))) Речь про вакцины, а ты про репарации... Кругом враги, все нам должны... Никто никому ничего не должен, жизнь такая... А если ты по поводу Крыма то поверь, когда все это произошло, лично я был против, и сейчас против, и плевал я на этот Крым с высокой колокольни, где я не был, и не буду никогда... Это все долбанная политика. И лично никого не оккупировал.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:59 Ответить
Дядя, я из Донецка и прекрасно знаю про оккупацию, про обстрелы, про колонны техники из-за поребрика и как бежать пришлось.
И враги не кругом, а только те, кто называли себя братьями, а потом пришли и убили 15 000 украинцев и 1,5 миллиона сделали беженцами.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:44 Ответить
Нет правильного вируса в своём отечестве.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:05 Ответить
Не переживайте будут все.. и из паРаши..и из Турции и
Египта...и из Европы...и из Америки тоже...
показать весь комментарий
19.07.2021 16:11 Ответить
Ну так почему не закрыть границу для этих стран и почему не ввести обязательный карантин??? в Украине нету людей с мозгами и не умеют мыслить так, чтобы адаптироваться под ситуацию и чтобы быть анти-хрупкими и быть готовыми к любой ситуации.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:16 Ответить
По последней статистике из США и Великобритании : даже полностью вакцинированные люди могут заразится любой формой короновируса. Но смертность у вакцинированных 0,2%. Вот и думает пусть каждый.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:30 Ответить
а также Турции, Египта, Европы
Вчера как раз такое видео было про аленя одесского.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:32 Ответить
 
 