"Наибольший риск для Украины - завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы", - эпидемиолог Виноград

Из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта" медики опасаются увеличения тяжелых случаев и смертей от COVID-19.

Об этом сообщила в интервью изданию "ГОРДОН" эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольший риск для Украины – завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы, куда полетело большое количество россиян. Происходит перемешивание, когда встречаются значительные потоки людей из разных регионов. И тут многое зависит от того, как люди себя защищают. Массовые собрания вроде Евро 2020 уже показали: кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", - заявила Виноград.

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Врач подчеркнула, что штамм "Дельта" отличает высокая заразность.



"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", - пояснила эпидемиолог.



Еще одной существенной проблемой, по мнению Виноград, остается низкий уровень выявления вируса.

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"Люди привыкают к угрозе и больше не обращаются к врачам. Особенно сельское население. Умер человек, похоронили. А почему умер, никто не задумывается. Поэтому нет полноценного понимания ситуации. К слову, так обстоят дела во всех странах. Страны с хорошей системой контроля будут показывать, что у них все плохо, страны со слабой системой – что все хорошо. У нас также все будет зависеть от того, как сработает система регистрации случаев заражения. У нас же фиксируют только случаи, подтвержденные ПЦР. Но тест-системы не всегда распознают вирус. Изначально была проблема: ПЦР давали результат с погрешностью 20–30% плюс-минус. Так и остается сегодня. А у вируса происходят активные изменения, тесты могут это пропускать", - рассказала собеседница.



