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52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на июнь 2021 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает около половины населения страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Геополитические ориентации жителей Украины", проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 52% опрошенных указали, что проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% - против, 29% - не определились либо не принимали бы участие в голосовании", - сказано в отчете КМИС.

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52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 01

Готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в последние годы остается относительно постоянной, подчеркнули в КМИС: около половины населения выражают готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС, около четверти - против вступления.

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 02

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны.

"Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме", - говорится в отчете.

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52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 03

В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась – доля населения, поддерживающего это решение, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 04

Что касается вступления Украины в Таможенный Союз, в большинстве своем жители Украины выступают против: если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Таможенный Cоюз проводился в июне 2021 года, за вступление Украины в Таможенный Cоюз проголосовали бы 22% жителей Украины, против - 45%, и 33% - не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

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52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 05

Доля готовых голосовать за вступление Украины в Таможенный Союз по сравнению с опросом 2019 года не изменилась и остается существенно меньше, чем доля тех, кто против.

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 06

В целом желаемым направлением внешней политики Украины 51% респондентов назвал курс на присоединение к Европейскому Союзу. Курс на присоединение к Таможенному Cоюзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 12% жителей Украины. Значительная часть (28%) придерживаются мнения, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни к одному из этих объединений.

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 07

Несмотря на некоторые колебания, мнения населения относительно желаемого курса внешней политики в течение последних шести лет остаются практически неизменными.

52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС 08

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Автор: 

НАТО (10057) опрос (2853) Таможенный союз (1229) членство в НАТО (1531) Евросоюз (17265) КМИС (333)


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Топ комментарии
+47
Вотети шо потдерживают вступление в тайоженный саюз - чемадан, вакзал, расися!!!
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19.07.2021 16:06 Ответить
+36
52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8323
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19.07.2021 16:10 Ответить
+28
52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3472
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19.07.2021 16:07 Ответить
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Страница 2 из 2
22% за всв митнмй союз ? і це та бидломаса яка війни не помічає , невже вони ніколи не порозумнішають ?
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19.07.2021 17:07 Ответить
Не вірю. Як може за НАТО бути менше ніж за єс? А що таке митний союз вже всі забули, хіба що пару відсотків особливо ватних дегенератів.
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19.07.2021 17:53 Ответить
Чудова відповідь всіляким люсям арестовичам і козирям.
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19.07.2021 18:38 Ответить
Можно подумать каждый понимает плюсы и минусы, а также перспективы вступления в ЕС и ТС EAЭС
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19.07.2021 19:16 Ответить
Люди розуміють, у якому напрямку має рухатися країна.
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19.07.2021 19:26 Ответить
В Україні й досі 22 відсотка ватного бидла.
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19.07.2021 19:24 Ответить
Откуда такие выводы.. Аж интересно
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19.07.2021 19:28 Ответить
Тільки ватні імбецили за МС, у якому сРашка та інші країни-невдахи.
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19.07.2021 19:43 Ответить
Курс на присоединение к Таможенному Cоюзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 12% жителей Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3277943

ШО ЗА БРЄД - ПІСЛЯ 2014 го ЦЯ ЦИФРА ВЗЯТА ЗІ СТЕЛІ
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19.07.2021 19:31 Ответить
Бред, потому нет в этом опросе никаких "12% жителей Украины" - подобные опросы, это не что иное, как манипуляция общественным мнением :
"З 8 по 9 червня 2021 року КМІС провів опитування громадської думки.. В ході опитування проведено 2007 інтерв'ю."
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1054&page=1 ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ: ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУПрес-реліз підготувала Юлія Сахно
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20.07.2021 00:32 Ответить
Кто за таежный союз не ждем камни с неба, а билет на поезд и в кацаполягушатник.
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19.07.2021 19:52 Ответить
Неужели в Украине кто-то ещё хочет в таёжный союз?!!
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19.07.2021 20:27 Ответить
Зеленський ?
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20.07.2021 00:24 Ответить
Какой ещё таежный союз? Сколько можно возвращать в памяти людей эту виртуальную хрень? Этих *********, которые за наши деньги всё время выспрашивають всякую чушь а потом всё равно рисуют от фонаря заказные цифры надо давно разогнать к ****** матери. ******* ********.
-А вы хотите в таежный союз? А вы хотите в кпсс? А вы хотите в золотую орду?
- А да, точно. И мороженое по 20 попеек...
*****...
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19.07.2021 21:22 Ответить
+++++++++++++
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20.07.2021 05:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B-DCA28lqmA Зеленский отказывается от евроинтеграции | Резкий разворот на восток | Украина не едет на саммит ЕС?
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19.07.2021 21:28 Ответить
Страдающих синдромом совка около половины, не будет в ближайшее время толку.
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19.07.2021 21:48 Ответить
Зовсім упоротих 22%.І на хєра нам той Даунбас?
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19.07.2021 23:28 Ответить
Получается что за ЕС и НАТО после 7 лет войны средняя цифра 50%, 22% за оккупанта и агрессора, и 28% " болото" которое присоединится к тому кто окажется на верху.. В общем не смотря на два Майдана, 7 лет войны, агрессии, оккупации, аннексии,14 тысяч погибших и тысяч 50 раненых, миллионы беженцев, утрату Крыма, Севастополя, трети Донецкой и Луганской областей , "потерю" наиболее пророссийских - пропутинских избирателей ( из Крыма и ОРДЛО) у нас все по прежнему 50 на 50 Да уж.. ничего в этом мире не меняется...Поэтому то Путинило и пишет свои "научно- исторические" изыскания... Дело не только в нем и в Раше.., и не в позиции Запада.., дело в нас, гражданах Украины.Было бы по другому и Раша 10 раз бы подумала и Запад смотрел на нас немного по другому.
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19.07.2021 21:54 Ответить
А что Таможенный союз до сих пор существует?Там вроде даже Лукашенко говорил что ТС это филькина грамота и рашка когда ей выгодно блокирует бестаможенный завоз товаров из стран участников.
А 22 % это у нас стабильный процент тупорылой ваты и русни живущей в Украине.
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19.07.2021 21:54 Ответить
Ні,не русні,а опідорашених і кацапні.Московія до Русі не має жодного відношення.
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19.07.2021 23:29 Ответить
Украина уже много лет живет вне таможенного союза , поэтому ваши 22% вызывают удивление. Лично я бы не стал доверять таким цифрам , они не логичны . Вопрос о таможенном союзе в опросе КМИС скорее всего политический заказ за хорошие деньги ... А для чего эту плесень снова достают на свет - вот это очень интересно ...
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19.07.2021 22:23 Ответить
Все це робиться для того, щоб прибрати із конституції декларування євроатлантичної інтеграції. Останнім часом проходить кампанія по дискредитації ідеї вступу до НАТО та ЄС, як складова дискредитації політики Порошенко. Всі ці "чому ми не в НАТО, Джордж?" і так далі націлено на формування думки "нас там не чикають" с подальшим проведенням референдуму і голосуванням за виключення цієї статті під приводом "народ висказав свою волю" ) Це ж просто ніби
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20.07.2021 00:23 Ответить
При Порошенко підтримка вступу в НАТО складала 64% )
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20.07.2021 00:19 Ответить
Когда уже исчезнут єти 22%?
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20.07.2021 02:07 Ответить
Ці опитування є абсурдом, бо в ЕС, НАТО нас не беруть, а ТС не діє. Та й ніхто нас не вів ніколи в ЕС, НАТО. А розмови про них це спекуляції бариг в боротьбі за голоси на виборах.
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20.07.2021 04:02 Ответить
Західні лідери кажуть, що рухатись в ЕС, НАТО треба тихо.
Тому треба підвищувати країну до стандартів ЕС, НАТО (рівень життя населення, армію, розвивати промисловість). А то істерично декларують ЕС, НАТО заради голосів виборців, а самі кишені собі набивають і голосують за дерибан Української землі.
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20.07.2021 04:27 Ответить
Нічого доброго в нас не буде, поки в нас нелюдська, дика система виборів, де місця в бюллетенях кандидатів у президенти скуповують ставленики олігархії, серед яких виборці змушені обирати.
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20.07.2021 04:42 Ответить
а какие ********* за вступление в таежный союз? даунбасовцы с лугандонцами?
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20.07.2021 05:06 Ответить
Радует то что в Украине больше нормальных людей чем ватников, но удивляет что на 7 годлу войны есть еще идиоты которые стремятся в Таежный союз.
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20.07.2021 05:15 Ответить
Кто нибудь может пояснить выгоды вступления а ЕС?
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20.07.2021 06:48 Ответить
Если вступить в ЕС, то там совместный парламент. И не получиться через парламент всяким ахметкам и ко протягивать для себя нормы законов которые грабят государство. Потому мы не вступим, это только обещания для элехтората.
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20.07.2021 08:07 Ответить
22% любителів лаптєй... І здогадайтеся з 3ьох разів, за кого вони голосували. Оцих 22% - ідеальні кандидати на отримання статусу негромадян.
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20.07.2021 07:33 Ответить
Почему нет опроса о вступлении в США, Китай, Индию?
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20.07.2021 08:02 Ответить
Или к марсианской или муравьиной колонии.
Но, без сомнения другое - вы бы (как и остальные русские) голосовали бы "что угодно,лишь бы не ЕС и НАТО"
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20.07.2021 08:20 Ответить
Ты ещё не понял, что фантазия про ЕС не имеет с реальностью ничего общего? Как можно вступить в ЕС под покровом США?
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20.07.2021 08:59 Ответить
Под колпаком США, а не покровом!!!
Как же вы правы, разве США допустит, чтоб какая-то страна под ее полным внешним управлением вступила в ЕС или вон в НАТО!!!

Всем же известно, что США может хотеть поссорить братские народы или чужими руками нападать и нападать на Россию!
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20.07.2021 09:29 Ответить
Жаль поправить свой тест нельзя.
Просто так трясло от злости на это США, что неправильно написал!!!
Заключительное предложение нужно читать только так:

"Всем же известно, что США только и хочет поссорить братские народы или чужими руками нападать и нападать на Россию!"
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20.07.2021 09:34 Ответить
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