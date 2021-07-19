52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на июнь 2021 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает около половины населения страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Геополитические ориентации жителей Украины", проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 52% опрошенных указали, что проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% - против, 29% - не определились либо не принимали бы участие в голосовании", - сказано в отчете КМИС.

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Готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в последние годы остается относительно постоянной, подчеркнули в КМИС: около половины населения выражают готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС, около четверти - против вступления.

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны.

"Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме", - говорится в отчете.

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В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась – доля населения, поддерживающего это решение, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

Что касается вступления Украины в Таможенный Союз, в большинстве своем жители Украины выступают против: если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Таможенный Cоюз проводился в июне 2021 года, за вступление Украины в Таможенный Cоюз проголосовали бы 22% жителей Украины, против - 45%, и 33% - не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

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Доля готовых голосовать за вступление Украины в Таможенный Союз по сравнению с опросом 2019 года не изменилась и остается существенно меньше, чем доля тех, кто против.

В целом желаемым направлением внешней политики Украины 51% респондентов назвал курс на присоединение к Европейскому Союзу. Курс на присоединение к Таможенному Cоюзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 12% жителей Украины. Значительная часть (28%) придерживаются мнения, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни к одному из этих объединений.

Несмотря на некоторые колебания, мнения населения относительно желаемого курса внешней политики в течение последних шести лет остаются практически неизменными.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.