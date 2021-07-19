РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5825 посетителей онлайн
Новости
2 044 34

Нардепы ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Довиры" блокируют законопроекты о ВСП и ВККС, потому что это гарантирует им достаток и благополучие, - "слуга народа" Богуцкая

Нардепы ОПЗЖ,

Верховная Рада завтра на внеочередном заседании разблокирует подписание законов о ВСП, ВККС и реформе "Укроборонпрома".

Об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Президент собирает внеочередное заседание ВР, чтобы Парламент разблокировал законы, которые своими постановлениями заблокировали ... (угадайте, кто).

1. Постановление об отмене результатов голосования (решения ВР по законопроекту) по ВККС с поправками Президента. Постановление подал депутат Власенко (Батькивщина).

2. Постановление об отмене результатов голосования (решения ВР по ЗП) по реформированию оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. Постановление внесли депутаты Тимошенко Ю.В., Цымбалюк Н.Н., Ивченко, Кабаченко В.В. (Батькивщина).

3. Постановление об отмене результатов голосования про Выборы членов Высшей Рады Правосудия. Постановление внесено депутатами Мамкой Г.М. (ОПЗЖ), Позийчуком, Власенко (Батькивщина), Суховым, Вельможным (Довира)", - говорится в сообщении.

По словам парламентария, нардепы завтра отклонят эти постановления.

"Но вы можете увидеть, кто конкретно блокирует реформы. И я думаю, что вы понимаете, что верить этим товарищам в том, что они против коррупции и олигархов - себя не уважать. Им надо оставить все как было. Ибо так, как было - гарантирует им достаток, благополучие и покой. А вам они в телевизоре красочно расскажут про "зубожіння", "останню копійчину", "геноцид", "міжнародні фінансові корпорації", "марихуану, яка захопить всю молодь", "розпроданий чорнозем" и т.д", - подытожила Богуцкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая - Куницыну: "Дико слушать из уст лиц, которые приближены к ОП о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального"

Автор: 

ВР (29275) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501) Богуцкая Лиза (67)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Шабунин, Лещенко и Ко сильно сокрушаются, что Батькивщина затягивает принятие т.н. судебной реформы. Да, это так. Батькивщина старается воспрепятствовать тому варианту судебной реформы, которую продвигают "слуги," "голос" и прочие майбахи. Как я понял, основной камень преткновения это назначение в т.н избирательные комиссии половины членов от наших западных партнеров с фактически их решающим голосом. В чем дело? Почему этому сопротивляется Тимошенко? Все просто. Я думаю, что в ВККС и ВАКС наши иностранные друзья хотят гарантированно усадить тех, кто никогда не отменит результатов продавленного Зеленским Закона о распродаже украинской земли. Т.О. по факту Батькивщина осталась единственной партией, которая пытается сопротивляться земельному беспределу. Правда на таких же или сходных позициях стоит и ОПЗЖ. Не знаю, насколько искренне.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:27 Ответить
+3
Ку.....ва у вас монобільшість, приймай-те
показать весь комментарий
19.07.2021 16:36 Ответить
+3
Щури заметушилися, бо не можуть збагнути, що наступного притисне хвіст по саму голову.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где Вирастюк и этот Юзик, что сцатШрека или Слугам это надо только перед камерами)))))
показать весь комментарий
19.07.2021 16:22 Ответить
Шабунин, Лещенко и Ко сильно сокрушаются, что Батькивщина затягивает принятие т.н. судебной реформы. Да, это так. Батькивщина старается воспрепятствовать тому варианту судебной реформы, которую продвигают "слуги," "голос" и прочие майбахи. Как я понял, основной камень преткновения это назначение в т.н избирательные комиссии половины членов от наших западных партнеров с фактически их решающим голосом. В чем дело? Почему этому сопротивляется Тимошенко? Все просто. Я думаю, что в ВККС и ВАКС наши иностранные друзья хотят гарантированно усадить тех, кто никогда не отменит результатов продавленного Зеленским Закона о распродаже украинской земли. Т.О. по факту Батькивщина осталась единственной партией, которая пытается сопротивляться земельному беспределу. Правда на таких же или сходных позициях стоит и ОПЗЖ. Не знаю, насколько искренне.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:27 Ответить
якби тільки була би проблема в земельній реформі...
Рахунок таких проблем буде йти на тисячі, можливо, на мільйони.
Наприклад, якби за таким (чи точніше так: за подібним) принципом не зформували Верховний Суд (ще з-за часів Порошенка!) - то навряд чи би "https://censor.net/ua/news/3277077/verhovnyyi_sud_vyznav_protypravnym_ukaz_zelenskogo_pro_skasuvannya_pryznachennya_tupytskogo_suddeyu".
Стоїть проблема куди ширша: про розбудову правової держави.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:43 Ответить
а роспуск парламента зелей законный?
показать весь комментарий
19.07.2021 19:36 Ответить
ну, з цього і почались його порушення Закону. Але його "затверджував" не Верховний Суд, а Конституційний.
показать весь комментарий
20.07.2021 02:05 Ответить
а не один ли хрен? суды в стране или коррумпированы все или ни один
показать весь комментарий
20.07.2021 17:51 Ответить
КС не пройшов своєї "судової реформи".
До речі, я не закликаю, щоб ******** ВСуд уявляти собі як ідеал... Судова реформа - процес не одномоментний, робиться як мінімум на протязі чиновничого покоління. ВС потрібно буде реформувати і вдруге, і втретє... але це після того, як поміняються кадри в першій-другій інстанції.
Доведено на прикладах реформ Польщі, Чехії, Румунії, інших сусідів...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:51 Ответить
для этого нужна воля преза и парламента, а ее нет. вся власть заинтересована в карманных судьях))) и этот процесс у нас даже еще не начинался и вряд ли начнется, с нашим то народом
показать весь комментарий
20.07.2021 18:55 Ответить
вы отморозки уже задолбали с этой землей. ты никогда на ней не работал и у тебя ее никогда не было. почему твоя юля не любила землю когда она поросла соснами по всей стране?))
показать весь комментарий
19.07.2021 19:35 Ответить
дивно, що "замайбах" відсутнє...
показать весь комментарий
19.07.2021 16:34 Ответить
Там у нее сердечный интерес...
показать весь комментарий
19.07.2021 16:39 Ответить
Ку.....ва у вас монобільшість, приймай-те
показать весь комментарий
19.07.2021 16:36 Ответить
Вот не зря я приблудившуюся собаку Лизкой назвал. Правда собака оказалась умнее не вполне вменяемой Богуцкой. А,там все такие, кабысдохи.... Сначала гавкают, а потом понимают, что они ничего из себя не представляют без гавканья на перечисленные партии.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:38 Ответить
Щури заметушилися, бо не можуть збагнути, що наступного притисне хвіст по саму голову.
показать весь комментарий
19.07.2021 16:57 Ответить
Лиза. А как же Порошенко. Он же барыга тоже должен что то блокировать????
показать весь комментарий
19.07.2021 17:18 Ответить
та він пунш готує!
показать весь комментарий
19.07.2021 18:06 Ответить
Во-первых, ты отстал от жизни (относительно "барыга", без дополнения волонтерская помощь ВСУ, covid, важнейшая политическая деятельность на фоне активной деградации государственности в зе-среде управления...), а во-вторых, практика показывает, что ЛЮБОЙ, практически, выбор народных избранников в критических сферах типа судочинства без корыстных интересов заинтересованных сторон НЕ ВОЗМОЖЕН и только ПОМОЩЬ (временная, квалифицированная, с интересом ЗРЯ НЕ ВЫДЕЛЯТЬ средства своих налогоплательщиков на квазиреформирование в зе-среде) может привести к суммарному успеху, пусть и с некритичными ошибками (без этого не бывает). Лично мне странна такая недальновидная позиция "Батькивщины", которая больше похожа на "А Баба Яга против". Хочется выразить надежду, что "тлетворное" влияние старожилы, которой пора бы... "и честь знать" (отдать бразды правления в более молодые руки)..
показать весь комментарий
19.07.2021 23:43 Ответить
Давно эту курицу не слышно было. Так что там, скоро путч?
показать весь комментарий
19.07.2021 17:31 Ответить
спочатку пунш
показать весь комментарий
19.07.2021 18:08 Ответить
А я вважаю, що Тимошенко робить все правильно. Вона в політиці давно і розуміє дещо більше від інших політиків.
показать весь комментарий
19.07.2021 21:26 Ответить
Смешно читать агитки матькивщины от платных ,,поклонников,. Жуля имеет такое же отношение к процветанию Украины,как я к балету. У нее всегда была только одна цель---трон-кормушка для себя любимой и обслуживаемых ею олигархов. И для реализации этой цели она и с чертом вступит во временные союзы.
показать весь комментарий
20.07.2021 07:39 Ответить
 
 