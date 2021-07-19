Нардепы ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Довиры" блокируют законопроекты о ВСП и ВККС, потому что это гарантирует им достаток и благополучие, - "слуга народа" Богуцкая

Верховная Рада завтра на внеочередном заседании разблокирует подписание законов о ВСП, ВККС и реформе "Укроборонпрома".

Об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Президент собирает внеочередное заседание ВР, чтобы Парламент разблокировал законы, которые своими постановлениями заблокировали ... (угадайте, кто).



1. Постановление об отмене результатов голосования (решения ВР по законопроекту) по ВККС с поправками Президента. Постановление подал депутат Власенко (Батькивщина).



2. Постановление об отмене результатов голосования (решения ВР по ЗП) по реформированию оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. Постановление внесли депутаты Тимошенко Ю.В., Цымбалюк Н.Н., Ивченко, Кабаченко В.В. (Батькивщина).



3. Постановление об отмене результатов голосования про Выборы членов Высшей Рады Правосудия. Постановление внесено депутатами Мамкой Г.М. (ОПЗЖ), Позийчуком, Власенко (Батькивщина), Суховым, Вельможным (Довира)", - говорится в сообщении.

По словам парламентария, нардепы завтра отклонят эти постановления.

"Но вы можете увидеть, кто конкретно блокирует реформы. И я думаю, что вы понимаете, что верить этим товарищам в том, что они против коррупции и олигархов - себя не уважать. Им надо оставить все как было. Ибо так, как было - гарантирует им достаток, благополучие и покой. А вам они в телевизоре красочно расскажут про "зубожіння", "останню копійчину", "геноцид", "міжнародні фінансові корпорації", "марихуану, яка захопить всю молодь", "розпроданий чорнозем" и т.д", - подытожила Богуцкая.

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