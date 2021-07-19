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Организатора титушек Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

Организатора титушек Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

Прокуратура передала в суд дело о терроризировании осужденных в исправительной колонии, одним из четырех обвиняемых в котором является осужденный за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых есть "криминальный авторитет".

Следователи выяснили, что с марта 2021 года двое "смотрящих" вместе с еще одним заключенным по поручению "криминального авторитета" заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для "общака". Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.

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Прокуратура не называет имен подозреваемых, но описание дела практически полностью совпадает с описаниями дела, в рамках которого ранее были выдвинуты обвинения отбывающему наказание за убийство Крысину. О том, что по его указке терроризировали заключенных, Нацполиция сообщала в мае.

Автор: 

прокуратура (5032) титушки (507) Крысин Юрий (109)


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Топ комментарии
+8
Организатора "титушек" Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9479
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19.07.2021 16:31 Ответить
+7
Этого чмона давно пора укоротить на длину его члена с яйцами! Жену журналиста жалко!
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19.07.2021 16:46 Ответить
+6
Это не то что в московском улусе.Там журнашлюхи недалеко от Питера нашли подземную тюрьму.Главное -с крематорием.Владельцы -бывший начальник СИЗО и другие представители автоистеблишмента.
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19.07.2021 16:35 Ответить
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Организатора "титушек" Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии - Цензор.НЕТ 9479
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19.07.2021 16:31 Ответить
Это не то что в московском улусе.Там журнашлюхи недалеко от Питера нашли подземную тюрьму.Главное -с крематорием.Владельцы -бывший начальник СИЗО и другие представители автоистеблишмента.
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19.07.2021 16:35 Ответить
Этого чмона давно пора укоротить на длину его члена с яйцами! Жену журналиста жалко!
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19.07.2021 16:46 Ответить
зачем так жестоко? на длину шеи и достаточно.
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19.07.2021 16:50 Ответить
Террорист зеков крысятничать принуждал?
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19.07.2021 16:48 Ответить
как таких людей земля носит
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19.07.2021 16:52 Ответить
Ну и тюрьмы у нас пошли.... Некому опустить петуха до параши.... Деграде, однако!...
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19.07.2021 17:01 Ответить
Он еще живой?? Почему?
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19.07.2021 17:19 Ответить
В тюрьме как в государтсве - все бабло в бюджет в общак! И вся для врачей и учителей пострадавших братанов! А там уже паханы за тебя решат, кому скоко они будут давать (всё себе )
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19.07.2021 17:21 Ответить
після відставки Арсена нема кому вступитись за Крисіна. Скоріш за все дадуть новий строк.
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19.07.2021 18:45 Ответить
Не нужно было крысятничать, а "отстегнуть" администрации.
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19.07.2021 20:12 Ответить
 
 