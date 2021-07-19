Организатора титушек Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии
Прокуратура передала в суд дело о терроризировании осужденных в исправительной колонии, одним из четырех обвиняемых в котором является осужденный за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано, что полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых есть "криминальный авторитет".
Следователи выяснили, что с марта 2021 года двое "смотрящих" вместе с еще одним заключенным по поручению "криминального авторитета" заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для "общака". Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.
Прокуратура не называет имен подозреваемых, но описание дела практически полностью совпадает с описаниями дела, в рамках которого ранее были выдвинуты обвинения отбывающему наказание за убийство Крысину. О том, что по его указке терроризировали заключенных, Нацполиция сообщала в мае.
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в бюджетв общак! И вся для врачей и учителейпострадавших братанов! А там уже паханы за тебя решат, кому скоко они будут давать (всё себе )