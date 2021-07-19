"Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому
Открытие дела ГБР по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа президента Владимира Зеленского относительно бывшего главы КСУ Александра Тупицкого - это "дикий стыд", свидетельствующий об истерике со стороны Банковой.
Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналист Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
"Извините, но это - просто жопа. В то время, когда по вагону предметных, подкрепленных материалами заявлений о преступлениях наши правоохранительные органы наглухо морозяться открывать уголовные производства - ГБР быстренько начинает расследование по каким-то заявлением, что Верховный Суд злоупотребил властью, когда отменил указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КС . Потому что этого требует ст. 214 УПК - начать уголовное производство. Да, требует. Только когда тому же ГБР не хочется открывать производство, то они плевали на ст. 214 УПК. Они заявления о преступлении рассматривают, как обращения граждан.
Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР открыло дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского по Тупицкому
А здесь, когда надо срезонировать с истерикой Банковой из-за решения Верховного Суда по Тупицкому - под козырек и поехали. Уже даже проводить следственные действия начали. Боже-боже, какая трешнятина. Да, Верховный Суд признал незаконной практику Зеленского увольнять людей, отменяя старые указы о назначении. И это - не первый Суд занимает такую позицию. Пару месяцев назад Верховный Суд точно так же признал незаконным "увольнение" таким образом Зеленским члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Поэтому это - совершенно очевидное решение по такой, кхм, процедуре. Правда, в случае с Горковенко у Офиса Президента почему-то истерика не началась. А здесь в случае с Тупицким - уже началась. Ведь это - Тупицкий.
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Хотя, как только Зеленский эту моду себе ввел, юристы кричали: это - незаконно, нельзя так просто отменить одноразовый акт индивидуального действия, который уже состоялся. В Офисе Президента делали лицо кирпичом, что все правильно. Пофиг, что там говорят юристы. Банковая - это же офис юридического креатива, уже не впервые. А теперь вот началась истерика, к которой решили включить еще и ГБР. Какой дикий стыд", - отметил Мокрик.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.
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ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.
Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
битва произвола с беззаконием!
02.11.2020
На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.
Он отмечает, что на записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/14/7215016/ Попередника Тупицького, такого же хабарника Шевчука, який також обіймав посаду голови КСУ - викурили же якось!
Здравствуй 2014 год! ......хочешь?
Оце і є ДИКТАТУРА й УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ,про яку недорогенькі так волали за Порошенка.
Трогать его ни в коем случае нельзя, на преступления его надо закрыть глаза, денег ему надо платить столько сколько он захочет, иначе на его защиту станет вся "судейская рать" с своей не меняемой десятилетиями "круговой порукой" от райсуда в каком-нить Задрищенске и до самого столичного верховного суда Украины!
і кива, і петя, і мертвечук з зелею, судді з прокурорами - всі герої нашого безпределу..
іноді буває, що нудно говорить,
але що накопав або підказали, те і маємо..
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Tala
@Tala094shte
Тобто на суди, рішення яких не подобатимуться Зеленському - буде натравлюватися ДБР? Якось швидко ми опинилися в Білорусі. Хоча і очікувано.
але зеля боїться оновлювати ВРП/ВККС
Всю цю скорумповану банду нелюдів чекає ВЕЛИКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ . Тюрма та конфіскація награбованого.