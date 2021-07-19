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"Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому

Открытие дела ГБР по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа президента Владимира Зеленского относительно бывшего главы КСУ Александра Тупицкого - это "дикий стыд", свидетельствующий об истерике со стороны Банковой.

Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналист Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, но это - просто жопа. В то время, когда по вагону предметных, подкрепленных материалами заявлений о преступлениях наши правоохранительные органы наглухо морозяться открывать уголовные производства - ГБР быстренько начинает расследование по каким-то заявлением, что Верховный Суд злоупотребил властью, когда отменил указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КС . Потому что этого требует ст. 214 УПК - начать уголовное производство. Да, требует. Только когда тому же ГБР не хочется открывать производство, то они плевали на ст. 214 УПК. Они заявления о преступлении рассматривают, как обращения граждан.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР открыло дело по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа Зеленского по Тупицкому

А здесь, когда надо срезонировать с истерикой Банковой из-за решения Верховного Суда по Тупицкому - под козырек и поехали. Уже даже проводить следственные действия начали. Боже-боже, какая трешнятина. Да, Верховный Суд признал незаконной практику Зеленского увольнять людей, отменяя старые указы о назначении. И это - не первый Суд занимает такую ​​позицию. Пару месяцев назад Верховный Суд точно так же признал незаконным "увольнение" таким образом Зеленским члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Поэтому это - совершенно очевидное решение по такой, кхм, процедуре. Правда, в случае с Горковенко у Офиса Президента почему-то истерика не началась. А здесь в случае с Тупицким - уже началась. Ведь это - Тупицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)

Хотя, как только Зеленский эту моду себе ввел, юристы кричали: это - незаконно, нельзя так просто отменить одноразовый акт индивидуального действия, который уже состоялся. В Офисе Президента делали лицо кирпичом, что все правильно. Пофиг, что там говорят юристы. Банковая - это же офис юридического креатива, уже не впервые. А теперь вот началась истерика, к которой решили включить еще и ГБР. Какой дикий стыд", - отметил Мокрик.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Верховный Суд (1099) Тупицкий Александр (234) ГБР (3038) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+26
В жопу ты прямуешь вместе с клоуном. И страну туда тащите, зелёный сброд.
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19.07.2021 16:57 Ответить
+23
Суть не судді овоча, якого ВАЗеленський призначив головою КС, а в беззаконні, яке творить ВАЗеленський.
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19.07.2021 16:43 Ответить
+20
Почему боятся КС во главе с Тупицким? Потому, что боятся объявления неконституционным закона о распродаже земли. Все! Можно подумать, что Зеленского волнуют какие-то проступки этого судьи в прошлом. Татарова грудью закрыл, хотя у того скелетов видимо побольше будет. Господи, какого пи-тараса нам всучили на прошлых выборах. Как цыгане возле обменника вместо пачки долларов вручили народу зеленую куклу."Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7912
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19.07.2021 16:36 Ответить
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Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому.
ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.

Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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19.07.2021 16:34 Ответить
Почему боятся КС во главе с Тупицким? Потому, что боятся объявления неконституционным закона о распродаже земли. Все! Можно подумать, что Зеленского волнуют какие-то проступки этого судьи в прошлом. Татарова грудью закрыл, хотя у того скелетов видимо побольше будет. Господи, какого пи-тараса нам всучили на прошлых выборах. Как цыгане возле обменника вместо пачки долларов вручили народу зеленую куклу."Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7912
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19.07.2021 16:36 Ответить
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в Президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!!
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19.07.2021 17:09 Ответить
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ ЧЛЕНОГРАЄМ, СУДОГРАЄМ, ТУПОГРАЄМ ЦІКАВО.
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19.07.2021 18:52 Ответить
Кто в доме хозяин?.Только не судьи донецкого завгара!!!
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19.07.2021 16:40 Ответить
Суть не судді овоча, якого ВАЗеленський призначив головою КС, а в беззаконні, яке творить ВАЗеленський.
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19.07.2021 16:43 Ответить
***
битва произвола с беззаконием!
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19.07.2021 16:45 Ответить
Хай Мокрик та його замовники сушать штани! Якщо засвербіло, значить вірним шляхом прямуємо!
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19.07.2021 16:51 Ответить
В жопу ты прямуешь вместе с клоуном. И страну туда тащите, зелёный сброд.
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19.07.2021 16:57 Ответить
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19.07.2021 17:38 Ответить
Очень тревожной становится тенденция оправдывать узурпацию зе (парламентско-президентская -> президентско-парламентская) рядом политтехнологами, объясняющими поддержкой народа на выборах!!! А что, победа другого кандидата давала бы ему право насиловать Конституцию в "своем" направлении? Странная логика юриста зе!!="гаранта". Нужно с этим заканчивать, иначе через пару лет мы перейдем в состояние зе-демократии=лукашенкизация. Не дай Бог!!!
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19.07.2021 23:27 Ответить
андрей Гомиков...а не пошёл бы ты кобыле в трещину?
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19.07.2021 17:00 Ответить
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ
02.11.2020
На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.
Он отмечает, что на записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
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19.07.2021 16:52 Ответить
А я не понял, у нас теперь Тупицкий молодец, и может быть даже немножко герой? .... ух как он весело дуру гонит ....
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19.07.2021 16:54 Ответить
Нет, не молодец. Но это не значит, что клоуну можно вертеть законы на х.ю
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19.07.2021 16:58 Ответить
Неужели не понятно, что эту тварь, без "верчения" оттуда не выдворить?
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19.07.2021 17:01 Ответить
а ей пофиг. Ей что сказали написать, то и пишет
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19.07.2021 17:16 Ответить
а не треба було вам, 73/43%зебілам, обиратися, якщо не вмієте, не в змозі, не знаєте як викурити з Конституційного Суду відвертого хабарника!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/14/7215016/ Попередника Тупицького, такого же хабарника Шевчука, який також обіймав посаду голови КСУ - викурили же якось!
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19.07.2021 19:05 Ответить
Так-так, саме цікаве це - ЯКОСЬ, ось поки-що якось не виходить, а взагалі-то куди вони подінуться, все одно проголосують і за цього
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19.07.2021 19:13 Ответить
Тупицкому - РЕСПЕКТ, ЗЕдибила - НА НАРЫ, Пороха - В ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов конченых- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!!!
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19.07.2021 17:05 Ответить
Ты забыла ещё один лозунг
Здравствуй 2014 год! ......хочешь?
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19.07.2021 17:10 Ответить
Это ж надо, как боты выгораживают изменника родины Тупицкого
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19.07.2021 17:15 Ответить
ТУПЕЦЬ ВСЬО.
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19.07.2021 18:54 Ответить
ДУРКУЮТЬ БАГАТО СУДІВ І ЦЬОМУ ПОТРІБНО ПОКЛАСТИ КРАЙ, ЗАКОН І ДЛЯ НИХ, ПОПАВСЯ НА НАРИ.
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19.07.2021 18:57 Ответить
наладил пару дорожек,и стыд пропал...
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19.07.2021 16:59 Ответить
Який там в біса сором !
Оце і є ДИКТАТУРА й УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ,про яку недорогенькі так волали за Порошенка.
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19.07.2021 17:15 Ответить
Я не специалист в юриспруденции, но читая статьи о Тупицком у меня создается впечатление, что вот это и есть "БОГ" о котором пишут в Библии и прочих Евангелиях...
Трогать его ни в коем случае нельзя, на преступления его надо закрыть глаза, денег ему надо платить столько сколько он захочет, иначе на его защиту станет вся "судейская рать" с своей не меняемой десятилетиями "круговой порукой" от райсуда в каком-нить Задрищенске и до самого столичного верховного суда Украины!
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19.07.2021 17:18 Ответить
Зменыши и жабеныши надоели со своими ролевыми играми. Хуже всего, что эту, постыдную Камасутру, цитируют все. Им это нравится. Главное, чтоб в тюрьму никто не попадет. Так и будут перетягивать канат.
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19.07.2021 18:06 Ответить
Мокрик загалом говорить правильні речі..., але якось йому не віриться, оскільки він працює в шоблі бугуса, і там отримує з/п...
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19.07.2021 19:08 Ответить
і Бігус говорить правильні речі..
і кива, і петя, і мертвечук з зелею, судді з прокурорами - всі герої нашого безпределу..
іноді буває, що нудно говорить,
але що накопав або підказали, те і маємо..
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19.07.2021 22:32 Ответить
Закон перестали уважать, ЗЕ плевал на всех, но закон бумеранга, никто не отменял
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19.07.2021 19:17 Ответить
https://twitter.com/Tala094shte
https://twitter.com/Tala094shte

Tala

@Tala094shte
Тобто на суди, рішення яких не подобатимуться Зеленському - буде натравлюватися ДБР? Якось швидко ми опинилися в Білорусі. Хоча і очікувано.

"Істерика ОП, до якої вирішили підключити ще і ДБР. Дикий сором", - Мокрик про відкриття справи через рішення суддів ВС за позовом Тупицького до Зеленського - Цензор.НЕТ 5424
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19.07.2021 20:05 Ответить
через ВРП/ВККС звільнити тупіцкого було б швидше і надійніше,
але зеля боїться оновлювати ВРП/ВККС
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19.07.2021 22:34 Ответить
Так завтра ж заседание Рады по этому поводу. Вот и посмотрим.
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19.07.2021 22:43 Ответить
Зруйнує таки Зеленський , суддівську мафію в Україні . Хабарники та шкідники в мантіях вже починають продажних журналістів скуповувати . Але це їм не допоможе.
Всю цю скорумповану банду нелюдів чекає ВЕЛИКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ . Тюрма та конфіскація награбованого.
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20.07.2021 07:01 Ответить
Зеленский хуже чем все судьи вместе взятые. Это главное. Полагаю, что Зеленский давно пересидел.
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21.07.2021 11:00 Ответить
Всем нужно окончательно и навсегда понять, что за людей подобных Зеленскому ни в коем случае нельзя голосовать. Независимо от их обещаний и риторики. Не буду уточнять что такое "подобных Зеленскому".
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21.07.2021 11:35 Ответить
 
 