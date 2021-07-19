"Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому

Открытие дела ГБР по факту признания судьями Верховного Суда противоправным указа президента Владимира Зеленского относительно бывшего главы КСУ Александра Тупицкого - это "дикий стыд", свидетельствующий об истерике со стороны Банковой.

Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналист Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Извините, но это - просто жопа. В то время, когда по вагону предметных, подкрепленных материалами заявлений о преступлениях наши правоохранительные органы наглухо морозяться открывать уголовные производства - ГБР быстренько начинает расследование по каким-то заявлением, что Верховный Суд злоупотребил властью, когда отменил указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КС . Потому что этого требует ст. 214 УПК - начать уголовное производство. Да, требует. Только когда тому же ГБР не хочется открывать производство, то они плевали на ст. 214 УПК. Они заявления о преступлении рассматривают, как обращения граждан.

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А здесь, когда надо срезонировать с истерикой Банковой из-за решения Верховного Суда по Тупицкому - под козырек и поехали. Уже даже проводить следственные действия начали. Боже-боже, какая трешнятина. Да, Верховный Суд признал незаконной практику Зеленского увольнять людей, отменяя старые указы о назначении. И это - не первый Суд занимает такую ​​позицию. Пару месяцев назад Верховный Суд точно так же признал незаконным "увольнение" таким образом Зеленским члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Поэтому это - совершенно очевидное решение по такой, кхм, процедуре. Правда, в случае с Горковенко у Офиса Президента почему-то истерика не началась. А здесь в случае с Тупицким - уже началась. Ведь это - Тупицкий.

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Хотя, как только Зеленский эту моду себе ввел, юристы кричали: это - незаконно, нельзя так просто отменить одноразовый акт индивидуального действия, который уже состоялся. В Офисе Президента делали лицо кирпичом, что все правильно. Пофиг, что там говорят юристы. Банковая - это же офис юридического креатива, уже не впервые. А теперь вот началась истерика, к которой решили включить еще и ГБР. Какой дикий стыд", - отметил Мокрик.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.